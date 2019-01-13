Южный Урал 2018: прошедший год в фотографиях

Российскому старому Новому году исполняется 100 лет.

Напомним, большинство государств Европы перешли на григорианское летоисчисление в XVIII веке, удалив из календаря лишние несколько дней. России в их числе не было, и к ХХ веку русский календарь на 13 суток отставал от европейского.

Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета народных комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль (в том году после 31 января сразу настало 14 февраля). А в январе 1919-го в стране отметили сразу два новых года: один официальный – 31 декабря по новому календарю, а другой – по привычке – после Рождества («старое» 25 декабря совпало с «новым» 7 января, а 1 января – с 14 января).

Тех пор традиция то затухала, то возрождалась и благополучно «дожила» до 2019 года. Поэтому сегодня – в канун нового года по старому стилю РИА «Новый День» предлагает южноуральцам вспомнить некоторые моменты года ушедшего.

Январь

19 января: ночью возле ДС «Динамо» в парке имени Гагарина вырубили реликтовые сосны

26 января: установленные в центре Челябинска «для красоты» заборы «под каслинское литье» не продержались и полугода: в первую же зиму они посерели и покрылись ржавчиной

30 января: в Челябинске прошел Кубок России по прыжкам в воду

Февраль

13 февраля: 2018-ый стал в Челябинске годом смога, в феврале НМУ в течение недели еще казались чем-то из ряда вон выходящим, в декабре смог без перерыва висел над городом почти месяц

18 февраля – непрощеное воскресенье: на митинге в Челябинске уничтожили чучело РМК

27 февраля: на продажу выставили ржавый недострой, простоявший в центре Челябинска пару десятков лет. Потом его пообещали достроить к саммиту ШОС и БРИКС, потом передумали, потом закрыли мимо него проезд и что-то там делают – в принципе, подобным образом можно охарактеризовать весь процесс подготовки Челябинска к саммиту

Март

15 марта: в Челябинске открылось новое производство продуктов для здорового питания

Краеведы обвинили мэрию в уничтожении исторического центра города

27 и 28 марта в Челябинске прошли акции в память о погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

Апрель

19 сотрудников спортшколы «Конас» продолжают бессрочную голодовку в знак протеста против самодурства чиновников

9 апреля: в центре Челябинска разгромили остановочный комплекс, установленный к приезду президентов

18 апреля на улицы Челябинска вышел музыкальный трамвай

Дороги в Челябинске растаяли вместе со снегом

Май

9 мая

17 мая: краеведы пожаловались в прокуратуру на коммерсантов, наплевавших на закон об охране памятников культурного наследия​

18 мая День без автомобилей: судя по стоянке возле мэрии, чиновники отказаться от личного транспорта не смогли

21 мая в Челябинской области назначен новый министр экологии

Верхний Уфалей, объявленный территорией опережающего развития, все глубже погружается в депрессию

Июнь

1 июня: возле театра кукол появился новый арт-объект, забор докрашивали прямо во время детского праздника

22 июня: челябинские эко-активисты добавили к экологическим требованиям экономические

Там, где в январе по ночам тайком пилили реликтовые сосны, началась активная стройка нового ДС «Динамо»

Июль

1 июля: первый массовый протест против пенсионной реформы (последующие акции окзались не такими масштабными)

7 июля: в Челябинск привезли Кубок Гагарина

17 июля: «городу красных труселей» рассказали об эволюции мужской моды

Август

6 августа: в Челябинске целенаправленно уничтожают зеленые насаждения, чтобы на этом месте организовать парковки



14 августа: в Челябинск привезли кубок Стэнли

Чтобы успеть до конца сезона освоить деньги, выделенные на программу «Комфортная городская среда», в Челябинске начали благоустраивать все подряд: например, перекорежили главную аллею Северо-Западного парка – кому-то пришло в голову, что дорожки в сосновом лесу обязательно должны быть выложены плиткой

Белое здание на заднем плане – министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области; яма на переднем плане, судя по количеству скопившегося в ней мусора, образовалась не в день съемки и даже не накануне

Сентябрь

8 сентября: спонсоры очень просили группу «Би 2» не петь «Черное солнце» на концерте в честь Дня города, песню спели

9 сентября: челябинцы хотели провести еще одну акцию против пенсионной реформы, в результате массовое шествие на Кировке устроил ОМОН

25 сентября: из-за проблем с вывозом мусора в Челябинске ввели режим ЧС

Октябрь

Проблемы с мусором доросли до катастрофических, город начали заселять крысы

Фото Челябинского отделения ОНФ

Первая жертва: на площадке Томинского ГОКа погиб рабочий​​​​​​​

27 октября: челябинцы потребовали открыть данные о качестве воздуха

Ноябрь

Власти Челябинска придумали, как быстро и бесплатно реаолизовать программу «Чистое небо»:

за счет РМК, строящей в десятке км от Челябинска Томинский ГОК при молчаливой поддержке городских и областных властей, многочисленные провода закрыли сетью из лампочек: монтаж этой многофункциональной системой начали в конце ноября

20 ноября депутаты Челябинской городской Думы единогласно приняли отставку главы города Евгения Тефтелева, временно исполняющим обязанности главы Челябинска назначен Владимир Елистратов

Декабрь

23 декабря: Марш матерей

24 декабря: в Челябинске открылся главный ледовый городок

В Верхнем Уфалее специально для новогодних праздников вырастили в центре города живую ель, а пространство вокруг украшают светящимися деревьями: получается дешевле, чем каждый год городить изо льда и снего городок, и красивее

31 декабря: в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а затем обрушился подъезд №7. 39 человек погибли

Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер

Челябинск. Другие новости 13.01.19

13-14 января ожидаются следующие события – Челябинск. / 13 января на Южном Урале ожидаются положительные температуры. / Челябинцу пришлось объясняться с прокуратурой за лекцию по разъяснению УК РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»