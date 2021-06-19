Ожидание локдауна, пожары и предвыборный сезон: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается очередная неделя, которая для большинства уральцев выдалась напряженной. Люди видят происходящее в других регионах и понимают, что и у нас будут новые ограничительные меры – и власть их вводит, но весьма хаотично. Никуда не делись и традиционно летние темы – город утопает в тополином пухе, он же стал причиной рекордного количества пожаров. А еще на этой неделе официально стартовала избирательная кампания.

Тренд недели: в ожидании локдауна

Заболеваемость коронавирусом растет, все больше людей находятся в больнице в тяжелом состоянии, увеличивается число ковидных бригад скорой помощи, число ковидного коечного фонда. Власти Москвы принимают радикальные решения вплоть до отказа в плановой медпомощи непривитым, регионы вводят ограничительные меры. Губернатор Свердловской области признал: да, какие-то новые запреты будут. И их у нас уже вводят, но странным образом.

Отменен Сабантуй, не будет общегородского выпускного, где должны были выступить Мот и Родригез. Участники «Иннопрома» подписывают соглашение о том, что выставку могут перенести в любой момент. Зато футбол в фан-зоне посмотрели около 3000 болельщиков. И Ural Music Night состоится, хоть и с ограничениями. К слову, этот фестиваль музыки – одна из причин, по которой в Екатеринбург вообще приезжают туристы.

Первые ограничения для тех, кто не поставил прививки, тоже есть. В общежитиях УрФУ места будут давать только переболевшим и привитым от коронавируса студентам. Уральские отельеры и рестораторы боятся, что их вакцинировать будут принудительно. К слову, «Новый День» выяснил, какие побочки бывают от «Спутника» и «Эпивака». Спойлер: ничего такого, от чего можно умереть. В отличие от коронавируса.

Событие недели: старт избирательной кампании

Областные депутаты назначили очередные выборы в законодательное собрание. Они пройдут осенью. Уже известно, что выборы будут идти три дня: 17, 18 и 19 сентября, как и выборы в Госдуму. Кстати, если вдруг вы забыли, чем занимались в ГД депутаты, избранные от Свердловской области, и как они голосовали за самые скандальные законопроекты – напоминаем.

Еще одна новинка этого года – особый интерес избиркомов к платежам от иноагентов. Мы узнали, как можно вернуть перевод, если кандидат не хочет его принимать.

Заявление недели: гостиницу «Дели» не снесут

В Екатеринбурге не будут сносить недостроенную гостиницу «Дели», как это планировалось ранее. Такое внезапное заявление сделал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Почему вдруг судьба заброшки в очередной раз изменилась, точно не известно. Но, по слухам, причиной стало недовольство УГМК (которая хотела построить здесь парковку) странными схемами финансирования объектом Универсиады из бюджета. Очень много денег дают «Синаре», медники пригрозили сдать ледовую арену после студенческих игр, ну а Куйвашев в ответ намекнул на проблему с местом под парковку. Совпадение или нет, но уже на следующий день заксо выделило «Ледовой арене» 1,5 миллиарда рублей.

Цифра недели: 580 пожаров

За минувшие длинные выходные, посвященные Дню России, в Свердловской области произошло беспрецедентное число пожаров – 580. Четверть из них пришлось на Екатеринбург. И во многих случаях виноваты были поджигатели пуха.

Например, некто трижды пытался спалить наркологию. Из-за поджога пуха же загорелось Михайловское кладбище – огонь быстро распространялся по сухим веткам, на помощь пожарным тушить пламя отправили коммунальную технику.

Горит Михайловское кладбище

Видео недели: поселок без «дороги жизни»

Жители поселка Флюс рискуют остаться без экстренной помощи: новые заграждения на Московском тракте создали серьезные препятствия для автотранспорта. Люди вынуждены отдавать детей учиться в интернаты, скорая помощь просто не способна приехать на вызовы, а любой мало-мальский пожар может уничтожить поселок Флюс полностью, пока пожарные будут ехать по многокилометровым пробкам. Ни областные, ни местные власти, ни надзорные органы вопрос с дорогой к Флюсу решить не могут годами. Рассказы людей о том, как они выбираются из поселка – в нашем видеосюжете.

Поселок, оставшийся без помощи

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.21

Участники «Иннопрома» будут сдавать тест на коронавирус. / Архивы «Нового Дня». В помощь болельщикам. / Мэр Екатеринбурга подвел итоги недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»