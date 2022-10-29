Жены мобилизованных просят помощи, минфин считает дефицитный бюджет, а зима наступает – итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Безусловно, уходящая неделя запомнится множеством обращений от жен и матерей мобилизованных уральцев, которые рассказали, что мужчин почти без подготовки отправили не передовую. Разбираться в этих историях будут уже на высшем уровне. Также на этой неделе обсуждали дефицитный бюджет, приближение зимы и некоторые тайны Эрмитажа. Эти и другие события – в «Итогах недели» от «Нового Дня».

Тема недели: жены мобилизованных просят помочь мужьям

Самой обсуждаемой темой уходящей недели стали заявления женщин, чьи мужья были мобилизованы из Свердловской области. Сразу из нескольких городов поступили сообщения о том, что мужчин без подготовки отправили в зону ведения СВО.

Первый звоночек поступил из Полевского. Жены призванных рассказали, что сразу после мобилизации 29 сентября мужчины оказались в сборном пункте в 32-м военном городке в Екатеринбурге, затем их отправили в Ростов, а оттуда в ЛНР. Якобы военнослужащих без подготовки почти сразу отправили на передовую, где они попали под обстрел.

В четверг, 27 октября, более 50 женщин, среди которых были жены, сестры и матери мобилизованных, пришли на прием к главе города Константину Поспелову и военкому Руслану Хаюмову с требованием разъяснить, что происходит и есть ли возможность помочь полевчанам в Луганской области. Диалог был очень эмоциональным, но не очень конструктивным. По итогам встречи глава города заявил, что сформулировано два требования: дообучить мобилизованных и «решить те социальные гарантии, если речь идет об отсрочке и возврате его домой по каким-то юридическим причинам». Жительницы Полевского в свою очередь написали обращение в военную прокуратуру Южного военного округа, а также собираются отправить коллективное письмо в Минобороны РФ.

Второе аналогичное сообщение поступило из Серова. Родственники мобилизованных рассказали, что обучение военнослужащих проводилось всего несколько дней, после чего мужчин отправили на фронт. Горожане также рассказали, что до мобилизованных не доходит гуманитарная помощь. А двое серовчан не выходят на связь с 5 октября. Родственники не просят вернуть мужчин домой, но требуют принять меры по обучению и обеспечению. Несколько жительниц Серова даже приезжали в военную прокуратуру ЦВО, чтобы добиться помощи их близким.

О третьем таком случае «Новому Дню» стало известно от депутата Госдумы Андрея Кузнецова. К нему обращались жители Невьянска, которые сообщили, что родных отправили без подготовки на передовую. Подробностей этой истории нет.

Факты, о которых рассказали жены из Полевского и Серова, подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. Он сообщил, что 86 мужчин, мобилизованных с 25 по 29 сентября в Свердловской области, в течение суток отправили из 32-го военного городка в Екатеринбурге в Ростовскую область, а затем в зону проведения специальной военной операции. Депутат написал обращение к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, в котором просит принять меры, чтобы пресечь практику отправки неподготовленных мобилизованных на передовую. Также Иванов просит вернуть 86 указанных свердловчан на учебные полигоны для прохождения военной подготовки.

В целом же депутаты Госдумы от Свердловской области признаются, что обращений по теме мобилизации очень много. Звонят те, кого призвали незаконно, кто не может доказать свою негодность по состоянию здоровья. Обращаются многодетные отцы и студенты. Депутаты стараются решать вопросы как можно быстрее, поскольку счет идет на часы, рассказали народные избранники корреспондентам «Нового Дня».

Визит недели: в Нижний Тагил нагрянул Дмитрий Медведев

В понедельник стало известно, что в Свердловскую область летит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Инсайдеры сообщали, что он собирается на Уралвагонзавод и на сборный пункт мобилизованных в Елань. Однако в итоге в Елань Медведев не поехал, а вот танковое производство посетил. А по итогу намекнул, что за срыв госзаказа ответственность будет вплоть до уголовной.

Добавим, что за последние три месяца Нижний Тагил посетили также министр обороны РФ Сергей Шойгу и, по некоторым данным, предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК Вагнера. При этом названные высокопоставленные лица миновали Екатеринбург в поездках. Власти Тагила, по мнению политологов, могут извлечь из таких визитов выгоду.

Цифра недели: дефицит бюджета – 16 миллиардов рублей

В Свердловской области заканчивается процесс формирования бюджета на 2023 год. Естественно, он будет дефицитным: доходы областной казны составят 343 миллиарда рублей, расходы – 359 миллиардов рублей. Расходы социальной направленности запланированы в сумме на 241 миллиард рублей, в том числе на образование – 100,2 миллиарда рублей, на культуру – 3,4 миллиарда рублей, на здравоохранение – 33,8 миллиарда рублей, на социальную политику – 93,9 миллиарда рублей, на физическую культуру – 9,7 миллиарда рублей. Мы, кстати, сравнили, как увеличивались траты на эти основные статьи последние шесть лет. Оказалось, что на здравоохранение выделяли «нелинейно», а на культуру траты хоть и растут, но это до сих пор одна из самых небольших статей в бюджете.

Экономить будут за счет «крупных имиджевых проектов». Их в ближайшее время в Свердловской области финансировать не будут, заявил и.о. министра финансов Свердловской области Александр Старков, правда, не уточнил, о каких именно проектах речь. Также не будут увеличивать объем резервного фонда, который составляет 1 млрд 466,2 млн рублей. Если понадобятся дополнительные расходы на помощь участникам СВО или их семьям, то средства будут «изыскивать исходя из поставленных центром задач».

Тренд недели: приближается зима и Новый год

На Урале скоро наступит зима, а потом и Новый год. На этой неделе существенно похолодало, а в последний день октября синоптики пообещали снегопады. Медведи в зоопарке Екатеринбурга готовятся к спячке, зато в город прилетели снегири.

Новогодняя тематика тоже постепенно входит в повестку. Магазины уже разложили на полках праздничный ассортимент: елочные игрушки, посуду с рождественскими сюжетами, декор и многое другое. Поезд Деда Мороза уже отправился по городам России и через месяц приедет на Урал. А театры и центры развлечений начали продавать билеты на елки. Кстати, в этом году на детских утренниках новый тренд: в новогодние представления добавили Хагги Вагги.

Видео недели: в «Эрмитаж Урал» привезли Гойю и Веласкеса

В Екатеринбурге открылась выставка «Испанское искусство», на которой представлены картины Веласкеса, Мурильо, Сурбарана и гравюры Гойи из Государственного Эрмитажа. Посмотреть на уникальную экспозицию можно в видео «Нового Дня». Кстати, на выставку могли привезти самую известную картину Мурильо «Мальчик», но Эрмитаж ее не дал. Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказал, почему, и как вообще проходят «торги» за предметы искусства.

На Урал привезли Гойю и Веласкеса

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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