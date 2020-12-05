Смерти врачей, отпуска депутатов и заявление о ценах на лекарства: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается первая неделя декабря, и «Новый День» по традиции подводит ее итоги. Коронавирусная статистика снова пошла в рост, высокой стала ежесуточная смертность. Стало известно о смерти нескольких медиков и знаменитого артиста. В числе событий, не связанных с пандемией – народная инициатива по возврату прямых выборов мэров провалилась, а еще регион активно готовится к Новому году. Впрочем, на последнем коронавирус, без сомнения, скажется. Об этом и других важных событиях – в нашем обзоре.

Коронавирусные сводки

На сегодняшний день в Свердловской области уже 48 тысяч 233 человек заболели и 1090 умерли от ковида. В пятницу, 4 декабря, был поставлен антирекорд – подтвердилась смерть 16 человек. Показатели заражения в сутки всю неделю высокие, заболевают под 400 человек в день.

От коронавируса скончался народный артист России Борис Плотников , сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Также на этой неделе стало известно о смерти нескольких медиков. В понедельник, 30 ноября, на 61-м году жизни скончался заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг медицинского объединения «Новая больница» Игорь Шифрин . Днем ранее свердловский минздрав сообщил о смерти главного врача Красноуфимской районной больницы Дмитрия Новоселова, ему было 52 года. В тот же день мэрия Екатеринбурга сообщила, что ушла из жизни старейший сотрудник МАУ «Клинико-диагностический центр», ветеран труда, известный врач-вирусолог Галина Степанова. Кстати, в Екатеринбурге с коронавирусом госпитализирован Альберт Мурашко , отец главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

А на севере Свердловской области, в Североуральске, сложилась непростая ситуация с выдачей лекарств по льготным рецептам . Там есть только одна аптека, куда приходят льготники, но почти все сотрудники фармации заболели, единственный провизор недавно вышел с больничного, из-за чего в аптеке всегда очереди.

Городские и областные депутаты временно остались без спикеров. Сначала в отпуск ушел спикер ЕГД Игорь Володин . Пошли слухи, что внезапный отпуск посреди бюджетного процесса он взял неспроста, затем он сам подтвердил – народный избранник лечится от коронавируса. А спустя несколько дней стало известно, что в отпуск также внезапно, до окончания принятия бюджета, ушла спикер заксо Людмила Бабушкина. Обсуждается, что и у нее коронавирус, но помощники Бабушкной такую информацию назвали слухами, ее пресс-секретарь сказал, что она просто находится в отпуске .

На этой же неделе власти области обозначили, когда ждать начала вакцинации от коронавируса. До конца года прививки от коронавируса смогут получить только некоторые люди – работники сферы здравоохранения, образования или правоохранительных органов. При этом все они станут добровольными участниками третьего этапа клинических испытаний вакцины Sputnik V.

Тема недели: подготовка к новому году

В Екатеринбурге продолжается подготовка к главному зимнему празднику. Так, в ЦПКиО им. Маяковского уже установили и нарядили новогоднюю елку. Скоро там же откроется каток . А вот на площади 1905 года наконец выбрали подрядчика, который будет отвечать за установку и демонтаж елки, работу иллюминации на ней. Закупку провели через ЦК «Урал». Помимо елки на площади устроят фестиваль ледовых скульптур, подготовку которого решили отдать единственному поставщику – «Айспроект-2000». Общая сумма, которую администрация города потратит на фигуры и елку, – 9 млн рублей .

Если к живой елке детей пустят, то хоровод вокруг нее на зимних концертах им не поводить. В частности, это касается губернаторской елки и в « Экспо-центре » – их отменили. В продолжение темы елок добавим, что любителям живого символа лесничества области предоставляют свердловчанам возможность самостоятельно ее срубить. Необходимо приехать в лесничество, написать заявление и оплатить выданную квитанцию. Метр дерева стоит 57 рублей .

Вопрос, где и как праздновать Новый год, из года в год остается актуальным. Традиционно Санкт-Петербург остается одним из наиболее популярных направлений для празднования Нового года. Несмотря на жесткие санкции, которые ввел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, уральцы не планируют отменять отдых в культурной столице, хотя они не смогут попасть в аквапарк, океанариум; музеи, на выставки и в театры, находящиеся в торговых центрах.

Для екатеринбуржцев, оставшихся здесь, открылась ярмарка на Плотинке . В этом году из-за пандемии она гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Впрочем, можно отведать блинов, пельменей, вареников и запить глинтвейном или какао.

Рестораны уже начинают продавать билеты на новогоднюю ночь, несмотря на введённый запрет губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Для тех, кто любит активный отдых, открылся горнолыжный сезон . Помимо этого, можно попробовать и катание на бубликах .

Событие недели: народная инициатива о возврате прямых выборов мэра провалилась

В сентябре этого года активно обсуждалась народная инициатива о возврате прямых выборов мэров в Свердловской области, тогда проект набрал более 13 тысяч подписей жителей региона. Однако в этот четверг депутаты комитета по региональной политике и МСУ в первом чтении рассмотрели инициативу и вынесли решение: законопроект нужно внести на рассмотрение заксобранием, но рекомендовать отклонить . В числе аргументов – как отказ менять систему выборов, так и недоработанность самой инициативы, которую из декларации не сделали законопроектом в соответствии со всеми требованиями.

Заявление недели: нет денег на лекарства – не покупайте

Глава управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов заявил, что человек может просто отказаться от покупки того или иного медикамента, если цена ему кажется завышенной от реальной стоимости . В частности, жители региона жаловались на высокие цены на коронавирусные препараты и тесты.

«Если цены растут на те препараты, которые не подлежат госрегулированию, аптека может установить свою цену. А каждый гражданин должен для себя решить – а зачем ему покупать такой препарат? Перечень ЖВНЛП содержит все препараты, которые необходимы. Если вы посчитали, что можно купить более дорогой и, как вам кажется, более эффективный – это личное право каждого», – считает глава Свердловского УФАС.

К слову, наконец начали поступать бесплатные лекарства для тех, кто лечится дома. Только на всех их почему-то не хватает .

Сделка недели: гостиница «Дели» пойдет под снос

Подходит к концу история одного из долгостроев Екатеринбурга, известного в народе как «гостиница «Дели». Собственник объекта, торгово-деловой центр «Мегаполис», согласился продать его инвестору – АО «Ледовая арена» – за 240 млн рублей . Деньги на выкуп долгостроя дал облбюджет .

Видео недели: из Екатеринбурга уберут СИЗО?

Пенитенциарные учреждения могут вынести за пределы Екатеринбурга. О необходимости убирать такие учреждения из городов заявил глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко. Убрать СИЗО-1 из центра Екатеринбурга пытались уже не раз. «Новый День» вспомнил, когда от изолятора хотели избавиться и почему ничего не вышло . А что думают екатеринбуржцы о переносе СИЗО, смотрите на видео.

СИЗО уберут?

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 05.12.20

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