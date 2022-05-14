День Победы, пожары и расизм в волейболе: итоги недели от РИА «Новый День»

Закончилась короткая рабочая неделя, в начале которой отмечали День Победы. Кроме праздника, эти майские дни запомнились пожарами и смогом, очередной потерей для бизнеса и скандалом в мире спорта. Кратко о самом важном – в нашем традиционном обзоре.

Событие недели: День Победы

9 мая страна вспоминала борьбу с фашизмом и отмечала День Победы. Анонсировали авиапарад, правда, его отменили – из-за плохой погоды (в Екатеринбурге было тепло, солнечно и почти безветренно). Зато по брусчатке прогарцевала конница . А в Верхней Пышме был парад ретротехники . Фейерверк в этом году, как и ранее, запускали в трех районах Екатеринбурга: шоу собрало десятки тысяч зрителей , а концерт в Историческом сквере посетили 250 тысяч человек .

ЧП недели: пожары и смог

Ежегодно майские праздники омрачаются пожарами: как лесными, так и в домах горожан и селян. Четырнадцать человек погибли в пожарах за эти каникулы. В поселке Безречный под Екатеринбургом огонь уничтожил 14 строений, в том числе жилые дома . Горели леса. В Березовском городском округе местные жители жгли мусор и устроили лесной пожар , который, кстати, стал одной из причин смога в Екатеринбурге. Екатеринбург задыхался в дыму , а минприроды отчитывалось, что воздух в городе вполне хороший . О том, как на Урале добровольцы борются с лесными пожарами, читайте в нашем материале.

Эхо спецоперации: уход крупного инвестора и перспективы «Иннопрома»

Продолжается исход крупного бизнеса из России – о завершении работы объявил Siemens, который контролирует 51% завода «Уральские локомотивы». Второй партнер – «Синара», предприятие занималось «Ласточками». Что теперь будет с совместным бизнесом, в «Синаре» пока не комментируют. Мы попытались разобраться, чем грозит уральским «Ласточкам» уход Siemens и что будет производить завод в дальнейшем.

Отток айтишников вроде замедлился, и пока на работоспособности отечественных компаний не сказался. Однако в ближайшие годы будет нарастать потребность в специалистах по информационной безопасности , а этот рынок и до 2022 года был дефицитным. А еще стало известно, что «Уральские авиалинии» , которым почти некуда летать, отправили в простой почти 900 человек. А за месяц работу потеряли 1500 свердловчан.

Летом состоится промышленная выставка «Иннопром» – глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что отменять ее не собираются . Главным партнером будет Казахстан, а обсуждать планируют сотрудничество в рамках Евразийского союза. Кому нужна такая выставка, «Новый День» выяснял с помощью экспертов .

Скандал недели: волейболистку назвали обезьяной

Тренер «Локомотива» обозвал темнокожую волейболистку «Уралочки» обезьяной. Инцидент произошел на матче чемпионата России по волейболу, во время разбора ошибок со своей командой тренер калининградской команды обозвал нападающую «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво обезьяной. Этот момент попал на видео , его опубликовала екатеринбургская команда в своих соцсетях, потребовав извиннений.

Суд недели: приговор «вору в законе»

В Свердловской области впервые вынесли приговор «вору в законе». Смотрящий за Верхней Салдой Владимир Кузнецов получил 10 лет колонии строгого режима. Как выносили приговор криминальному авторитету – в нашем видеосюжете.

Приговор смотрящему

Фото недели: яблони и черемуха в цвету

Добавим позитива – в центре Екатеринбурге начали цвести яблони. Горожане заметили распускающиеся бутоны на деревьях на улице Шейнкмана. А затем расцвела и черемуха .

Цитата недели: хрюканина в огороде

Ученые отмечают изменение ареала обитания некоторых млекопитающих на Урале, например, дикие кабаны продвинулись вплоть до полярного круга. Одной из причин, по которым кабан может идти на север, старший научный сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Николай Марков назвал человеческий фактор. «Кабаны такие интересные создания, что могут появиться в самый неожиданный момент в самом неожиданном месте. Хоп – приходишь – а там кабан. Ты думаешь: ну откуда же ты взялся, бедолага? Тут холодно, тайга, болото, жить невозможно. А ты пришел, причем сам. И это самая большая загадка – что их заставляет бежать на север? Занимаемся плотно этим вопросом, – отметил Марков. – Человеческий фактор тоже работает. Многие люди любят, знаете ли, когда у них какая-нибудь хрюканина живет в огороде . Они начинают кормить, заботиться, строить загородки. Помогают этому процессу. Это, конечно, малый эффект в масштабах расселения вида. Но он есть».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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