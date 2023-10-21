Смертельная авария на Уралмаше, водный коллапс в Первоуральске и «уральская» купюра. Итоги недели от РИА «Новый День»

Новостная повестка минувшей рабочей недели была тревожной. Жители Первоуральска мучаются из-за коммунальных проблем, в скорой помощи Екатеринбурга объявили о дефиците врачей, а на Уралмаше произошла жуткая авария, унесшая жизнь двух человек. О самом важном и интересном – в нашем обзоре.

Пожилой водитель «Пежо» задавил двух человек

Вечером 17 октября на Уралмаше случилось смертельное ДТП. Автомобиль «Пежо 408» не вписался в поворот на перекрестке и врезался в пешеходов, стоящих на трамвайной остановке. Два человека погибли на месте: 60-летняя женщина и мужчина на вид 40-50 лет, которого не удалось опознать. Третья пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Ее состояние остается среднетяжелым.

За рулем «Пежо» был 79-летний Юрий Бабушкин, инвалид III группы. Он возвращался домой с дачи вместе с женой. «Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем», – сокрушался виновник ДТП в разговоре с журналистами. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В полиции рассказали, что мерой пресечения станет обязательство о явке ввиду преклонного возраста подозреваемого.

Коммунальный коллапс в Первоуральске

Половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за прорыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек. Из-за отсутствия воды на дистант ушли 13 школ, а часть детсадов закрылись. Утечку удалось устранить через несколько часов, однако власти предупредили, что поначалу вода из-под крана может быть ржавого цвета.

Крупная коммунальная авария может подорвать позиции действующего мэра Первоуральска Игоря Кабца, который идет на переизбрание. За несколько месяцев до этого первоуральцы жаловались на грязную воду в своих кранах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга

Гортранс предложил поднять цену одной поездки в общественном транспорте до 35 рублей. Если Региональная энергетическая комиссия одобрит этот тариф, то проезд подорожает с 1 января 2024 года – в том числе и в метро. Екатеринбургская подземка через год планирует отказаться от жетонов. Там указали, что все больше пассажиров используют для оплаты проезда банковские карты или «Е-карту».

Кадровый дефицит в скорой помощи

В службе скорой помощи Екатеринбурга открыто 60 вакансий врачей и 100 – фельдшеров. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов и педиатров. Многие врачи на скорой работают на полторы и две ставки, чтобы получать достойную зарплату.

Главный врач СМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал, что раньше у врачей СМП зарплаты были выше, чем у коллег в стационарах, но сейчас эти цифры сравнялись, а иногда на скорой получают даже меньше. При колоссальной нагрузке, когда медики сутки находятся в машине, средняя зарплата у медперсонала составляет 64 тысячи рублей, у врачей – 96 тысяч рублей. Это при графике 1/3 или 1/2.

Пожар на строящейся ледовой арене – второй раз за два месяца

Днем 18 октября горожане заметили черный дым на крыше многофункциональной ледовой арены в центре Екатеринбурга. Оказалось, что загорелся утеплитель на площади 100 кв. м. Пострадавших в происшествии не было. Прибывшие пожарные за 40 минут справились с огнем. Директор спортивного объекта заявил, что ущерб незначителен, но в отношении подрядчика будет проведена проверка.

«Уральская» пятитысячная

16 октября Центробанк России презентовал новую пятитысячную купюру с уральскими видами. Лицевая сторона банкноты полностью посвящена Екатеринбургу. На оборотной стороне – челябинский памятник «Сказ об Урале» и стела «66-я параллель» из Салехарда. Новая купюра будет вводиться в обращение постепенно. «Уральские» 5000 рублей будут в ходу одновременно со старыми банкнотами, на которых изображен Хабаровск.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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