Месяц самоизоляции, контртеррористическая операция и безлюдный Первомай – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» представляет итоги последней апрельской недели. Свердловская область отметила месяц на самоизоляции, что не предотвратило резкого роста числа выявленных случаев Covid-19, ФСБ провела спецоперацию в коллективном саду на южной окраине Екатеринбурга, а единороссы из глубинки (и не только) не захотели отдавать партии всю зарплату на борьбу с пандемией. О самых интересных событиях уходящей недели – в нашем обзоре.

Спецпроект РИА «Новый День»: месяц карантикул

Месяц назад в России начались коронавирусные каникулы, или «карантикулы», как с иронией называют их свердловчане в соцсетях. С 28 марта закрылись все увеселительные заведения, кафе, бары, рестораны, торговые центры и даже некоторые парки. Полицейские стали проявлять интерес к гуляющим. С 30 марта начались нерабочие дни и начал действовать режим самоизоляции. То, что вводили на неделю, длится до сих пор и непонятно, когда закончится. «Новый День» рассказывает, как уральцы прожили этот месяц.

Тема недели: ухудшение эпидемиологической ситуации и метания властей

В пятницу, 1 мая, в Свердловской области был поставлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки было подтверждено 232 новых случая, итого в регионе 935 заболевших. 114 из новых выявленных больных – это члены организованной группы, размещенной в Камышловском санатории «Обуховский» и медперсонал учреждения. С учетом новой статистики Свердловская область вышла на четвертое место по числу заболевших за сутки – после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Большой прирост заболевших зафиксирован и в Екатеринбурге (+87 человек).

Проверки показали, что реальное положение дел в больницах, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус, расходится с цифрами, которые областные власти указывают в своих отчетах. В Свердловской области недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и дополнительного оборудования – бронхоскопов, мониторов, шприцевых насосов, аспираторов, а кое-где – элементарно масок и перчаток. Такие данные представил полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время совещания с губернаторами округа.

Ситуация со снабжением больниц не могла не сказаться на здоровье их сотрудников: по состоянию на 29 апреля коронавирус был подтвержден у 71 медика в регионе. Среди заболевших и медсестры, и врачи, и руководящий персонал. «С этим могут столкнуться все лечебные учреждения», – заявил главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. Число зараженных коронавирусом из-за вспышки, которая произошла в Центральной городской клинической больнице № 1, увеличилось с 78 до 118 человек – среди них и медики, и пациенты.

На этом фоне сотрудники службы скорой медицинской помощи пожаловались на низкую зарплату и недостаток мер защиты от коронавируса. Медработники заявили, что подготовили обращение в прокуратуру, под которым оставили свои подписи 240 человек. Главный врач екатеринбургской станции скорой помощи Игорь Пушкарев дал интервью «Новому Дню», в котором ответил на вопросы о жалобе своих подчиненных в СМИ, рассказал, сколько скоровиков заразились коронавирусом, почему у «ковидных» больниц очереди из машин скорой помощи и как он сам оценивает ситуацию.

Загадкой этой недели стало обещанное властями введение электронных пропусков с 1 мая. Предприятия бюджетной сферы получили предписание предоставить данные на сотрудников, которые «имеют право ухода с места пребывания по рабочим вопросам», в департамент информатизации и связи Свердловской области с сопроводительным письмом на имя директора Юрия Гущина. Потом власти оговорились, что пропуска могут быть и бумажными. Причем первоначально речь шла обо всей территории области, а после было решено ввести их только для городов, где много случаев заражения Covid-19. Только в последний день месяца губернатор выложил в своем инстаграме утвержденную форму справки для работающих граждан в формате PDF. Сотрудники организаций, которым разрешено работать в карантинный период, должны получить справки от работодателя по установленному шаблону. Предъявлять их при выходе из дома (кроме магазина или аптеки) свердловчане обязаны с 1 мая. Также с 1 мая Куйвашев обязал всех жителей области носить маски или респираторы при нахождении в общественных местах и общественном транспорте.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на очередном брифинге заявил, что тем, у кого есть такая возможность, лучше всего на все майские праздники уехать на собственные дачи на личном транспорте и ни в коем случае не принимать там гостей.

Событие недели: в коллективном саду ликвидировали террористов

В ночь на четверг, 30 апреля, на окраине Екатеринбурга спецназ ФСБ провел контртеррористическую операцию. В небольшой сторожке в коллективном саду в Чкаловском районе были обнаружены трое бандитов. Дом был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. По имеющимся в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета данным, преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и готовились к совершению терактов. Местные жители рассказали «Новому Дню», как выглядели боевики, и поделились своими впечатлениями о неспокойной ночи.

КТО в коллективном саду

Заявление недели: «С деньгами сейчас туговасто»

Предложение председателя «Единой России» Дмитрия Медведева отдать месячный заработок в кассу партии для помощи врачам и пострадавшим от пандемии коронавируса единороссы восприняли неоднозначно. РИА «Новый День» опросил партийцев разного ранга – от депутатов Госдумы до секретарей первичек в небольших городах – и выяснил, готовы ли они последовать призыву бывшего премьера РФ. Партийцы из глубинки, месячный доход многих из которых не превышает 15-20 тысяч рублей, не стали кривить душой и заявили, что «с деньгами сейчас туговасто».

Видео недели: безлюдный Первомай

Впервые за 131 год с момента существования праздник Весны и Труда отметили дома: проспект Ленина, по которому ежегодно проходили многотысячные демонстрации, был пуст. Люди украсили праздничными плакатами и воздушными шарами балконы и окна, поздравляли друг друга в социальных сетях. «В этом году Федерация профсоюзов Свердловской области призвала жителей региона отметить Первомай в самоизоляции. Основной акцент акции переносится в социальные сети, где проходит флешмоб «Первомай шагает по стране». Мы призвали людей постить фотографии с мероприятий прошлых лет, личные фото», – рассказала пресс-секретарь федерации профсоюзов Свердловской области Аксана Сгибнева.

Первомай в режиме самоизоляции

Абсурд недели: за помощь многодетным на бизнесмена пожаловались в прокуратуру

Предприниматель из Арамили Павел Авакян собрал 11 продуктовых наборов и развез их местным многодетным семьям, чтобы помочь им. Описание его поступка и фотографии попали в соцсети. И тут к нему пришли проверяющие из Роспотребнадзора: кто-то сообщил им, что Авакян во время развоза продуктов был без маски. Сам бизнесмен пояснил, что «этот персонаж» обратился не только в Роспотребнадзор, но и в прокуратуру. «Маску и на прошлой раздаче я носил. Просто мне дверь в маске никто бы не открыл. Люди боятся сейчас все друг друга. Я снимал маску – они узнавали меня и открывали», – объяснил сам Авакян.

Скандал недели: духовника Поклонской и Дацюка отправили в затвор

Схиигумену Сергию, которого называют духовным отцом многих знаменитостей, в частности, Натальи Поклонской и Павла Дацюка, запрещено проповедовать и делать публичные заявления. Церковное начальство велело ему вернуться к строгому монашескому образу жизни. Поводом для этого стала последняя проповедь Сергия, в которой он призвал православных не соблюдать запреты гражданских властей и рекомендации церковных иерархов – и ходить в церковь, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Более того, он допустил ряд высказываний, которые, произнеси их другой человек, вероятно, были бы расценены как экстремистские.

Арест недели: бывший советник вице-губернатора подозревается во взятке

Городской суд Лесного вынес решение об аресте до 27 июня Владислава Русакова, теперь уже бывшего советника вице-губернатора Сергея Бидонько. Он обвиняется по ч. 6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Позитив недели: зоозащитники спасли осиротевших медвежат

На этой неделе из Екатеринбурга в Хабаровск самолетом «Уральских авиалиний» отправились три медвежонка, мать которых убили браконьеры. Сами косолапые родом из Ханты-Мансийского автономного округа. Малышей спасли зоозащитники. Медвежат перед отправкой в аэропорту Кольцово сняла на видео наша съемочная группа.

Медвежата в Кольцово

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.20

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