Итоги выборов, хоккейная феерия и гримасы правосудия. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге традиционно подводит итоги уходящей пятидневки. На этой неделе на Урале считали голоса избирателей, ужасались выходу из колонии мажора, погубившего двух человек в ДТП, и приговору невменяемой матери, задушившей трех детей, радовались теплу и хоккейной феерии в плей-офф Кубка Гагарина от «Автомобилиста». Обо всем подробнее читайте в нашем обзоре.

Итоги выборов

В начале недели в Свердловской области досчитывали явку и итоги голосования на президентских выборах. Эксперты авторитетно заявили, что все было ожидаемо. И, хоть уральцы не показали «чеченский» результат, он оказался весьма высоким – явка более 71%, за Путина – более 82%.

Интересно, что больше 55 тысяч свердловчан испортили бюллетени, это примерно 1,5% от всех проголосовавших (с учетом тех, кто пользовался ДЭГ), и это оказался самый высокий показатель среди регионов УрФО.

Не считая трех попыток провокаций на участках, выборы прошли спокойно, без нарушений. Все трое участников демаршей на УИКах – студента из Асбеста со справкой из психдиспансера, 50-летняя химии из УрФУ и ничем не отличившийся 47-летний мужчина из Екатеринбурга изолированы, ими занимается полиция, также за их судьбой следит омбудсмен Татьяна Марзлякова.

Несмотря на то, что область показала хороший результат на выборах, некоторые главы муниципалитетов остались не вполне им довольны. Например, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев настолько разошелся, что во время визита в местную больницу и встречи с врачами заявил, что вычислит в течение месяца всех бюджетников, кто не голосовал. По его мнению, нельзя совмещать электоральную пассивность и получение зарплаты из бюджета: «Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут». Теперь Пинаева требуют отправить в отставку тагильчане.

УДО Васильева

Неожиданностью недели стало известие о том, что вот-вот из колонии досрочно выйдет сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, устроивший жуткое ДТП летом 2019 года у «Алатыря» и погубивший двух молодых мужчин. Суд Чувашии рассмотрел ходатайство об УДО – и удовлетворил его. «Большое значение имела характеристика из исправительного учреждения», – пояснил «Новому Дню» его адвокат Владимир Кривоногов.

Приговор Петровой

Меньше удивления, но не меньше негативных эмоций у уральцев вызывала история бывшей чиновницы из МУГИСО Анастасии Петровой, которая зимой 2022 года убила своих троих детей, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее мужа и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. Петрову ожидаемо признали невменямой и отправили на принудительное лечение.

Ее отец рассказал журналистам, что винит во всем мужа дочери: «Он совсем с катушек слетел». По словам мужчины, его дочь всегда была психически здорова, но потом муж начал подмешивать ей в еду наркотики, избивал и ее, и детей. Дело шло к разводу, но Петров не хотел ни делить имущество, ни оставлять Анастасии детей.

Весна пришла

Несмотря ни на что, пришла весна – в том числе и астрономическая. На этой неделе был день весеннего равноденствия, теперь ночи короче дней. В Екатеринбурге заметно потеплело, воздух прогревался до +11 градусов. Тепло ожидается и на следующей неделе, а вот апрель, по прогнозу синоптиков, будет прохладнее, чем в прошлом году.

Пока же на улицы начинает возвращаться привычная весенняя грязь, хотя в мэрии авторитетно заявили, что Екатеринбург попрощался со статусом «Грязьбург». У горожан, разумеется, другое мнение. Прохожим тоже приходится быть крайне внимательными – с крыш падают тающие глыбы льда, уже есть пострадавшие, по этому поводу возбуждено уголовное дело.

Феерия от Автомобилиста

На этой неделе хоккейных болельщиков всей страны радует екатеринбургский «Автомобилист», который во втором раунде плей-офф громит питерский СКА. Пока счет в серии 3:0 в пользу уральцев, сегодня вечером все может решиться – по правилам КХЛ, в каждом круге команды играют до четырех побед.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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