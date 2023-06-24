Студенческий бунт, транспортная реформа и «Ночь музыки». Итоги недели РИА «Новый День»

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги рабочей пятидневки в Свердловской области. На этот раз главные события оказались сосредоточены вокруг Екатеринбурга – город встречал высоких гостей, спорил об общественном транспорте и отмечал летние фестивали.

Бунт студентов против переезда в Новокольцовский

В сентябре начнется заселение студенческого кампуса УрФУ в Новокольцовском районе. Но старшекурсники не хотят переезжать, так как новые общежития находятся слишком далеко от вуза, и им каждый день придется тратить несколько часов на дорогу. В ответ на недовольство университет поставил условие: право выбирать, в какое общежитие заселиться, получат лучшие по рейтингу студенты. В свою очередь чиновники мэрии обещают с 1 сентября запустить в Новокольцовский четыре автобусных маршрута и обдумать вариант с городской электричкой.

Транспортная реформа в Екатеринбурге

В августе в Екатеринбурге изменятся два десятка маршрутов трамваев и троллейбусов, а осенью будет скорректирована маршрутная сеть автобусов. В мэрии новую схему движения общественного транспорта назвали «выстраданной», ведь запустить транспортную реформу чиновники пытаются с 2016 года.

Трамвай – это странный предмет. Он вроде бы есть, а вроде бы нет

Вице-мэр Алексей Бубнов признался, что трамвайную линию в Академическом районе запустят не раньше первого квартала 2024 года. Также неясно, когда начнется обновление трамвайного парка Екатеринбурга. Администрация объявила о планах закупить 60 новых трамваев (в том числе для эксплуатации на линии в Академическом), но позднее в областном минтрансе уточнили, что никаких финансовых гарантий для закупки пока нет, и «нужно чуть-чуть подождать».

Открытие стелы «Город трудовой доблести»

В День памяти и скорби, 22 июня, в Екатеринбурге открыли 42-метровую стелу в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». В церемонии принял участие помощник президента РФ Владимир Медицинский. Федеральный гость также заехал в «Ельцин-центр», провел там всего семь минут и не оставил никаких комментариев.

Седьмой созыв Екатеринбургской думы завершил работу

На последнем заседании екатеринбургские депутаты приняли отчет мэра Алексея Орлова за 2022 год и назначили выборы следующего созыва. Формально работа нынешнего состава думы на этом закончена, но депутаты соберутся еще раз в августе, чтобы утвердить новых почетных горожан Екатеринбурга. В этом году в честь 300-летия города мэрия выдвинула сразу четырех кандидатов.

Двухдневные выборы в Свердловской области

Региональный избирком принял решение растянуть единый день голосования на два выходных. Выборы состоятся 9 и 10 сентября, досрочного голосования не будет. Всего в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Самые значимые – выборы депутатов Екатеринбургской думы и довыборы депутата Свердловского заксобрания по Ирбитскому округу.

Пенная вечеринка на «Коляда-Plays»

В Екатеринбурге проходит фестиваль «Коляда-Plays». На церемонии открытия актеры, несмотря на холодный ливень, устроили уличное шоу с танцами в пене и цветным дымом. Присоединиться к артистам могли все желающие.

Пенное открытие «Коляда-Plays»

Ural Music Night

23 июня главный музыкальный фестиваль Екатеринбурга собрал несколько сотен тысяч горожан. Молодые артисты и хедлайнеры выступали более чем на ста концертных площадках до рассвета. Какой была атмосфера «Ночи музыки» – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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