Южный Урал 2018: прошедший год в фотографиях

Российскому старому Новому году исполняется 100 лет.
Напомним, большинство государств Европы перешли на григорианское летоисчисление в XVIII веке, удалив из календаря лишние несколько дней. России в их числе не было, и к ХХ веку русский календарь на 13 суток отставал от европейского.
Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета народных комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль (в том году после 31 января сразу настало 14 февраля). А в январе 1919-го в стране отметили сразу два новых года: один официальный – 31 декабря по новому календарю, а другой – по привычке – после Рождества («старое» 25 декабря совпало с «новым» 7 января, а 1 января – с 14 января).
Тех пор традиция то затухала, то возрождалась и благополучно «дожила» до 2019 года. Поэтому сегодня – в канун нового года по старому стилю РИА «Новый День» предлагает южноуральцам вспомнить некоторые моменты года ушедшего.
Январь
19 января: ночью возле ДС «Динамо» в парке имени Гагарина вырубили реликтовые сосны
26 января: установленные в центре Челябинска «для красоты» заборы «под каслинское литье» не продержались и полугода: в первую же зиму они посерели и покрылись ржавчиной
30 января: в Челябинске прошел Кубок России по прыжкам в воду
Февраль
13 февраля: 2018-ый стал в Челябинске годом смога, в феврале НМУ в течение недели еще казались чем-то из ряда вон выходящим, в декабре смог без перерыва висел над городом почти месяц
18 февраля – непрощеное воскресенье: на митинге в Челябинске уничтожили чучело РМК
27 февраля: на продажу выставили ржавый недострой, простоявший в центре Челябинска пару десятков лет. Потом его пообещали достроить к саммиту ШОС и БРИКС, потом передумали, потом закрыли мимо него проезд и что-то там делают – в принципе, подобным образом можно охарактеризовать весь процесс подготовки Челябинска к саммиту
Март
15 марта: в Челябинске открылось новое производство продуктов для здорового питания
Краеведы обвинили мэрию в уничтожении исторического центра города
27 и 28 марта в Челябинске прошли акции в память о погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
Апрель
19 сотрудников спортшколы «Конас» продолжают бессрочную голодовку в знак протеста против самодурства чиновников
9 апреля: в центре Челябинска разгромили остановочный комплекс, установленный к приезду президентов
18 апреля на улицы Челябинска вышел музыкальный трамвай
Дороги в Челябинске растаяли вместе со снегом
Май
9 мая
17 мая: краеведы пожаловались в прокуратуру на коммерсантов, наплевавших на закон об охране памятников культурного наследия
18 мая День без автомобилей: судя по стоянке возле мэрии, чиновники отказаться от личного транспорта не смогли
21 мая в Челябинской области назначен новый министр экологии
Верхний Уфалей, объявленный территорией опережающего развития, все глубже погружается в депрессию
Июнь
1 июня: возле театра кукол появился новый арт-объект, забор докрашивали прямо во время детского праздника
22 июня: челябинские эко-активисты добавили к экологическим требованиям экономические
Там, где в январе по ночам тайком пилили реликтовые сосны, началась активная стройка нового ДС «Динамо»
Июль
1 июля: первый массовый протест против пенсионной реформы (последующие акции окзались не такими масштабными)
7 июля: в Челябинск привезли Кубок Гагарина
17 июля: «городу красных труселей» рассказали об эволюции мужской моды
Август
6 августа: в Челябинске целенаправленно уничтожают зеленые насаждения, чтобы на этом месте организовать парковки
14 августа: в Челябинск привезли кубок Стэнли
Чтобы успеть до конца сезона освоить деньги, выделенные на программу «Комфортная городская среда», в Челябинске начали благоустраивать все подряд: например, перекорежили главную аллею Северо-Западного парка – кому-то пришло в голову, что дорожки в сосновом лесу обязательно должны быть выложены плиткой
Белое здание на заднем плане – министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области; яма на переднем плане, судя по количеству скопившегося в ней мусора, образовалась не в день съемки и даже не накануне
Сентябрь
8 сентября: спонсоры очень просили группу «Би 2» не петь «Черное солнце» на концерте в честь Дня города, песню спели
9 сентября: челябинцы хотели провести еще одну акцию против пенсионной реформы, в результате массовое шествие на Кировке устроил ОМОН
25 сентября: из-за проблем с вывозом мусора в Челябинске ввели режим ЧС
Октябрь
Проблемы с мусором доросли до катастрофических, город начали заселять крысы
Фото Челябинского отделения ОНФ
Первая жертва: на площадке Томинского ГОКа погиб рабочий
27 октября: челябинцы потребовали открыть данные о качестве воздуха
Ноябрь
Власти Челябинска придумали, как быстро и бесплатно реаолизовать программу «Чистое небо»:
за счет РМК, строящей в десятке км от Челябинска Томинский ГОК при молчаливой поддержке городских и областных властей, многочисленные провода закрыли сетью из лампочек: монтаж этой многофункциональной системой начали в конце ноября
20 ноября депутаты Челябинской городской Думы единогласно приняли отставку главы города Евгения Тефтелева, временно исполняющим обязанности главы Челябинска назначен Владимир Елистратов
Декабрь
24 декабря: в Челябинске открылся главный ледовый городок
В Верхнем Уфалее специально для новогодних праздников вырастили в центре города живую ель, а пространство вокруг украшают светящимися деревьями: получается дешевле, чем каждый год городить изо льда и снего городок, и красивее
31 декабря: в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а затем обрушился подъезд №7. 39 человек погибли
Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер
Челябинск. Другие новости 13.01.19
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