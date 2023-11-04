Ледяной дождь, бюджетный процесс и проблемы Гортранса. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя принесла уральцам погодные аномалии. Коммунальщиков, как всегда, неожиданно застала зима, сотрудникам ГИБДД пришлось разбираться с проблемами на дорогах, а общественный транспорт Екатеринбурга все никак не может выйти из кадрового кризиса. О самых важных и интересных событиях за неделю – в нашем обзоре.

Снежные завалы и ледяной дождь

На этой неделе свердловчанам пришлось испытать погодные качели. На Средний Урал сначала обрушились сильные снегопады, а затем наступила оттепель. Госавтоинспекция перекрывала трассы из-за гололеда, на дорогах случился всплеск смертельных аварий. В Екатеринбурге передвигаться по улицам было не только сложно, но и опасно. Коммунальщики не успели вовремя убрать снег с тротуаров и почистить крыши от сосулек.

В Екатеринбурге неожиданно выпал снег

Кадровый голод в Гортрансе и засилье маршруток

Екатеринбургскому Гортрансу не хватает более 3 тысяч сотрудников. Кадровый дефицит не удается закрыть из-за низких зарплат на муниципальных транспортных предприятиях. Тем временем мэрия Екатеринбурга запустила торги на обслуживание 69 автобусных маршрутов со сменой номеров. Но судя по документам на «Госзакупках», маршрутки, которыми так недовольны горожане, на большие автобусы заменять не будут.

Стартовал бюджетный процесс

В заксобрание внесен проект областного бюджета на 2024 год. «Новый День» выяснил, что расходы на спорт, экологию и национальную экономику сократились, а на образование, госуправление и соцполитику существенно выросли. Например, на себя областная власть увеличила расходы почти в два раза – до 31,7 миллиарда рублей.

Также стали известны параметры бюджета Екатеринбурга на следующий год – в казне заложен дефицит в размере 2 миллиардов рублей.



Опасные приключения туристов

Утром 31 октября полиция и спасатели начали поиск пропавших туристов на реке Вижай – недалеко от перевала Дятлова. Группа из пяти человек планировала сплав по реке, но из-за морозов вода замерзла, и все пошло не по плану. К счастью, двое из потерявшихся смогли найти дорогу к поселку. Остальных из леса забрали спасатели.

«Надгробную» плиту с картой города изменят

Мэрия Екатеринбурга все-таки решила внести изменения в облик гранитной карты города, которую екатеринбуржцы сравнили с надгробной плитой. С арт-объекта на Плотинке уберут даты «1723 – 2023», по начертанию ассоциирующиеся с годами жизни и смерти. А еще добавят на плиту подпись и рядом поставят поясняющую табличку с QR-кодом.

Его вкусы очень специфичны

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который экстравагантно ограбил женщину. Он предложил новой знакомой «поиграть в БДСМ», привязал ее к кровати, избил, а затем забрал у жертвы деньги, банковские карты и украшения. Сыщики быстро установили личность любовника-пройдохи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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