Дефициты новой реальности, снос заброшки в Зеленой Роще и приближение зимы: «Итоги недели» РИА «Новый День»

Уходящая неделя многим запомнится природными катаклизмами и ощутимым приближением зимы: Свердловскую область замело снегом, а на днях ударят аномальные морозы. В очередной раз актуальной стала тема нехватки тех или иных товаров в условиях санкций и экономического кризиса. В частности родители жалуются на отсутствие антибиотиков. А кому-то явно запомнится новость о сносе заброшенной больницы в Зеленой Роще.

Тема недели: зима близко

На этой неделе в Екатеринбурге как-то по-особенному стало ощущаться приближение зимы. В городе сильно похолодало, начались снегопады. За сутки выпало 11 сантиметров снега. Все это привело к дорожному коллапсу: в один из дней пробки достигли 10 баллов. Кстати, на ближайшие дни синоптики обещают аномальные для ноября холода. Местами – до -30 °C.

Но есть и приятные зимние новости. В Екатеринбурге уже открылся первый ледовый каток, скоро начнут работу и другие. А кто-то активно планирует новогодние каникулы. Одним из популярных направлений у уральцев станет Таиланд, прямых рейсов в который не было два года. Турагенты говорят, что к праздникам мест в отелях не останется. А вот любителям горных лыж будут доступны только российские склоны. Мы узнали – какие именно и сколько стоит там отдых. Ну а если денег на отдых у вас не так много, аналитики назвали самые дешевые новогодние рейсы из Екатеринбурга: можно отправиться в Урай или Советский.

Новая реальность: сокращение производства и дефицит лекарств

Последствия санкций и экономических сложностей на этой неделе обсуждали сразу в связи с несколькими поводами. Во-первых, ученые УрО РАН рассказали, что индекс промышленного производства в Свердловской области упал на 2,3%, хотя на 2022 год планировался рост. Сейчас предприятия уже более-менее переориентировались и в плане производственных технологий, и в плане рынков экспорта и импорта. В лидерах по экспорту, например, сейчас – Китай, Индия и Турция.

Во-вторых, на этой неделе вновь актуальной стала тема дефицита лекарств и связанных с медициной производств. Родители начали бить тревогу: из аптек исчезли популярные антибиотики, которые обычно назначают педиатры для лечения широкого спектра бактериальных инфекций. Аналоги, по словам врачей, не всегда так же эффективны. Кроме того, в медицинских лабораториях нет реагентов для проведения конкретных аллерго-тестов. Дело в том, что долгое время материалы поставляла европейская компания-монополист, а после введения санкций поставки прекратились. Сейчас лаборатории ищут альтернативы, в частности, в Корее.

Цифра недели: 17,9 миллиона рублей чиновники потратят на иномарки

Пока муниципальные служащие пересаживаются на отечественные «Лады», чиновники областного правительства продолжают ездить на иномарках, в том числе – на новых. Конкурсная документация на приобретение машин обнаружилась на сайте госзакупок. По одному из контрактов региональные власти купят легковушку за 7,9 млн рублей, по другому – две машины за 10,2 млн рублей, по третьему – намеревались взять три авто за 20 млн, однако самый дорогой из трех конкурсов был признан несостоявшимся, не было подано ни одной заявки.

Кстати, в мэрии Екатеринбурга рассказали, куда девают иномарки, которые больше не подходят для нужд сотрудников. Оказывается, с баланса их не списывают до последнего, чтобы экономить деньги.

Фото недели: больницу в Зеленой Роще готовят к сносу

На этой неделе появилась информация, что в Зеленой Роще начали сносить здание заброшенной больницы. Однако выяснилось, что работы по демонтажу полуразрушенного здания еще не ведутся. Как выяснил корреспондент «Нового Дня», спецтехника, приехавшая на площадку, занимается только расчисткой территории – распиливает и вывозит деревья, которые срубили раньше, убирает снег, и т.д. По данным агентства, снос запланирован на более поздний срок, вероятно, руины больницы демонтируют еще до конца этого года. Кстати, сотрудники Музея истории Екатеринбурга побывали на руинах здания, чтобы найти исторические артефакты. В итоге в фонды забрали барельеф, который использовался в отделке помещений во времена госпиталя НКВД. Ну а мы вспомнили историю одной из самых известных заброшек Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»