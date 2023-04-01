Шпион на Урале, мартовские клещи и анонс для мэров-растратчиков. Итоги недели «Нового Дня»

РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели, в которой были шпионский скандал, предостережение для нечистых на руку чиновников, взрыв на газопроводе и небывалая активность клещей. Обо всем подробнее в нашем традиционном обзоре.

Журналист-шпион

Скандалом недели стало задержание в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он приехал на Урал, по первой версии, чтобы написать материал об отношении екатеринбуржцев и тагильчан к ЧВК «Вагнер», однако позднее стало известно, что обвинения в адрес журналиста весьма серьезны – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, когда он пытался шпионить на одном из оборонных предприятий страны. По инсайдерской информации, корреспонденту WSJ вменяют установку следящего оборудования и организацию тайника для спящей диверсионной группы.

При этом Гершкович успел пообщаться со многими известными уральцами, например, депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что давал интервью журналисту и даже выпил с ним бутылку коньяка.

Сейчас корреспондент американского издания задержан по обвинению в шпионаже. Лефортовский суд Москвы решил, что на время следствия иностранец будет помещен в СИЗО. Пока что он заключен под стражу на 2 месяца. Эксперты полагают, что задержание Гершковича – начало противостояния спецслужб, а сам он будет впоследствии обменян на одного из задержанных властями США россиян.

ЧП на газопроводе

На этой неделе случилось ЧП на газопроводе на севере Свердловской области. Неподалеку от поселка Пелым случился взрыв из-за разгерметизации трубы, после чего начался пожар. К счастью, никто не пострадал. «В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам. Причины произошедшего уточняются», – прокомментировали владельцы газопровода.

За вами выехали

На этой неделе в заксобрании Свердловской области выступал глава регионального управления МВД России Александр Мешков. Он, в частности, рассказал, что в области существенно выросло число коррупционных преступлений, связанных с деньгами, которые выделяют на нацпроекты. При этом он пригрозил мэрам уральских городов, что по всем фактам будут возбуждены уголовные дела (правда, эту часть почему-то вырезали из трансляции, уточняет корреспондент «Нового Дня»). В итоге, действительно, на следующий день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту растраты 6 млн рублей при реконструкции больницы в Нижней Туре. Любопытно, что накануне бывший мэр Нижней Туры был назначен врио мэра Среднеуральска.

Весна. Тепло. Клещи

На Урал пришла весна, с ней – потепление, а с ним активизировались клещи. Первые случаи присасывания членистоногих были зарегистрированы в начале недели, тогда пострадавших было трое. Сейчас по всей области их уже 26, причем у одного восьмилетнего ребенка из Екатеринбурга, который даже не был в лесу, диагностировали боррелиоз.

Роспотребнадзор напомнил, куда нести клещей, снятых с человека, чтобы узнать их вирусный статус.

Хитрость по-московски

Уральские автолюбители стали закрывать номера автомобилей бумажками, пластиковыми картами и даже масками – совсем как в Москве. А все потому, что в центре города активизировались парконы, и даже за пару минут стоянки в неположенном месте почти гарантированно приходят штрафы.

Вместе с тем, даже штрафы не спасают газоны от любителей припарковаться на них. С начала года выписано протоколов на общую сумму около 2 млн рублей.

«Здравствуй, Люба, я вернулся»

На этой неделе из изолятора вышел Евгений Ройзман (иноагент), который прокомментировал свое уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил России и объяснил, к чему готовится.

Ройзман вышел из СИЗО

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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