Дело «террористов-церковников», расстрелянных в подвалах НКВД. Спецпроект «Архивные дела», ЧАСТЬ XXIX (ФОТО)

Сегодня отмечается ровно 80 лет со дня расстрела в подвалах внутренней тюрьмы Управления НКВД по Свердловской области на улице Ленина, 17 в Екатеринбурге участников контрреволюционной террористическо-повстанческой фашистской организации церковников. Так пятерых безвинных крестьян и одного священника в период большого террора идентифицировали уральские чекисты. О том, на чем основывались вселяющие ужас обвинения и на каких основаниях были реабилитированы «враги государства», – в очередном материале спецпроекта «Архивные дела».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наше агентство при содействии свердловского Госархива и бывших сотрудников ФСБ выпустило целую серию наглядных материалов о жертвах репрессий – о сфабрикованных делах Уральского повстанческого штаба, расстрелянных и сосланных в лагеря журналистах. Мы рассказывали трагическую историю балерины и директора театра музкомедии, как судили на Урале пленных немцев (в том числе адъютанта Гитлера), и как они жили в лагерях. Разбирались в том, как искали на севере Свердловской области захоронение репрессированного легендарного советского военачальника Семена Пугачева.

Отдельно выделили историю чекистов, написавших письмо Сталину из камеры НКВД №39 о том, как их же коллеги фабрикуют дела и чудовищно пытают товарищей. Мы публиковали письмо супруги чекиста, отправленного в камеру за симпатии к французскому писателю, критиковавшему СССР. Рассказывали о неизвестном автографе Максима Горького, оставленном писателем в письме, где он заступался за арестованного уральского священника, «оскорбившего чувства власти». Наконец, выходило больше интервью с бывшим чекистом Владимиром Киеней, который в составе спецгруппы в 90-е годы занимался реабилитацией советских политзаключенных.

И вот увидели свет новые документы, иллюстрирующие вопиющие фальсификации следственных материалов в свердловском НКВД. Речь идет о «контрреволюционной террористическо-повстанческой фашистской организации церковников на Урале» – придуманном силовиками 80 лет назад явлении, с которым можно проводить определенные параллели в свете последних событий вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», против которого выступают царебожники, поджигая кинотеатры и офисы людей, приближенных к режиссеру. Но если сейчас криминальные выходки «православных активистов» – печальная реальность, то история церковников начала ХХ века – выдумка от самого начала и до конца.

Уголовное дело было сфабриковано в 1937 году. Чекисты пришли к выводу, что группировку возглавлял священник Александр Корняков – уроженец села Смолина Свердловской области, работавший в Каменно-Озерской церкви в Богдановичском районе. Банду он якобы сколотил из прихожан. В их числе оказались крестьяне из села Каменное Озеро Анастасия Осинцева (председатель церковного совета), Лепестинья Воробьева (церковный староста) и три члена церковного совета – Иван и Александр Воробьевы, а также Сусанна Долгих. Тройкой НКВД они были признаны виновными в том, что являлись участниками контрреволюционной повстанческой группы церковников, вели активную подготовку вооруженного восстания, антисоветскую агитацию на общих собраниях жителей села, выступали с клеветническими заявлениями в адрес советской власти. Кроме того, якобы готовили убийства председателя колхоза и председателя сельсовета. Всех по «политической» 58 статье УК приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 29 сентября 1937 года в подвале НКВД на улице Ленина в Екатеринбурга. Еще одна женщина постановлением той же тройки УНКВД была отправлена на 10 лет в лагеря.

В 1965 году все шестеро расстрелянных «террористов-церковников» были реабилитированы «за отсутствием состава преступления». Прокуроры и судьи, пересмотревшие дело, констатировали, что никакой контрреволюционной повстанческой организации не было. Все обвинения носили общий характер и противоречили друг другу. При этом были передопрошены свидетели. Они отказались от своих показаний, заявив, что протоколы допросов были сфальсифицированы в 1937 году. Примечательно, что одним из свидетелей выступил страдающий с детства психическим заболеванием мужчина, состоятельность и адекватность показаний которого была подвергнута сомнению.

Ранее в интервью РИА «Новый День» подполковник ФСБ в отставке Владимир Киеня отмечал, что из примерно 100 тысяч дел о репрессиях в Свердловской области в категорию «не подлежат реабилитации» попали примерно 6 тысяч. Фигурантами этих дел были чекисты, фабриковавшие «уголовки». Как показала история, более 90% приговоренных по политическим делам были реабилитированы по тем причинам, что их вина не была доказана или деяние не соответствовало квалификации. Многие попросту были оговорены или шли под общую гребенку, когда в одном деле фигурировали десятки («участники контрреволюционных организаций») или даже сотни людей (церковники, лица некоренных национальностей). «В этом и был весь ужас запущенного в те годы НКВД маховика репрессий невинных людей. Многие дела включали в себя всего 8-9 страниц, среди которых – опись, справка на арест, ордер на обыск, протокол обыска, пара-тройка фотографий и 1-2 протокола допроса, постановление «тройки» УНКВД о расстреле и справка о расстреле», – констатировал собеседник агентства.

Фотографии предоставлены доктором исторических наук, профессором кафедры истории УрФУ Алексеем Мосиным, а также Государственным архивом Свердловской области.

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