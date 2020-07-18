Жара, коронавирусные рекорды, крестные ходы и возвращение чемпиона, – итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели, которая без сомнения запомнится читателям небывалой жарой, которая била рекорды столетия, попаданием региона на вторую строчку по суточному числу заболевших коронавирусом, сразу двумя крестными ходами в память о расстрелянных Романовых, а также непарламентским поведением уральского депутата на отдыхе в Крыму. Об этом и другом, не менее интересном, в нашей еженедельной рубрике «Итоги недели»

Тем недели. Адская жара

На этой неделе после небольшой передышки в субботу и воскресенье, когда температура воздуха опускалась до 29 градусов тепла, жара вернулась – и стала бить рекорды. Сначала был побит абсолютный рекорд 1931 года – в среду воздух прогрелся до 37,7 градусов, а в четверг и этот показатель оказался не самым высоким – в предпоследний день рабочей недели температура воздуха поднялась до +38…+39 градусов, что стало абсолютным максимумом для Екатеринбурга за всю историю наблюдений.

Из-за жары даже в будни уральцы устремлялись к водоемам в черте города и за его пределами. У парка «Бажовские места» и водоемов Сысерти, а также на озерах Балтым, Таватуй и Шарташ было сложно даже найти место для парковки. Из-за жары и желания свердловчан хоть немного освежиться в водоемах, в этом году спасатели зафиксировали уже в 2,5 раза больше случаев смертей на воде. С начала лета в Свердловской области утонули 43 человека, из них 13 – дети.

Также жара спровоцировала и лесные пожары на севере области. В Ивдельском районе был объявлен режим ЧС. К среде там горели шесть участков. Во всех случаях – от ударов молний во время сухих гроз. При этом горимость леса по региональной шкале метеорологи оценили в 4 балла, а в некоторых районах области в 5 баллов – это чрезвычайная пожарная опасность.

Между тем, еще в начале июля, перед наступлением жары губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил на территории региона особый противопожарный режим, действовавший с конца апреля. В постановлении было сказано, что отмена мер связана «с завершением прохождения пика возникновения природных пожаров».

Впрочем, вскоре, уже завтра, погода начнет меняться и придет в норму. «Через пару дней температура начнет понижаться, потерпеть или порадоваться осталось два дня, затем пройдут дожди, ночные температуры будут +17…+19 градусов, дневные +21…+23 градуса. Осадки пройдут по всей территории области. Конец июля – погода выровняется, будет порядка +25 градусов днем, более-менее комфортная погода», – сказал начальник уральского метеобюро Игорь Роговский.

Тренд недели. Коронавирус не отступает

После небольшого снижения до примерно 200 заболевших в сутки в Свердловской области вновь подскочила статистика по коронавирусу, а регион к среде вышел на третье, а к четвергу и на второе место в России по числу выявленных за сутки новых случаев заражения. Хуже ситуация с суточной статистикой обстоит только в Москве. При этом глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских объявил, что в ближайшее время улучшения не будет. По его словам, регион на полтора-два месяца отстает в динамике распространения заболевания от Москвы. «Прирост начался в начале июня. Пока из того, что видим, рост будет продолжаться. Прогноз неблагополучный – ожидаем выявление новых случаев от 270 до 400 в сутки», – сказал Козловских.

Коронавирус нашли еще в одном детском лагере –«Красная гвоздика», который располагается в Сысерти. Признаки ОРВИ обнаружились у сотрудника уже после начала смены, хотя тесты на момент заезда показывали отрицательный результат.

Также вспышка коронавируса произошла в свердловском онкоцентре. Информацию «Новому Дню» передали пациенты радиологии, а позднее ее подтвердили в оперативном штабе Свердловской области, сообщив сначала, что госпитализация в медучреждение остановлена, а затем, что пациентов берут, но только в другие отделения.

Онкоцентр, где были зарегистрированы случаи коронавируса, посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он прилетал в Екатеринбург вместе с коллегой из Росздравнадзора Аллой Самойловой, чтобы огласить итоги проверки местного минздрава. Итоги оказались неутешительны для региональных властей. По информаци участников закрытого совещания, Мурашко и Самойлова устроили настоящий разнос главе регионального министерства Андрею Цветкову. Проверка показала отсутствие какого-либо контроля со стороны профильного областного министерства за ситуацией с коронавирусом, по словам главы Росздравнадзора. Выяснилось, что свердловский минздрав мухлевал со статистикой, которую представляет в Москву. Также были выявлены проблемы, не связанные с коронавирусом, – обеспечение лекарствами жителей, отсутствие единой диспетчерской для скорой и единой системы, которая бы обеспечила связь между всеми медучреждениями, отсутствие взаимодействия между главными врачами и министерством.

«Мы видим, что в Свердловской области проделана большая работа по развертыванию коечного фонда, это касается и стационарной части и мобилизации сил на амбулаторном этапе. Более 6 тысяч коек работают на прием пациентов с коронавирусом. Это достаточно высокое поступление и мы констатируем, что загруженность в целом составляет в районе 86%. В области неплохо выстроено оказание помощи на амбулаторном этапе, но специалисты федеральных ведомств сегодня продолжают помогать свердловскому министерству здравоохранения, чтобы более четко выполнялись стандарты развертывания, организации и непосредственно оказание медицинской помощи каждому пациенту. Поэтому сегодня совещание было проведено именно по выборке и устранению тех замечаний, которые были выявлены по результатам проверки Росздравнадзора», – прокомментировал федеральный чиновник по итогам встречи с губернатором Евгением Куйвашевым и уральским полпредом Николаем Цукановым.

Скандал недели. Непарламентский поступок

В скандальную историю с криминальным оттенком угодил на этой неделе народный избранник из Первоуральска. Депутат поехал отдыхать в Крым, поссорился там с неким местным жителем и проломил ему череп. Представители городской думы сообщили, что это был единоросс, замглавы управления капстроительства города Назар Галат. «Новый День» дозвонился до него, но тот ответил лишь: «Никаких комментариев давать не буду».

Позднее выяснилось, что он побил 66-летнего пенсионера – сакчанин просто проходил мимо и поздоровался со своим знакомым, который ругался с «гостем». Что произошло дальше, тоже пока не совсем понятно, но перепалка быстро переросла в драку, и уралец ударил пожилого крымчанина кулаком в голову. Получив закрытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа, сакчанин впал в кому. Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, поручивший крымским следователям доложить ему лично об итогах проверки.

Треш недели. Мотоциклисты

На этой неделе члены мотоклуба Екатеринбурга простились с одним из своих единомышленников – Владиславом Евсюковым, его сбил Mercedes на улице Белинского. Водитель немецкой иномарки был пьян, он проехал на красный свет. Сотрудники ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности в состоянии опьянении».

Другое смертельное ДТП произошло в среду на улице Щербакова. 28-летний мотоциклист ехал по улице, когда с придомовой территории стал выезжать экскаватор. Молодой человек врезался в ковш, разбившись насмерть на месте. В ГИБДД рассказали, что, по предварительным данным, экскаваторщик не предоставил преимущество мотоциклисту.

Фото недели. Крестный ход без масок

В ночь с четверга на пятницу в Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в память о расстрелянной семье последнего российского императора Николая Романова. Паломников в этот раз было в разы меньше, чем обычно – в екатеринбургской епархии сообщили о десяти тысячах «крестоходцев» (в прошлом году – 60 тысяч, годом ранее – более 100 тысяч).

При этом в масках были лишь единицы, а социальную дистанцию не соблюдал почти никто, даже пожилые люди, которые находятся в группе риска по коронавирусу.

Альтернативный крестный ход в честь Царских дней прошел и в Среднеуральском женском монастыре, которым сейчас управляет лишенный сана схимонах Сергий. В нем приняли участие только около тысячи человек, в числе которых оказался бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, в прошлом году освободившийся из колонии, где отбывал срок за подготовку вооруженного мятежа. В конце мероприятия бывший духовник обители обратился через СМИ к президенту России. «Владимир Путин, ты отдашь жизнь за каждого, кто попросит тебя? Встань со мной рядом и скажи, что ты готов это сделать!» – заявил Сергий. «Верите ли вы, что он так поступит?», – обратился он к толпе, и в ответ прозвучало «нет».

Видео недели. Возвращение чемпиона

В среду в Екатеринбург вернулся новый российский чемпион UFC в легчайшем весе, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян.

В аэропорту его встречали больше сотни болельщиков и одноклубников.

Боец после встречи с бразильцем Жозе Альдо вошел в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. В рейтинге P4P новый чемпион UFC теперь занимает 13-ю строчку. Первым в этом рейтинге идет американец Джон Джонс, вторым – Хабиб Нурмагомедов, десятым – Конор МакГрегор.

В пятницу основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин вручил уральскому бойцу ключи от автомобиля Mercedes и поблагодарил Петра Яна за успешное выступление.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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