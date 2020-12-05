Смерти врачей, отпуска депутатов и заявление о ценах на лекарства: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается первая неделя декабря, и «Новый День» по традиции подводит ее итоги. Коронавирусная статистика снова пошла в рост, высокой стала ежесуточная смертность. Стало известно о смерти нескольких медиков и знаменитого артиста. В числе событий, не связанных с пандемией – народная инициатива по возврату прямых выборов мэров провалилась, а еще регион активно готовится к Новому году. Впрочем, на последнем коронавирус, без сомнения, скажется. Об этом и других важных событиях – в нашем обзоре.
Коронавирусные сводки
На сегодняшний день в Свердловской области уже 48 тысяч 233 человек заболели и 1090 умерли от ковида. В пятницу, 4 декабря, был поставлен антирекорд – подтвердилась смерть 16 человек. Показатели заражения в сутки всю неделю высокие, заболевают под 400 человек в день.
От коронавируса скончался народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Также на этой неделе стало известно о смерти нескольких медиков. В понедельник, 30 ноября, на 61-м году жизни скончался заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг медицинского объединения «Новая больница» Игорь Шифрин. Днем ранее свердловский минздрав сообщил о смерти главного врача Красноуфимской районной больницы Дмитрия Новоселова, ему было 52 года. В тот же день мэрия Екатеринбурга сообщила, что ушла из жизни старейший сотрудник МАУ «Клинико-диагностический центр», ветеран труда, известный врач-вирусолог Галина Степанова. Кстати, в Екатеринбурге с коронавирусом госпитализирован Альберт Мурашко, отец главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
А на севере Свердловской области, в Североуральске, сложилась непростая ситуация с выдачей лекарств по льготным рецептам. Там есть только одна аптека, куда приходят льготники, но почти все сотрудники фармации заболели, единственный провизор недавно вышел с больничного, из-за чего в аптеке всегда очереди.
Городские и областные депутаты временно остались без спикеров. Сначала в отпуск ушел спикер ЕГД Игорь Володин. Пошли слухи, что внезапный отпуск посреди бюджетного процесса он взял неспроста, затем он сам подтвердил – народный избранник лечится от коронавируса. А спустя несколько дней стало известно, что в отпуск также внезапно, до окончания принятия бюджета, ушла спикер заксо Людмила Бабушкина. Обсуждается, что и у нее коронавирус, но помощники Бабушкной такую информацию назвали слухами, ее пресс-секретарь сказал, что она просто находится в отпуске.
На этой же неделе власти области обозначили, когда ждать начала вакцинации от коронавируса. До конца года прививки от коронавируса смогут получить только некоторые люди – работники сферы здравоохранения, образования или правоохранительных органов. При этом все они станут добровольными участниками третьего этапа клинических испытаний вакцины Sputnik V.
Тема недели: подготовка к новому году
В Екатеринбурге продолжается подготовка к главному зимнему празднику. Так, в ЦПКиО им. Маяковского уже установили и нарядили новогоднюю елку. Скоро там же откроется каток. А вот на площади 1905 года наконец выбрали подрядчика, который будет отвечать за установку и демонтаж елки, работу иллюминации на ней. Закупку провели через ЦК «Урал». Помимо елки на площади устроят фестиваль ледовых скульптур, подготовку которого решили отдать единственному поставщику – «Айспроект-2000». Общая сумма, которую администрация города потратит на фигуры и елку, – 9 млн рублей.
Если к живой елке детей пустят, то хоровод вокруг нее на зимних концертах им не поводить. В частности, это касается губернаторской елки и в «Экспо-центре» – их отменили. В продолжение темы елок добавим, что любителям живого символа лесничества области предоставляют свердловчанам возможность самостоятельно ее срубить. Необходимо приехать в лесничество, написать заявление и оплатить выданную квитанцию. Метр дерева стоит 57 рублей.
Вопрос, где и как праздновать Новый год, из года в год остается актуальным. Традиционно Санкт-Петербург остается одним из наиболее популярных направлений для празднования Нового года. Несмотря на жесткие санкции, которые ввел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, уральцы не планируют отменять отдых в культурной столице, хотя они не смогут попасть в аквапарк, океанариум; музеи, на выставки и в театры, находящиеся в торговых центрах.
Для екатеринбуржцев, оставшихся здесь, открылась ярмарка на Плотинке. В этом году из-за пандемии она гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Впрочем, можно отведать блинов, пельменей, вареников и запить глинтвейном или какао.
Рестораны уже начинают продавать билеты на новогоднюю ночь, несмотря на введённый запрет губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Для тех, кто любит активный отдых, открылся горнолыжный сезон. Помимо этого, можно попробовать и катание на бубликах.
Событие недели: народная инициатива о возврате прямых выборов мэра провалилась
В сентябре этого года активно обсуждалась народная инициатива о возврате прямых выборов мэров в Свердловской области, тогда проект набрал более 13 тысяч подписей жителей региона. Однако в этот четверг депутаты комитета по региональной политике и МСУ в первом чтении рассмотрели инициативу и вынесли решение: законопроект нужно внести на рассмотрение заксобранием, но рекомендовать отклонить. В числе аргументов – как отказ менять систему выборов, так и недоработанность самой инициативы, которую из декларации не сделали законопроектом в соответствии со всеми требованиями.
Заявление недели: нет денег на лекарства – не покупайте
Глава управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов заявил, что человек может просто отказаться от покупки того или иного медикамента, если цена ему кажется завышенной от реальной стоимости. В частности, жители региона жаловались на высокие цены на коронавирусные препараты и тесты.
«Если цены растут на те препараты, которые не подлежат госрегулированию, аптека может установить свою цену. А каждый гражданин должен для себя решить – а зачем ему покупать такой препарат? Перечень ЖВНЛП содержит все препараты, которые необходимы. Если вы посчитали, что можно купить более дорогой и, как вам кажется, более эффективный – это личное право каждого», – считает глава Свердловского УФАС.
К слову, наконец начали поступать бесплатные лекарства для тех, кто лечится дома. Только на всех их почему-то не хватает.
Сделка недели: гостиница «Дели» пойдет под снос
Подходит к концу история одного из долгостроев Екатеринбурга, известного в народе как «гостиница «Дели». Собственник объекта, торгово-деловой центр «Мегаполис», согласился продать его инвестору – АО «Ледовая арена» – за 240 млн рублей. Деньги на выкуп долгостроя дал облбюджет.
Видео недели: из Екатеринбурга уберут СИЗО?
Пенитенциарные учреждения могут вынести за пределы Екатеринбурга. О необходимости убирать такие учреждения из городов заявил глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко. Убрать СИЗО-1 из центра Екатеринбурга пытались уже не раз. «Новый День» вспомнил, когда от изолятора хотели избавиться и почему ничего не вышло. А что думают екатеринбуржцы о переносе СИЗО, смотрите на видео.
СИЗО уберут?
Екатеринбург, Светлана Загороднева, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 05.12.20
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