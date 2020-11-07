Слежка за больными, вороны – пожиратели белок и агит-обзор: итоги недели от РИА «Новый День»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели, делясь своим видением основных событий. По-прежнему главные новости так или иначе связаны с коронавирусом – прирост числа заболевших продолжается, власти мечутся в поисках очередных вариантов ограничений. Оживилась политическая повестка: претенденты на кресло депутата ЕГД пытаются рассказать о себе избирателям, а в заксо началось изучение бюджета на следующий год. Об этих и других не менее интересных событиях – в нашем обзоре.

Коронавирусные сводки: продолжается рост

Свердловская область остается на 9-м месте по ежедневному приросту заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии известно о 38 188 диагнозах «коронавирус», скончались 823 человека. Уже к началу недели было занято 83,7% ковидных коек из 9 000 . Под ковидарии отдали два роддома , в больнице № 24 часть пациентов разместили в коридорах, в клинике неврозов «Сосновый бор» – в столовой, в детскую больницу № 8 стали класть взрослых, в перинатальном отделении ОДКБ № 1, куда сначала госпитализировали лишь Covid-положительных беременных, появились пациенты-мужчины.

На самоизоляцию ушел митрополит Кирилл . Заболел депутат-фармацевт Александр Петров , отец председателя совета директоров фармацевтического предприятия «Медсинтез» – предприятие производит, помимо прочего, препарат «Триазавирин», который используют для профилактики Covid-19. К концу недели стало известно, что эта компания тоже будет выпускать вакцину от коронавируса .

А еще в ГИБДД разъяснили, что при установке защитных экранов в такси (как того потребовал своим указом губернатор) их надо согласовывать . Пока никто из таксистов в ГИБДД не обращался. Но такие же перегородки решили ставить в автобусах .

Из-за вспышки коронавируса на карантин ушла гордума Екатеринбурга , к слову, отличие от простых горожан депутаты результаты своих тестов получили уже на следующий день. Платит за это бюджет. А губернатор больше недели думал о том, как будут учиться школьники. К слову, ему самому жители региона предложили проделать путь заболевшего коронавирусом от имени простого горожанина .

Тема недели: детей на дистант, но не всех и не сразу

Всю неделю уральцы обсуждают перевод детей на дистант. 3 ноября, во вторник, вице-губернатор Павел Креков заявил, что все школьники уйдут на дистант на неделю . На следующий день, в среду, в инстаграме губернатора Куйвашева разгневанные уральцы объяснили, что они об этом думают . 5 ноября, в четверг, стало известно, что дистант будет только для учеников 6-11-х классов, с 1-го по 5-й классы будут ходить в школу . 6 ноября губернатор сказал, что подумает о том, чтобы в школу пошли также выпускные классы. Ну а известно о его решении станет в понедельник . При этом сам губернатор сейчас находится в Будапеште .

Отметим, многие студенты тоже учатся дистанционно, и для них один из главных вопросов – это оплата. Все-таки такая форма обучения на очную не слишком похожа. «Новый День» выяснил перспективы иска против вуза с требованием пересчитать оплату за обучение.

Предложение недели: вместо лечения – слежка

Редкая неделя обходится в Свердловской области без скандала после выступления чиновника. Часто поводы генерирует замгубернатора Павел Креков – так вышло и на этот раз. Он заявил, что за заразившимися коронавирусом, не находящимся в больнице, устроят слежку через телефоны . «Мы сейчас договариваемся с крупными мобильными операторами, чтобы через компетентные органы организовать контроль за соблюдением ограничений, потому что это очень важно», – отметил чиновник.

При этом жители региона в соцсетях пишут, что добиться повторных тестов, даже когда человек уже здоров, довольно проблематично – не хватает медицинских работников, поэтому часто сотрудники поликлиник настаивают на том, чтобы пациенты сами приходили сдавать анализы, нарушая режим самоизоляции.

Заявление недели: Зеленую Рощу портят граждане и вороны

В Екатеринбурге снова не задалось с реконструкцией парка – на этот раз скандал вызвали работы в Зеленой Роще. Вообще, их должны были завершить еще в октябре, но приемка затянулась. Хотя представитель подрядчика Мария Штань успела пожаловаться на плохих посетителей .«Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мертвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку. Про газон – молчу. Собаки, коляски и палки и их быдло-хозяева теперь там правят. Газон воруют. Прямо пласты рулонного газона снимают, в пакетик из-под магнита и домой. Давеча обход с комиссией был, а тут оппа... вырезали», – написала она.

Но это оказалось не самым необычным заявлением. Чуть позже в парк пришел г-н Вадим Аверьянов, представитель «Защиты природы». Он встал на защиту людей, обвинив в смерти белок ворон. «Я думаю, что горожане не специально убивают белок, просто никогда в Зеленой Роще не было столько народу, сколько в последние дни. Горожане просто пришли посмотреть, порадоваться, – конечно, наверно, белкам не очень комфортно от такого количества людей. И почему-то полюбили место вороны, не исключаю, что вороны забивают этих белок , их неимоверное количество. Надеюсь, к весне они успокоятся».

В целом у специалистов есть претензии к реконструкции Зеленой Рощи , а подрядчик уже переделывает свежеуложенный асфальт.

Цифра недели: конгресс-центру – еще 2 миллиарда

Депутаты заксобрания Свердловской области в конце недели получили проект бюджета на следующий год, скоро начнутся обсуждения документа на комитетах. А «Новый День» уже начал изучать главный финансовый план. Конечно, шиковать не придется, начинается новый кризис, спровоцированный пандемией. Но это не значит, что затянуть пояса придется всем. Конгресс-центр, к примеру, получит 1,8 млрд рублей из региональной казны в следующем году, а в целом за три года – более двух миллиардов. Область таким образом расплачивается по кредиту, который брали на строительство выставочника, напомним, в процессе стройки конгресс-центр подорожал с 3 до 10 млрд рублей.

Мы также выяснили, что в следующем году росту зарплат порадуются судьи Уставного суда – на четырех судей бюджет потратит около 20 млн рублей, это не считая содержания судей в отставке, санаторно-курортного лечения действующих судей и расходов на содержание аппаратов. Хотя в заксо даже планировали ликвидировать этот институт.

Фото недели: креатив от кандидатов

В Екатеринбурге началась активная фаза дополнительных выборов в городскую думу – кандидаты приступили к агитации. На два депутатских мандата претендуют 10 человек. Борьба идет в округах № 3 и № 9, где проживают свыше 110 тысяч горожан. Досрочное голосование стартует уже на следующей неделе – 11 ноября, а основной день голосования назначен на 22 ноября. Что обещают екатеринбуржцам претенденты на депутатские кресла и как проходит кампания – в обзоре агитматериалов «Нового Дня» .

А вот с дебатами у претендентов на кресло нардепа не задалось. Фактически в дискуссиях приняли участие только двое – Оксана Иванова и Владислав Постников, остальные пары на свои выступления решили не приходить .

Курьез недели: заказ из проституточной

Екатеринбурженка внезапно получила доставку странного набора товаров. «Тут пак печенья и сливок. Очень много туалетной бумаги на конец света. Мой холодильник забит чужими креветками и молоком, а в коридоре просто можно организовать прачечную», – рассказала она. Как оказалось, курьер перепутал квартиры в доме. Заказ с креветками, редбуллом, колой и огромным количеством порошков не привезли в массажный мужской салон.

Трэш недели: четыре трупа после вечеринки

Пятничная вечеринка на Уралмаше в Екатеринбурге закончилась стрельбой. Три девушки и трое парней познакомились в сети, поехали на квартиру к одному из молодых людей. Выпили, а после хозяин квартиры взял ружье, убил мужчин, одну женщину и еще одну ранил, после чего навел оружие в свою сторону.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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