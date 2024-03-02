Путин назвал задачи ФС РФ, Макрон пригрозил армией НАТО, Зеленский погорел на лжи о потерях – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Одно из самых ожидаемых событий российской политики состоялось в конце нынешней недели – президент Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Речь главы государства стала одновременно планом развития страны на ближайшие шесть лет и предвыборной программой кандидата Владимира Путина.

На фоне уверенного выступления Путина особо выделяются новости о том, что врач Белого дома все же допустил Джо Байдена к управлению страной, а заявления Владимира Зеленского даже в США назвали откровенной ложью.

Поручения недели – Путин назвал основные вехи социальной и экономической политики в стране

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности – два часа шесть минут. Глава государства подробно рассказал о поставленных перед федеральными и региональными властями задачах в условиях санкционного давления и регулярных вбросов Запада для склонения России к участию в переговорах по Украине на их условиях.

Президент объявил о запуске новых программ и национальных проектов, в том числе, «Семья», «Кадры», «Активная и продолжительная жизнь». Они должны помочь повысить среднюю продолжительность жизни россиян, сохранить их здоровье и защитить материнство, снизить уровень бедности и улучшить условия жизни, включая развитие здравоохранения, транспортной системы, промышленного производства.

Ликвидация недели – ВС РФ уничтожили первый американский танк Abrams в зоне СВО

Российские военные подбили первый американский танк Abrams под Авдеевкой. До этого момента ВСУ берегли американские машины. бойцы ВС РФ подбили танк FPV-дроном, затем добили из РПГ. В МО РФ подтвердили уничтожение танка.

Провал недели – Байден и Конгресс не смогли договориться о выделении помощи Украине

Переговоры Джо Байдена с лидерами Конгресса США о выделении помощи Украине провалились. Спикер палаты представителей Майк Джонсон единственный не согласился поставить поддержку киевского режима выше безопасности у границ Штатов.

Убийство недели – Израиль убил 112 палестинцев в очереди за гуманитарной помощью

Израиль обстрелял улице Ар-Рашид на западе города Газа, где собирались палестинцы в ожидании гуманитарной помощи. По меньшей мере, 112 человек убиты, 760 ранены. МИД Турции назвал инцидент преступлением против человечности.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал объявить Израилю торговую блокаду за системное убийство мирных палестинцев. Государство объявило об остановке закупок израильского оружия.

Скандал недели – Макрон пригрозил отправить на Украину войска НАТО

Президент Макрон заявил, что лидеры западных стран уже обсуждают возможность отправки военных НАТО на Украину. Заявление вызвало гневную реакцию не только в России, но и на Западе. Ряд союзников Киева поспешил опровергнуть подготовку военных для пересылки на Украину.

Во Франции признали, что слова должны были поддержать Киев, но сыграли на руку Москве.

Ложь недели – Зеленского поймали на лжи о потерях ВСУ

В России и США отметили откровенную ложь в речах Владимира Зеленского о потерях ВСУ. Президент Украины заявил, что за время конфликта с Россией погибла 31 тыс. украинских военных. Американские СМИ удивились, что число потерь вдвое ниже данных, которыми располагали в Вашингтоне еще летом 2023 года.

В Госдуме слова Зеленского назвали манипуляцией в связи в нежеланием Киева платить компенсации семьям погибших. В МИД РФ отметили, что ложным заявлениям главы киевского режима не верят даже на Украине.

Отчаяние недели – Германия по всему миру ищет снаряды для Украины

Германия отчаянно ищет снаряды по всему миру для отправки на Украину. Берлин посетовал, что боеприпасы не так просто достать, ведь они не лежат на полках магазинов.

Киев пожаловался, что из обещанного Евросоюзом миллиона снарядов получил только 30%. ЕС признал проблемы с поставками боеприпасов и допустил, что к 1 марта объемы поставок на Украину достигнут максимум 600 штук боеприпасов.

Диагноз недели – врачи разрешили Байдену работать президентом

После очередного осмотра Джо Байдена его лечащий врач разрешил президенту США выполнять свои обязанности. Однако, у Байдена диагностировали ряд расстройств и заболеваний. В их числе обструктивное апноэ во сне, которое может вести к ухудшению памяти и интеллекта, снижению работоспособности.

В начале недели конгрессмен США Кен Бак анонсировал составление резолюции об отстранении Байдена от управления страной в связи с ослаблением когнитивных способностей.

© 2024, РИА «Новый День»

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