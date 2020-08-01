Отставка министра, жертвенные бараны и задержания на митинге – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Подходит к концу последняя неделя июля, самого жаркого месяца за всю историю наблюдений в Свердловской области. Регион отметился в очередных печальных коронавирусных рекордах. А главным событием стала отставка министра здравоохранения Андрея Цветкова. Об этом, а также об отаре овец для мусульманского праздника, отмене забега и криминальных историях с участием депутата и подростков читайте в нашем традиционном обзоре.

Событие недели: Цветкова – в отставку

С понедельника в Свердловской области обсуждалось увольнение Андрея Цветкова с должности министра здравоохранения – источники «Нового Дня» говорили, что губернатор вот-вот подпишет указ. Официально чиновника уволили 29 июля. Теперь главой ведомства будет Андрей Карлов, бывший главврач детской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. Впрочем, работа для бывшего министра уже нашлась. Цветков займется поглощением горздрава на посту советника губернатора. Свердловчане не согласились с таким положением дел и порекомендовали уволить его с руководящих должностей. А мы подсчитали, сколько зарабатывают на должности советника. К слову, полномочия горздрава отойдут области с нового года.

Еще одна отставка произошла в мэрии Екатеринбурга – глава города Александр Высокинский добился увольнения своего заместителя по соцвопросам Дмитрия Баранова.

Коронавирусные хроники: рекорды смертности

Практически всю неделю Свердловская область продержалась на втором месте по заболеваемости коронавирусом в сутки. Нарастала смертность. 30 июля стало известно о смерти 13 человек, это самый высокий показатель с начала пандемии. Свердловские власти, ранее заявлявшие, что заболеваемость коронавирусом сместилась из Екатеринбурга в другие города области, рассказали, где ситуация сложнее всего. Это Нижний Тагил и Первоуральск. Хотя даже в отдаленных территориях все не очень хорошо. Например, в небольшой Тавде зарегистрировано уже более сотни случаев, причем в статистику оперштаба попало только около половины. На карте распространения коронавируса Свердловской области осталось только одно белое пятно – Таборинский район. Как удается оставаться свободной от коронавируса территорией и что местные жители думают об ограничениях – читайте в интервью «Нового Дня» с главой Таборинского района Виктором Роененко.

Фото недели: Екатеринбург митингует

В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге сначала у мэрии, а затем и у театра драмы прошли акции в поддержку митингующих хабаровчан. Двух человек задержали, на момент написания материала одного уже отпустили. В поддержку второго горожане собрались у районного отдела полиции, куда его доставили.

Открытие недели: торговые центры

Из-за того, что в области сохраняется ежесуточный прирост более двухсот случаев в день, Куйвашев не мог открыть торговые центры. «К сожалению, фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не можем допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями», – заявил губернатор 28 июля. Статистика не изменилась, но 31 июля этот же губернатор решил открыть торговые центры. Аргументом стало то, что число выздоровевших в сутки становится больше числа заболевших.

Торговые центры заработали с 1 августа. Но сказать, что их сразу же заполонили соскучившиеся по шопингу екатеринбуржцы, будет преувеличением. Как выглядят ТЦ в первый день работы – в нашем фоторепортаже.

Ремонт недели: реконструкция Зеленой Рощи

Уже год продолжается реконструкция парка Зеленая Роща в центре Екатеринбурга. Работы начались в июле 2019-го. Сейчас только один вход открыт официально, желающих прогуляться здесь немного, но они есть. Большинство тропинок и дорожек разворочены тяжелой техникой, кругом ямы, ухабы, а те дорожки, что есть, еще не успели даже затвердеть, покрытие только-только положили.

«Новый День» заглянул за забор стройплощадки, чтобы увидеть, что уже успели сделать строители.

Видео недели: бараны на забой

В Свердловской области светские и духовные власти договорились об отмене массовых праздничных молитв и всех мероприятий, где предполагается участие большого числа людей, в честь Курбан-байрама. И на самом деле, праздничная молитва прошла в пустых мечетях. Но остались другие традиции. На Сортировке жители многоквартирного дома на улице Червонной пожаловались на соседей, которые на территории своего участка забивали и освежевывали баранов. Разбираться приехала полиция. А «Новый День» побывал на месте забоя, где еще остались живые барашки, а также головы, потроха и туши убитых животных, которые лежат на грязной земле или кучах мусора.

Жертвоприношение во дворе

Криминал недели: депутат от ЛДПР и подростки

Эта неделя выдалась не по-летнему богатой на криминальные события. Одна из них связана с трагедией, которая произошла осенью прошлого года. Тогда во время охоты от выстрела из ружья погиб 30-летний Сергей Титов. В лесу он находился в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. Последнему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, хотя прежде он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.

Вторая история криминального характера связана с подростками. В Красноуральске за зданием детской школы искусств две девочки и двое парней 13 и 14 лет избили свою сверстницу, при этом оскорбляя ее и снимая происходящее на видео. Детей поставили на учет, а их родителей привлекли к административной ответственности.

А в Краснотурьинске перепутали трупы. Родным скончавшегося от коронавируса Станислава Еремеева попытались отдать тело другого человека, одев чужой труп в вещи их родственника. В свою очередь, родные другого мужчины, Виктора Алексеева, также получили чужое тело, но в закрытом гробу. Была проведена эксгумация, с этой историей разбираются следователи и прокуратура.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

В Екатеринбурге заработали торговые центры (ФОТО). / Полсотни человек пришли к полиции вызволять задержанного на митинге в поддержку хабаровчан (ФОТО). / Первого задержанного на акциях протеста отпустили. Он рассказал, как все произошло. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»