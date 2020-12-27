Рокировка власти в Екатеринбурге и «бессмертный» губернатор: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Предновогодняя рабочая неделя, которая неожиданно для многих растянулась на шесть дней, запомнилась прежде всего политическими перестановками в Екатеринбурге. Мэр Александр Высокинский и вице-губернатор Алексей Орлов поменялись местами, а губернатор Евгений Куйвашев, затеявший эту рокировку, впервые за долгое время встретился с журналистами. О самых важных и интересных событиях – в традиционных итогах нашего агентства.

Событие недели транзит власти в Екатеринбурге

Неделя началась с рокировки, слухи о которой в политическом истеблишменте ходили с октября. В понедельник утром на оперативке глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил своего нового первого зама – Алексея Орлова, который до этого занимал пост первого вице-губернатора Свердловской области. Бывший на этом месте Александр Ковальчик стал руководителем аппарата мэрии, что расценивается как понижение статуса.

Высокинский подал в отставку

В тот же вечер Высокинский получил предложение от губернатора, от которого нельзя отказаться – место первого заместителя Евгения Куйвашева. На следующий день мэр Екатеринбурга написал заявление о досрочном сложении полномочий, а городская дума утвердила его отставку. Имя нового мэра депутаты огласят 1 февраля, но особой интриги тут нет. Место градоначальника прочат Алексею Орлову, который на время конкурсных процедур стал исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга и деятельно включился в работу. К тому же, депутаты весьма лояльно высказываются относительно нового руководителя городской ратуши, а политологи рассуждают о будущих перспективах Орлова.

Отметим, что Высокинский был первым мэром, которого выбирали не горожане, а депутаты – через конкурс. Он руководил городом два года, два месяца и 27 дней. «Новый День» подытожил, каким было короткое правление Александра Высокинского в Екатеринбурге.

Заявление недели: «бессмертный» губернатор

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе провел ежегодную большую пресс-конференцию, которая, впрочем, запомнилась, только одной фразой. Губернатор рассказал, что поставил прививку от коронавируса еще этим летом и с тех пор чувствует себя в безопасности. «Может, даже бессмертным», – заявил Куйвашев. Также руководитель региона рассказал, что ищет спонсора для строительства метро в Екатеринбурге, что считает ОЭЗ «Титановая долина» эффективной, высказал мнение о возвращении прямых выборов мэров, объяснил, почему за время пандемии ни разу не пошел на контакт с журналистами, а также попросил не называть его тюменцем.

Курьез недели: 31 декабря рабочий или выходной?

Проблему 31 декабря губернатор Евгений Куйвашев, казалось бы, решил еще на прошлой неделе. Тогда он заявил, что «взвесив все «за» и «против», не будет специально переносить выходной на последний день года. Но в среду президент Владимир Путин рекомендовал главам региона все-таки отпустить бюджетников праздновать Новый год пораньше. И тогда Куйвашеву пришлось «перевешивать» свое решение – в четверг он распорядился перенести выходной с субботы 26 декабря на 31 декабря. Также поступили все главы муниципалитетов Свердловской области.

Хроники коронавируса: новый рекорд по числу заболевших

Кривая заболеваемости Covid-19 в Свердловской области вышла на показатели +400 случаев в сутки. В среду, 24 декабря, регион установил новый рекорд – за один день коронавирусом заболели сразу 418 человек. Всего за семь дней диагноз был подтвержден у 2 834 свердловчан. Смертность тоже растет – за неделю от ковида скончались 113 человек.

В Свердловской области началась тестовая запись на вакцинацию для всех желающих. Власти обещают, что уже в январе жители смогут привиться в больницах по месту жительства. В регионе сохраняются все эпидемиологические ограничения, дистант для школьников в очередной раз был продлен. Но при этом губернатор пообещал, что не будет вводить жестких мер на Новый год. Например, екатеринбуржцы смогут погулять в новогоднюю ночь на площади 1905 года и в парке Маяковского, но развлечений там не будет.

Фото недели: абажуры около Оперного театра

Уличный художник Тимофей Радя в этом году немного раньше повесил абажуры на фонари около Оперного театра. Уютная акция проходит в городе уже в восьмой раз и стала визитной карточкой зимнего Екатеринбурга.

Видео недели: что готовят екатеринбуржцы на Новый год?

«Новый День» провел уличный опрос, чтобы узнать, какие три главных блюда есть на новогоднем столе у жителей Екатеринбурга. Ответы нас немного удивили. Помимо таких традиционных салатов как «Оливье» и селедка под шубой, горожане готовят на праздничное застолье холодец, бешбармак и окрошку.

Что готовят на Новый год

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.12.20

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