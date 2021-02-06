Суды над участниками протестов, отбор кандидатов в мэры и послабление ограничений – Итоги недели

Почти всю текущую неделю в Екатеринбурге продолжали обсуждать последствия шествия и митинга в поддержку Навального, которые прошли 31 января. Задержанным озвучивали решения судов, многие из которых возмутили общественность. Параллельно в городе шли собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга, в которых приняли участие и бизнесмены, и общественники, и рядовые горожане. А еще Свердловская область, кажется, начинает выходить из коронавирусных ограничений. Эти и другие события – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Тема недели: шествие за Навального и его последствия

Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стали последствия митинга и шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 31 января. Напомним, в Екатеринбкрге, по данным участников акции в шествии приняли участие 5-7 тысяч человек, по версии полиции – 2300. Горожане гуляли четыре часа, большую часть времени это было мирное шествие, все закончилось в парке у Дворца молодежи массовыми задержаниями и разгоном собравшихся. За все время акции правоохранители задержали 83 человека. Это рекордное число задержанных за все время протестов в Екатеринбурге.

Шествие 31 января

Как выяснил «Новый День», многих из задержанных отпускали из полиции без оформления протоколов – таких было, как минимум, 30 человек. Позднее, по данным адвокатов, к некоторым полицейские пришли на дом, чтобы вручить протокол, составленный по ст. 20.2 КоАП «Участие в несанкционированном мероприятии».

Одним из задержанных оказался кандидат на пост мэра Екатеринбурга Сергей Тиунов. Он не смог явиться на собеседование в горадминистрацию, поскольку Верх-Исетский районный суд назначил правозащитнику 30 суток административного ареста. Также на этой неделе задержали экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Ирину Норман, ее признали виновной в организации акции протеста 31 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке – ей дали 10 суток ареста. При этом у Норман эпилепсия, с таким заболеванием арестовывать нельзя. Но даже областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Суды до сих пор продолжают выносить решения в отношении задержанных на предыдущей акции протеста, 23 января. Больше всего возмущения вызвало решение в отношении фотографа портала 66.ру Алексея Школы. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 30 часам обязательных работ. Хотя на митинге Школа выполнял редакционное задание, находился на рабочем месте. Защита будет оспаривать такое решение.

Еще одно вопиющее решение вынес Белоярский районный суд в отношении жителя закрытого поселка Уральский. Кирилла Серебренникова оштрафовали на 30 тысяч рублей как организатора несанкционированной акции 31 января в Екатеринбурге экс-мэра Евгения Ройзмана, в котором политик критиковал обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального, и написал: «31-го надо выходить».

Но после шествия 31 января акции протеста на этой неделе в Екатеринбурге, похоже сошли на нет. Было некое ожидание, что после приговора Алексею Навальному его сторонники могут выйти на новые митинги. Сотрудники полиции 3 февраля даже выставили дополнительные посты у «протестных» мест. Но никто не пришел.

Позднее штаб Навального официально объявил, что стратегия поведения отныне меняется. От уличных акций протеста было решено временно отказаться, потому что после массовых задержаний 31 января по всей стране «цена стала слишком высока». Вместо этого штаб решил сосредоточиться на продвижении технологии «умного голосования» перед выборами в Госдуму. Но весной митинги могут возобновиться.

Политика недели: отбор кандидатов на пост главы Екатеринбурга

Кандидаты в мэры

Почти всю неделю в мэрии Екатеринбурга конкурсная комиссия проводила собеседования с кандидатами на пост главы города. Всего было зарегистрировано 44 желающих стать мэром, одного до второго этапа – собеседований – не допустили. С остальными разговаривали три дня подряд. Кандидаты называли совершенно разные проблемы, с которыми они стали бы бороться в качестве градоначальника. «Новый День» поговорил со многими кандидатами, что говорили участники собеседования в первый день можно послушать здесь, во второй день – здесь, в третий день – здесь.

Заявление недели – Алексей Орлов о снегопадах: «Зато будет хороший урожай»

Одним из кандидатов, который прошел собеседование, естественно, стал временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Но на этой неделе он запомнится отнюдь не своим фаворитством на конкурсе в мэры, а высказыванием про снегопады и плохую уборку города. Орлов заявил, что много снега – это хорошо для урожая. Хотя, напомним, врио главы отвечает за уборку улиц в Екатеринбурге, где вряд ли на тротуарах колосится пшеница.

«Снег мы уберем, а с урожаем нам жить весь год», – заявил Орлов. На уточняющий вопрос, как связаны снегопады в городе с урожаем, временный мэр ответил, что чем больше снега, тем больше воды в почве, так гласит народная примета.

Тренд недели: открытие полетов и снятие коронавирусных ограничений

На этой неделе отчетливо заметен тренд на постепенное снятие коронавирусных ограничений в Свердловской области. Заболеваемость, согласно статистике, пошла на спад, все больше коек в больницах перепрофилируют обратно под плановый прием. На фоне этого областные власти решили, что можно разрешить барам и ресторанам работать и по ночам, а не только до 23 часов, как раньше. Студентам ссузов и вузов разрешили сесть за парты, а частным детсадам работать со 100%-ой загрузкой.

Также на этой неделе после объявления об открытии международных вылетов из Кольцово одна за другой появлялись новости о том, авиакомпании запускают рейсы в разные страны. В частности, появились вылеты в Минск, на Кипр, в Стамбул, ОАЭ, на Занзибар. В расписании Кольцово на март перевозчики заявили еще о рейсах в Таиланд и Вьетнам, но пока эти страны не принимают туристов и не факт, что вылеты состоятся.

Кстати, областные власти подтвердили, что тем, кто привился от коронавируса, не нужно будет по возвращении из-за рубежа сдавать ПЦР-тест на коронавирус и загружать результат на Госуслуги.

Суд недели – Лошагина оставили в колонии

На этой неделе Свердловский областной суд отменил постановление Чкаловского районного суда от 7 декабря. Суд первой инстанции ранее удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина, убившего жену-модель Юлию, о замене ему неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы. Фотограф надеялся выйти из колонии, но прокуратура подала апелляцию, считая, что Лошагин этого не заслужил. На заседании в облсуде прокурор заявила, что вместе с поощрениями Лошагин получал от администрации колонии и взыскания, а в совершенном преступлении не раскаялся.

Адвокат семьи убитой жены-модели Рябовых поддержал прокурора. Родственники боятся, что фотограф на свободе может захотеть отомстить своей бывшей теще. Мать убитой модели Светлана Рябова назвала зятя «страшным человеком».

Напомним, Лошагина признали виновным в убийстве жены-фотомодели. Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд со второй попытки посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве.

Фото недели – белка предсказала позднюю весну

2 февраля, в День сурка, в екатеринбургском зоопарке самец белки Гилиан сделал свой прогноз на весну. Выбирая угощение из двух мисок, Гилиан подошел к той, что обозначает «Позднюю весну».

Видео недели – новая версия о трагедии на перевале Дятлова

2 февраля 1959 года в горах на севере Урала погибла группа туристов, которая отправилась покорять вершины. Трагедия, произошедшая с группой Дятлова, до сих пор будоражит умы. «Новый День» к очередной годовщине запустил спецпроект. В первом выпуске коренной уралец Дмитрий Киреев предложил новую версию произошедшего в ту роковую ночь. По его версии, ребят убили. Киреев выдвинул версию – чем именно.

Трагедия на перевале Дятлова. Версия Киреева

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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