Вторая волна коронавируса, переполненный морг в Серове и заксо на карантине – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловская область пытается справиться с новым подъемом заболеваемости Covid-19. Получается пока не очень – жители жалуются на перегруженные больницы и долгое ожидание медицинской помощи. С угрозой вируса столкнулись даже областные депутаты, им пришлось на месяц отложить принятие законов. А чиновники вновь встали уговаривать граждан носить маски и перчатки, и теперь в ход идут не только угрозы штрафом, но и креативные акции. О самых интересных и важных событиях на этой неделе – читайте в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: Свердловскую область накрыла вторая волна Covid-19

Начиная с 11 октября на Среднем Урале ежедневно регистрируется более 200 новых случаев коронавируса. При этом увеличилось количество тяжелых больных, к выходным на аппаратах ИВЛ находятся уже более ста пациентов. К сожалению, каждый день умирает несколько человек от осложнений Covid-19. Пугающими темпами растет и число заболевших пневмонией – их уже в три раза больше, чем должно быть в октябре в среднем.

Сложная эпидемиологическая ситуации наблюдается не только в Свердловской области, но и во всех регионах УрФО, а также по России в целом. По данным ИЦК, уральские регионы постепенно выходят на те же показатели заболеваемости коронавирусом, что были в июне и июле этого года.

Свердловские больницы сейчас перегружены. В Екатеринбурге очередь на КТ растягивается на 10 дней и более, приезда скорой помощи приходится ожидать в течение нескольких часов. В оперштабе сообщили, что в среднем в сутки СМП Екатеринбурга принимает 1450 вызовов, и половина из них – жалобы на симптомы ОРВИ. В областных городах ситуация не лучше. В Нижнем Тагиле из-за нехватки мест для пациентов с пневмониями срочно перепрофилировали несколько больниц. При этом даже рассматривалась возможность направлять больных из Горнозаводского округа в Северный, хотя расстояние между больницами составляет сотни километров.

Более того, прирост больных на севере области вынудил власти начать и там разворачивать дополнительные койки для ковидных пациентов. К концу недели региональный минздрав принял решение увеличить коечный фонд для лечения Covid-19 почти до 7 тысяч мест.

Тренд недели: депутаты и школьники уходят на карантин

Губернатор Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры в регионе, запретив больным свердловчанам ходить на работу. Также глава региона потребовал от властей Екатеринбурга увеличить количество автобусов и трамваев в часы пик, чтобы не допускать толкучки пассажиров. В мэрии пообещали исполнить пожелание губернатора.

Но пока эти меры помогают мало. В области массово болеют школьники и учителя. По информации регионального министерства образования, на 16 октября только из-за случаев Covid-19 (не считая ОРВИ) на дистанционное обучение были переведены 462 класса. Министр Юрий Биктуганов не исключил возможности продления осенних каникул для школьников, хотя о полном переводе всех школ на дистант речи пока не идет. Также он рассказал, что классы оперативно уводят на карантин в случае выявления хотя бы одного случая коронавируса. Впрочем, случай в Нижнем Туре говорит об обратном. Там учительница заболела коронавирусом, долго не могла получить больничный, а когда ее диагноз все-таки подтвердился, школу никто не стал закрывать на карантин.

На этой неделе Covid-19 проник и в свердловский парламент. Во время планового тестирования нашли зараженного сотрудника аппарата, после чего на карантин отправили сразу шесть депутатов, которые общались с ним. Все они – члены комитета по социальной политике. Заседание заксобрания, которое должно было состояться 27 октября, также отложили до 17 ноября. Официально версию вспышки коронавируса в парламенте так и не подтвердили, однако спикер Людмила Бабушкина призвала всех депутатов соблюдать санитарные меры.

Фото недели: екатеринбургские памятники «надели» маски

Администрация Екатеринбурга решила прорекламировать масочный режим необычной акцией. На городские памятники повесили огромные лицевые маски с надписью «Защитите своих близких». Теперь коронавирус не страшен основателям города – Татищеву и де Геннину, Ленину на площади 1905 года, изобретателю радио Попову у Главпочтамта, а также Свердлову и Кирову возле корпусов УрФУ.

Видео недели: морг в Серове переполнен покойниками

Морг переполнен телами

Катастрофическая ситуация сложилась в единственном морге Серова, куда свозят тела со всего города и окрестных населенных пунктов. В учреждении переполнены холодильники, трупы хранятся даже в прихожей. Родственники умерших жалуются, что не могут вовремя похоронить близких из-за постоянно затягивающейся процедуры вскрытия. Выдачи свидетельства о смерти приходится ждать по 4-6 дней. Директор УМК «Обряд» Дмитрий Киреев рассказал агентству, что сейчас для получения заключения патологоанатомов требуется проведение тестов на Covid-19, которые делаются в лаборатории Нижнего Тагила, находящейся в 200 километрах. По словам Киреева, такая же ситуация в морге была в июле этого года. Из-за долгого ожидания тела умерших портились, и родственникам приходилось хоронить близких в закрытых гробах. Напомним, что в этот период в Свердловской области регистрировался пик смертности, в том числе среди заболевших коронавирусом.

Конфуз недели: депутат избежал суда, сказавшись больным, а потом пришел в парламент

В Серове 13 октября должно было состояться первое заседание по делу свердловского депутата Александра Коркина, который обвиняется в убийстве по неосторожности, но процесс отложили. Как сообщили в суде, депутат предоставил документы, что он болен. Удивительно, но в этот же день Коркин участвовал в заседании Свердловского заксобрания, активно голосовал по законопроектам и даже выступил с докладом. Сам парламентарий не стал объяснять журналистам причины неявки в суд.

Суд недели: противоречивые показания свидетелей по делу «гонщика» Васильева

В Ленинском районном суде продолжается громкий процесс над виновником смертельного ДТП на улице Малышева Владимиром Васильевым. На этой неделе судья опрашивал свидетелей – участников алкогольной вечеринки у друга обвиняемого, после которой и произошла авария, и одного из пострадавших водителей. Примечательно, что показания у двух сторон были разные. Друзья Васильева утверждали, что не видели, как он пил алкоголь в ту ночь. А екатеринбуржец Андрей Поварницын, чья машина также пострадала в массовом ДТП, сообщил, что из разбитой Kia Rio, где находились Васильев и его друг Березкин, пахло алкоголем. При этом, со слов свидетеля, в приемном покое больницы Васильев признался ему, что «выпил немножко».

Напомним, ДТП на улице Малышева случилось ранним утром 4 августа 2019 года. Kia Rio, за рулем которого находился Владимир Васильев, на огромной скорости протаранил машину такси. В результате аварии водитель и пассажир такси погибли на месте. Первая экспертиза показала, что в моче Васильева не обнаружено алкоголя и наркотиков. Позднее выяснилось, что анализ за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.20

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