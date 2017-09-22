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Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. На этой семидневке жители Свердловской области обсуждали инаугурацию губернатора, сравнивая его с героями «Твин Пикс», и начало отопительного сезона. Многим запомнится массовая эвакуация из торговых центров и мэрии Екатеринбурга, а также волна ограблений. Что еще было скандального и абсурдного – в обзоре «Нового Дня».

Событие недели – заминированный Екатеринбург

Самым громким событием на этой неделе стали повсеместные лжеминирования и эвакуация людей из магазинов, административных зданий и так далее. Екатеринбург не стал исключением. 19 сентября около 4 часов дня и сотрудников мэрии. Причиной стали письма о минировании зданий. В течение часа подобные сообщения поступили и об офисном здании «Рубин», , откуда также вывели людей. Центр Екатеринбурга был буквально парализован из-за наплыва машин скорой помощи, МЧС и полиции.

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Проверка всех зданий спецслужбами закончилась довольно быстро: . Однако тех, кто разослал сообщения о минировании, полиция ищет до сих пор. Как , у сотрудников большой опыт в поиске лжеминеров.

Всего, по данным экстренных служб, 19 сентября в России из-за анонимных звонков и писем по электронной почте с угрозами минирования проверки проводились на 152 объектах в 14 городах. Полиция и спасатели были подняты по тревоге в Москве, Салехарде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Астрахани, Воронеже и других крупных населенных пунктах. Всего было эвакуировано почти 100 тысяч человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась нигде.

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Отметим, что это были не единственные эвакуации в Екатеринбурге за неделю. 21 сентября из-за забытого пакета вывели всех посетителей . 22 сентября эвакуировали всех из ТРЦ «Радуга парк», .

Фото недели – инаугурация губернатора

Репортажем недели, безусловно, станут . Церемония проходила 18 сентября в Театре эстрады. В зале были представители политической элиты, силовых структур, надзорных ведомств и так далее. Евгений Куйвашев на многих фотографиях запечатлен на фоне красных штор. Из-за этого екатеринбуржцы в соцсетях писали, что подобное изображение губернатора ассоциируется у них с сериалом «Твин Пикс» и красной комнатой.

Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Назначение недели – Росселя в Совфед

Сразу после инаугурации Евгений Куйвашев подписал указ . Источники РИА «Новый День» сообщают, что Эдуард Россель, несмотря на бодрый вид, к 80 годам все-таки устал от политики и хотел бы в обозримом будущем завершить свою рекордно долгую карьеру. Эксперты предполагают, что до конца пятилетнего срока полномочий . После его ухода на заслуженный отдых, предсказывают политологи, его преемником станет «фронтовичка» Жанна Рябцева.

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

А вот , но все члены кабмина продолжают работу, только теперь как и.о. Губернатор Евгений Куйвашев первых вице-губернаторов – Владимира Тунгусова и Алексея Орлова. Главой минфина губернатор предлагает оставить Галину Кулаченко, министром соцполитики – Андрея Злоказова.

Пока неясной остается судьба МУГИСО.

Абсурд недели – журналиста отчитали за наклейку с Путиным

Самой абсурдной новостью недели можно назвать происшествие на заседании комитета Свердловского заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Одна из . В частности, представителей «Единой России» Валерия Савельева и Владимира Терешкова. Возмущение вызвала наклейка девушки на ее ноутбуке с надписью «Я не голосовал за Путина».

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

«Это что за девушка? Что она тут делает вообще? Почему она себе такое позволяет?» – возмутился один из депутатов. «Такие проявления недопустимы», – согласился председатель комитета Терешков. Депутат Илья Бондарев успел сфотографировать журналистку-бунтарку Дарью Александрович. Но удалять девушку из зала не стали.

Позднее пресс-служба законодательного собрания , заявив, что депутаты комитета не ограничивали права журналистов на получение информации.

Скандал недели – нерадивая мать в Первоуральске

Всю неделю соцсети бурно обсуждают только после публикаций. Хотя соседи годами обращали внимание органов опеки на то, что малыши содержатся в ужасных условиях, а мать постоянно пьет и не бывает дома.

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)
Фото сделано соседкой нерадивой матери

В , что у 36-летняя мать была ранее четыре раза привлечена к административной ответственности по статье 5 35 КоАП РФ. Дважды инспектором ОДН были собраны и направлены в органы опеки материалы для решения вопроса о лишении ее родительских прав в отношении детей 2009, 2011 и 2015 года рождения. Каждый раз ходатайства полицейских были отклонены со следующей формулировкой «Лишение родительских прав является крайней мерой и обращение в суд с исковыми требованиями по данной семье преждевременно».

По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Свердловской области .

Криминал недели – массовые ограбления салонов

Криминальные сводки запомнились небывалым количеством ограблений салонов связи, которые начались еще на прошлой неделе, но на этой количество нападений побило все рекорды. Первое сообщение поступило в понедельник, 18 сентября, утром – . В тот же день на Сухоложской, а днем позднее (19 сентября) – еще один . 20 и21 сентября ограбления продолжились: грабители вынесли имущество и еще .

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

«Флешмоб выхлопай «Евросеть», или «Стабильность – признак мастерства», – шутят пользователи в соцсетях в свете целой серии налетов на салоны сотовой связи. Силовики пока не объединяют все случаи разбойных нападений на салоны сотовой связи в одно производство. Поиск злоумышленников продолжается.

Тренд сезона – отопление

И, наконец, в Свердловскую область пришло похолодание и, как следствие, – одной из самых обсуждаемых тем стало подключение отопления. По данным на 18 сентября, в 62 из 94 муниципалитетов Свердловской области, тепло было в 12% домов. К концу недели эта .

Новый День: Итоги ''Нового Дня'' – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Но Екатеринбургу пока не очень везет. Здесь едва стартовал второй этап подключения тепла, поэтому в большинстве районов батареи еще не греют. Посмотреть когда появится отопление у вас, . Между тем в Свердловскую область уже .

Видео недели – гигантская горящая свалка

Огромная свалка в поселке Красном под Верхней Пышмой горит уже не первый год. Съемочная и убедилась: справиться с пожаром не могут администрация Верхней Пышмы, МЧС, органы прокуратуры и даже активисты ОНФ.

В Красном продолжает гореть громадная свалка

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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