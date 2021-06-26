Отмена массовых мероприятий и подготовка к принудительной вакцинации – «Итоги недели» «Нового Дня»

Эта неделя наверняка запомнится многим несостоявшимся фестивалем Ural Music Night: одни вложили много сил и денег в подготовку, другие – предвкушали, как будет весело в Екатеринбурге в пятницу вечером. «Ночь музыки» стала лишь одной в череде других массовых мероприятий, которые в итоге не состоятся. В Екатеринбурге набирает обороты третья волна пандемии: усиливают работу врачей, открывают КТ-центры и, кажется, готовятся к тотальной вакцинации. У политиков свои заботы: партии начали выдвигать кандидатов на выборы в Госдуму. Эти и другие события – в обзоре от РИА «Новый День».

Тема недели – отмена массовых мероприятий и сохранение «Иннопрома»

Самой обсуждаемой темой уходящей недели стала отмена массовых мероприятий в Екатеринбурге. Еще в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на заседании оперштаба во вторник будет решен вопрос о проведении 25 июня масштабного фестиваля Ural Music Night. При этом областные власти попытались смягчить негатив, заявив, что это не отмена, а перенос, но – на неопределенный срок. То же самое произошло и с областным Сабантуем.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя это решение, оговорился, что Ural Music Night отменили, в том числе, чтобы не провоцировать рост заболеваемости перед «Иннопромом». Не удивительно, что рядовых граждан такое решение возмутило. Свои мнения екатеринбуржцы высказали в видеоопросе «Нового Дня».

Уральцы об отмене «Ночи музыки»

Под конец недели стало известно, что и выпускной в Уральском федеральном университете проводить не разрешили. Хотя незадолго до этого мероприятие согласовали в мэрии и даже хотели позвать выпускников прошлого года, которые из-за коронавируса остались без офлайн-торжеств. Но не получилось: Роспотребнадзор и оперштаб не разрешили ни вручение дипломов на площади Кирова, ни вечеринку в «Телеклубе». Также от идеи проведения массового забега отказались организаторы марафона «Европа-Азия»: всех, кто купил слоты, просят перенести их на следующий год.

Что делать с крестным ходом во время Царских дней, который должен пройти в ночь на 18 июля, в правительстве и оперштабе еще не решили. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев поспешил заверить православных, что массовое шествие до Ганиной Ямы состоится. Но в тот же день замгубернатора Павел Креков опроверг эти слова: окончательного решения по данному вопросу еще нет. Поэтому вопрос повис в воздухе.

Тренд недели – подготовка к принудительной вакцинации

На текущей неделе во всех регионах России обсуждают возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса: до заветных 60% привитых от общего числа населения еще очень далеко, а третья волна Covid-19 уже началась. В Екатеринбурге, по словам мэра Алексея Орлова, готовы ввести принудительную вакцинацию, пока – для врачей и учителей. А главный эпидемиолог города Александр Харитонов признался, что предписания об обязательной вакцинации уже получают отдельные предприятия – транспортные, образовательные, общепит – те, сотрудники которых постоянно контактируют с людьми. Кроме того Харитонов заявил, что выступает за инициативу, подобную той, что ввели в Москве: не пускать в общественные места людей без прививки от Covid-19.

Или из-за страха не попасть в ресторан, или под давлением работодателей на этой неделе действительно резко выросло количество людей, которые захотели привиться «Спутником V». В итоге к середине недели вакцина в Свердловской области попросту начала заканчиваться, что признал даже губернатор Евгений Куйвашев. На данный момент запасы вновь пополнили. Но этого все равно не достаточно, чтобы объявлять принудительную вакцинацию. Хотя власти Свердловской области и не отрицают, что пойдут по такому пути сразу, как только станет понятен график поставок вакцины в регион и объемы.

Дежавю недели – разворачивание коек и КТ-центров

На этой неделе в Свердловской области продолжился рост заболеваемости коронавирусом, и впервые с зимы количество зарегистрированных за сутки больных превысило 200 человек. Регион начал готовиться к очередной волне пандемии, что вызывает ощущение дежавю у обычных граждан. Оперштаб вновь рапортует о развертывании дополнительных коек и открытии амбулаторных КТ-центров. Актуализированы маршруты госпитализации беременных женщин с коронавирусом. Неотложку снова перевели на усиленный режим работы: теперь врачи ходят на дом до 22 часов. Кроме того, обещают вернуть штрафы за отсутствие маски в общественных местах.

На фоне этого немного странными выглядят решения федерального оперштаба о расширении географии полетов. С этой недели из Екатеринбурга уже начали летать самолеты в Турцию и Грецию, ожидаются рейсы в Болгарию. Всем возвращающимся из-за рубежа нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус, а до получения результата – самоизолироваться. Но за самоизоляцией никто больше не следит.

Политика недели – партии выдвигают кандидатов в Госдуму

В Свердловской области продолжается подготовка к выборам депутатов Госдумы и заксобрания, которые состоятся в сентябре. На этой неделе стало известно, что на выборы в Госдуму из федерального бюджета выделят 464 млн 350 тысяч рублей: 22 млн 336 тысяч освоит областная избирательная комиссия, 435 млн 710 тысяч рублей будут распределены между нижестоящими комиссиями. Кроме того, стал известен предельный размер избирательных фондов для участников выборов депутатов Госдумы (40 миллионов рублей) и заксобрания (7,5 миллиона рублей).

Но главными событиями недели стало выдвижение кандидатов еще от двух партий. В КПРФ первое место в списке кандидатов в Госдума получил действующий депутат парламента Николай Езерский, второе – депутат свердловского заксо Александр Ивачев, третье – лидер ханты-мансийских коммунистов Алексей Савинцев. Кто пойдет по одномандатным округам можно посмотреть здесь.

ЛДПР в Свердловской области сформировала две территориальных группы. В одну вошли округа №168, 169 и 172. Ее список возглавил депутат Госдумы Игорь Торощин. В список второй (округа №170, 171, 173 и 174) вошли Андрей Трофимов и Александр Каптюг.

Также были выдвинуты кандидаты по одномандатным округам, их список есть здесь. Напомним, единороссы утвердили свой список кандидатов на съезде 19 июня.

Кроме того, на этой неделе в избирательную комиссию обратилась первая претендентка на мандат депутата заксо – Марина Русанова, заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской городской больницы. Выдвижение продлится до 18 часов 30 июля.

Приговор недели – по делу Ксении Каторгиной

В пятницу Свердловский облсуд вынес приговор в отношении троих обвиняемых по громкому делу об убийстве Ксении Каторгиной. С девушкой жестоко расправились в октябре 2019 года. Ксения продавала через интернет свой автомобиль Audi Q5 и поехала на встречу с потенциальными покупателями на Уралмаш. По всей видимости, она не ощутила никакой опасности, ведь по телефону ей звонила женщина, которая сказала, что беременна, – впоследствии выяснилось, что это была Екатерина Меньщикова. Но на встрече Каторгину поджидала ловушка. Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев расправились с владелицей автомобиля, а тело сбросили в канализационный люк. Расследование дела длилось более полутора лет.

Михаилу Федоровичу суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии особого режима, так как его действия признаны рецидивом. Екатерине Меньщиковой суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии общего режима. Марату Ахметвалиеву суд назначил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого суд постановил удовлетворить иск о возмещении морального ущерба матери Ксении Каторгиной. Адвокаты подсудимых отказались от комментариев относительно апелляций.

Приговор убийцам Ксении Каторгиной

Фото недели

На этой неделе возле мобильных пунктов вакцинации от коронавируса стали выстраиваться огромные очереди. Одну из таких корреспондент «Нового Дня» заметил возле ТЦ «Гринвич» незадолго до открытия дверей магазина. Пришедших ждало разочарование: вакцина в тот день закончилась.

Видео недели

Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург в откровенном разговоре с корреспондентом «Нового Дня» рассказал, как отреагировали хедлайнеры на новость об отмене концертов, и как организаторы пытаются поддержать молодых музыкантов. Что грустно – Евгений Львович, похоже, устал от постоянных волнений в связи с фестивалем и уже готов закрыть проект.

Горенбург рассказал, когда пройдет «Ночь музыки»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.06.21

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