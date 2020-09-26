Вторая волна коронавируса, смерть от алкоголя и довыборы в гордуму – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последние недели сентября, похоже, запомнятся воплощением в жизнь негативного сценария по коронавирусу. Врачи признались, что ждут вторую волну заболеваемости и, вероятно, уральцев ждут новые ограничения. Политическая жизнь, затихшая во время первого локдауна, начинает постепенно оживать: на этой неделе партии определились с кандидатами на довыборы в городскую думу Екатеринбурга. А мэр Высокинский празднует двухлетие на своем посту. Какими еще событиями запомнилась уходящая неделя – читайте в итогах недели «Нового Дня».

Тема недели: врачи готовятся ко второй волне коронавируса

В России с этой недели начинают постепенно ужесточать ограничения, связанные с распространением коронавируса. В Москве уже рекомендуют переводить на удаленную работу сотрудников крупных компаний. В Свердловской области пока еще таких указов не выходило, напротив, на этой неделе разрешили работать аквапаркам, цирку, а также детским игровым комнатам. Но все указывает на то, что рост заболеваемости, скорее всего, будет и он не пройдет бесследно.

Так, врачи скорой помощи рассказали, что действительно готовятся ко второй волне. «Мы видим, что уже есть рост в России, мы мониторим небольшое увеличение здесь, мы готовимся ко второй волне, к этому надо быть готовыми», – заявил и. о. главного врача станции скорой помощи имени Капиноса Сергей Панин. Да и на сегодняшний день больше двух тысяч врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев в Свердловской области продолжают работать именно с коронавирусными пациентами. Инфекционные госпитали работают на базе 31 медицинской организации с коечной мощностью 3994 коек. Из-за ОРВИ и коронавируса закрыто более 200 классов в школах, некоторые заведения не работают полностью, детей перевели на дистанционное обучение.

Коснулись Урала и новые постановления Роспотребнадзора. В частности, теперь свердловчанам, вернувшимся из-за рубежа, придется соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус. За соблюдением будут следить санитарные врачи, нарушение грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. Вероятно, именно поэтому с этой недели пункт сдачи тестов на Covid-19 в Кольцово перешел на круглосуточный режим работы. Впрочем, напрямую из аэропорта Екатеринбурга улететь за границу до сих пор нельзя и, по мнению экспертов, такая ситуация может сохраниться как минимум до конца 2020 года.

Чтобы коронавирус не «наложился» на эпидемию гриппа, в Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа. Более того – на этой неделе в регион поступила и первая тестовая партия вакцины от коронавируса. По словам замгубернатора Павла Крекова, она будет использована для клинических испытаний. Добровольцами предложат стать, в первую очередь, людям из медицинского сообщества, работающим в зоне риска.

Производители вакцины на федеральном уровне заявили, что к концу декабря хотят производить до 10 миллионов доз в месяц. Вакцину будут отправлять, в том числе в регионы. Но в аптеках ее купить будет нельзя. Пока не поступил в Екатеринбург и препарат «Арепливир», зарегистрированный в России для лечения пациентов с коронавирусом.

Цифра недели – смертность от алкогольных кардиомиопатий выросла на 15,7%

Коронавирус, как известно, на данный момент, унес жизни уже 589 жителей Свердловской области. Кроме того, в период пандемии врачи зафиксировали и рост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. От болезней сердечно-сосудистой системы скончались 50,2%, а от онкологических – 17,1%. Болезни органов пищеварения стали причиной смерти в 6,1% случаев, органов дыхания – в 2,6%. Ранее представители минздрава говорили, что увеличение смертей от сердечных болезней может быть связано с временной отменой плановой помощи во время всплеска заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, в Свердловской области во время периода ограничений, введенных в марте из-за ситуации с коронавирусом, на 15,7% выросло количество смертей от алкогольной кардиомиопатии. Это заболевание сердца, к которому приводит длительное злоупотребление алкоголем. Человек, страдающий кардиомиопатией, умирает от сердечной недостаточности.

Политический итог недели – партии выбирали кандидатов на довыборы в ЕГД

На фоне скудной политической повестки в Екатеринбурге продолжается подготовка к довыборам в гордуму. В самом начале текущей недели оргкомитет праймериз «Единой России» зарегистрировал последнего, девятого, участника, им стал Андрей Шерстобитов –хирург ОКБ № 1. Предварительное голосование должно было пройти 22 сентября, но сначала организаторы сообщили о недопуске на площадку журналистов, а затем и вовсе отменили праймериз, объяснив это тем, что не все кандидаты успели предоставить необходимые документы. При этом политологи говорили, что перенос мог иметь и другие скрытые мотивы: в региональном отделении могли просто не определиться, кого из кандидатов поддерживать. Так или иначе, праймериз все-таки состоялись 25 сентября.

По предварительным данным, озвученным источником в «Единой России», в округе № 3 лидирует бывший депутат ЕГД Антон Швалев, в округе № 9 – Виталий Чачин, гендиректор ООО «Новые Технологии Строительства». Оба получили более 70% голосов. Интересно, что и тот, и другой в 2018 году баллотировались в гордуму от другой партии – «Справедливая Россия». Добавим, что в результате выборы вылились в партийный скандал: пять из девяти участников праймериз «Единой России» отказались признать результаты и намерены добиваться их отмены. Итоговый протокол будет озвучен только в понедельник, 28 сентября.

Свердловское региональное отделение ЛДПР на этой неделе уже определилось со своими кандидатами на довыборах в Екатеринбургскую гордуму. По округу № 3 партия выдвигает Александра Каптюга, который, в частности, год назад участвовал в довыборах в заксо по Орджоникидзевскому округу и набрал 7,71% голосов избирателей; по округу № 9 выдвинут Евгений Луконин – бывший кандидат от ЛДПР в городскую думу по округу № 6.

«Яблоко» и примкнувшие к ней движения выберут своих кандидатов на довыборы в ЕГД сегодня, 26 сентября. Претендентов – семь. Кроме того, на довыборы заявились семь самовыдвиженцев. Но ни один из них еще не зарегистрирован – сначала им нужно собрать и сдать около 300 подписей избирателей в свою поддержку.

Фото недели – будет ли готова «Зеленая Роща» в срок

До открытия парка Зеленая роща, который больше года находится на реконструкции, остался всего месяц. Но сегодня территория выглядит так, будто впереди еще много работы: вместо дорожек – грязь, вместо деревьев – ямы.

Видео недели – Александр Высокинский два года на посту мэра

Высокинский 2 года на посту мэра

25 сентября исполнилось два года, как Александр Высокинский стал мэром Екатеринбурга. Съемочная группа «Нового Дня» прошлась по улицам города и спросила у горожан, знают ли они, как зовут нынешнего мэра, и чем он им запомнился за время руководства. Что отвечали горожане – в нашем видео.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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