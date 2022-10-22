Выплаты семьям мобилизованных и переназначения в правительстве. Итоги недели РИА «Новый День»

Темой №1 в новостной повестке по-прежнему остается частичная мобилизация в России, но и повседневная жизнь никуда не исчезает. Обзор самых важных, резонансных и просто интересных событий этой недели – в итогах «Нового Дня».

Помощь семьям мобилизованных

В Свердловской области введены разовые выплаты семьям участников спецоперации на Украине, в том числе мобилизованных уральцев. Выплата составляет 20 тысяч рублей на семью, еще 20 тысяч назначается на каждого ребенка военнослужащего. Параллельно в регионе готовят еще несколько социальных мер: бесплатные школьные обеды, компенсация покупки одежды и обуви, отмена оплаты детского сада для семей мобилизованных. Сейчас речь идет о как минимум тысяче детей, чьи родители были призваны в ВС РФ. Но частичная мобилизация на Среднем Урале продолжается. Из сборного пункта в Елани обратно домой отправились 700 человек, признанных негодными к службе в армии. Военные следователи СК расследуют обстоятельства гибели нескольких резервистов в учебных центрах на территории ЦВО.

Переназначения в правительстве

Губернатор Евгений Куйвашев, переизбранный на третий срок, начал утверждать состав свердловского правительства. Он переназначил всех своих действующих заместителей и еще семь министров, а также нашел замену главы МУГИСО и внес кандидатуру министра финансов. Но процесс назначения оставшейся части кабмина затягивается, так как губернатор вновь ушел в отпуск. Политологи считают, что заминка связана либо с согласованием кандидатур, либо с подготовкой изменений в организационной структуре правительства.

Выборы закончились, выборы начались

Свердловский избирком уточнил смету губернаторских выборов, которые состоялись 11 сентября. Организаторам удалось сэкономить 23,1 миллиона рублей. Чего не скажешь о проигравших кандидатах, некоторым агитационная кампания влетела в копеечку. В Екатеринбурге же началась подготовка к выборам-2023: депутаты утвердили схему округов для избрания нового состава городской думы.

Новый год не отменят

В Свердловской области после заседания Совбеза РФ 19 октября был введен режим базовой готовности. Но это не скажется на жизни простых свердловчан, пообещал вице-губернатор Павел Креков. В частности, на Среднем Урале не отменят массовые мероприятия и подготовку к Новому году, только сократят траты на новогодние корпоративы. В Екатеринбурге уже готов проект ледового городка, который будет посвящен 300-летию уральской столицы.

Универсиада превратилась в фестиваль

В августе 2023 года в Екатеринбурге вместо Всемирных студенческих Игр пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Для проведения фестиваля задействуют все спортивные объекты, которые строили к Универсиаде.

Ужас в Алапаевске: двое подростков заживо сожгли женщину

Дикое преступление случилось вечером 16 октября. Двое подростков 12 и 16 лет на улице напали на 69-летнюю женщину, облили ее горючей жидкостью и подожгли. Пенсионерка скончалась от обширных ожогов. Следователи возбудили дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Старший подросток отправлен под домашний арест на два месяца. Младший не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности и продолжает ходить в школу. Но им должна заняться спецкомиссия ПДН, сообщил «Новому Дню» детский омбудсмен региона Игорь Мороков.

Фоторепортаж недели: выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Уральские застройщики представили на форуме все, что является «строительством будущего» в их представлении. Это не только комплексная застройка и энергоэффективные здания, но еще и новые тренды в благоустройстве и ландшафтном дизайне.

Великие испанцы в «Эрмитаж Урале»

В Екатеринбург привезли шедевры испанской живописи из коллекции петербургского Эрмитажа. С 26 октября уральцы смогут увидеть картины Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоаги, а также гравюры великого испанского художника XVIII века Франциско Гойи из серий «Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия», «Диспаратес». «Новый День» подсмотрел, как сотрудники центра «Эрмитаж Урал» бережно распаковывают полотна, застрахованные на десятки и сотни миллионов рублей.

Великие испанцы в Эрмитаже

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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