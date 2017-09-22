Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. На этой семидневке жители Свердловской области обсуждали инаугурацию губернатора, сравнивая его с героями «Твин Пикс», и начало отопительного сезона. Многим запомнится массовая эвакуация из торговых центров и мэрии Екатеринбурга, а также волна ограблений. Что еще было скандального и абсурдного – в обзоре «Нового Дня».

Событие недели – заминированный Екатеринбург

Самым громким событием на этой неделе стали повсеместные лжеминирования и эвакуация людей из магазинов, административных зданий и так далее. Екатеринбург не стал исключением. 19 сентября около 4 часов дня начали эвакуировать всех посетителей «Гринвича» и сотрудников мэрии. Причиной стали письма о минировании зданий. В течение часа подобные сообщения поступили и об офисном здании «Рубин», цирке и других зданиях, откуда также вывели людей. Центр Екатеринбурга был буквально парализован из-за наплыва машин скорой помощи, МЧС и полиции.

Проверка всех зданий спецслужбами закончилась довольно быстро: спустя 1-2 часа всех посетителей и сотрудников запустили внутрь. Однако тех, кто разослал сообщения о минировании, полиция ищет до сих пор. Как рассказали РИА «Новый День» в главке, у сотрудников большой опыт в поиске лжеминеров.

Всего, по данным экстренных служб, 19 сентября в России из-за анонимных звонков и писем по электронной почте с угрозами минирования проверки проводились на 152 объектах в 14 городах. Полиция и спасатели были подняты по тревоге в Москве, Салехарде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Астрахани, Воронеже и других крупных населенных пунктах. Всего было эвакуировано почти 100 тысяч человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась нигде.

Отметим, что это были не единственные эвакуации в Екатеринбурге за неделю. 21 сентября из-за забытого пакета вывели всех посетителей одного из отделений Сбербанка. 22 сентября эвакуировали всех из ТРЦ «Радуга парк», но это были плановые учения.

Фото недели – инаугурация губернатора

Репортажем недели, безусловно, станут фото с инаугурации Евгения Куйвашева. Церемония проходила 18 сентября в Театре эстрады. В зале были представители политической элиты, силовых структур, надзорных ведомств и так далее. Евгений Куйвашев на многих фотографиях запечатлен на фоне красных штор. Из-за этого екатеринбуржцы в соцсетях писали, что подобное изображение губернатора ассоциируется у них с сериалом «Твин Пикс» и красной комнатой.

Назначение недели – Росселя в Совфед

Сразу после инаугурации Евгений Куйвашев подписал указ о делегировании в состав Совета Федерации действующего сенатора Эдуарда Росселя. Источники РИА «Новый День» сообщают, что Эдуард Россель, несмотря на бодрый вид, к 80 годам все-таки устал от политики и хотел бы в обозримом будущем завершить свою рекордно долгую карьеру. Эксперты предполагают, что до конца пятилетнего срока полномочий Эдуард Россель не досидит. После его ухода на заслуженный отдых, предсказывают политологи, его преемником станет «фронтовичка» Жанна Рябцева.

А вот правительство Свердловской области ушло в отставку, но все члены кабмина продолжают работу, только теперь как и.о. Губернатор Евгений Куйвашев уже предложил кандидатов на должности первых вице-губернаторов – Владимира Тунгусова и Алексея Орлова. Главой минфина губернатор предлагает оставить Галину Кулаченко, министром соцполитики – Андрея Злоказова.

Пока неясной остается судьба МУГИСО.

Абсурд недели – журналиста отчитали за наклейку с Путиным

Самой абсурдной новостью недели можно назвать происшествие на заседании комитета Свердловского заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Одна из журналисток вызвала неподдельный гнев парламентариев. В частности, представителей «Единой России» Валерия Савельева и Владимира Терешкова. Возмущение вызвала наклейка девушки на ее ноутбуке с надписью «Я не голосовал за Путина».

«Это что за девушка? Что она тут делает вообще? Почему она себе такое позволяет?» – возмутился один из депутатов. «Такие проявления недопустимы», – согласился председатель комитета Терешков. Депутат Илья Бондарев успел сфотографировать журналистку-бунтарку Дарью Александрович. Но удалять девушку из зала не стали.

Позднее пресс-служба законодательного собрания прокомментировала инцидент, заявив, что депутаты комитета не ограничивали права журналистов на получение информации.

Скандал недели – нерадивая мать в Первоуральске

Всю неделю соцсети бурно обсуждают ситуацию в Первоуральске, где у матери-пьяницы изъяли троих детей только после публикаций. Хотя соседи годами обращали внимание органов опеки на то, что малыши содержатся в ужасных условиях, а мать постоянно пьет и не бывает дома.

Фото сделано соседкой нерадивой матери

В полиции сообщили, что у 36-летняя мать была ранее четыре раза привлечена к административной ответственности по статье 5 35 КоАП РФ. Дважды инспектором ОДН были собраны и направлены в органы опеки материалы для решения вопроса о лишении ее родительских прав в отношении детей 2009, 2011 и 2015 года рождения. Каждый раз ходатайства полицейских были отклонены со следующей формулировкой «Лишение родительских прав является крайней мерой и обращение в суд с исковыми требованиями по данной семье преждевременно».

По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

Криминал недели – массовые ограбления салонов

Криминальные сводки запомнились небывалым количеством ограблений салонов связи, которые начались еще на прошлой неделе, но на этой количество нападений побило все рекорды. Первое сообщение поступило в понедельник, 18 сентября, утром – в «Связном» на остановке «Таганский ряд» были выбиты все стекла. В тот же день ограбили «Евросеть» на Сухоложской, а днем позднее (19 сентября) – еще один салон той же сети в Компрессорном. 20 и21 сентября ограбления продолжились: грабители вынесли имущество из салона «Мегафон» и еще два салона на улице Латвийской.

«Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – шутят пользователи в соцсетях в свете целой серии налетов на салоны сотовой связи. Силовики пока не объединяют все случаи разбойных нападений на салоны сотовой связи в одно производство. Поиск злоумышленников продолжается.

Тренд сезона – отопление

И, наконец, в Свердловскую область пришло похолодание и, как следствие, – одной из самых обсуждаемых тем стало подключение отопления. По данным на 18 сентября, отопительный сезон стартовал в 62 из 94 муниципалитетов Свердловской области, тепло было в 12% домов. К концу недели эта цифра возросла до 40%.

Но Екатеринбургу пока не очень везет. Здесь едва стартовал второй этап подключения тепла, поэтому в большинстве районов батареи еще не греют. Посмотреть когда появится отопление у вас, можно на специальной карте. Между тем в Свердловскую область уже идут заморозки со снегом.

Видео недели – гигантская горящая свалка

Огромная свалка в поселке Красном под Верхней Пышмой горит уже не первый год. Съемочная группа РИА «Новый День» съездила на место и убедилась: справиться с пожаром не могут администрация Верхней Пышмы, МЧС, органы прокуратуры и даже активисты ОНФ.

В Красном продолжает гореть громадная свалка

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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