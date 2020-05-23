Ожидание смягчения режима, коронавирусные смерти и заявления чиновников: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается еще одна неделя, главные события которой так или иначе были связаны с пандемией коронавируса. Уральцы ждали снятия ограничений, но напрасно. Никакого снижения числа заболевших не случилось, а умерших стало больше. О самом важном, что произошло в Свердловской области, читайте в еженедельном обзоре «Нового Дня».

Главное коронавирусное: рост смертности и хейт алкомаркета

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 3614 случаев, умерли 14 человек , а до начала этой недели скончавшихся было шестеро. По статистике оперштаба, больше половины больных в Свердловской области – бессимптомные . Их обещали отправлять лечиться домой или в обсерваторы и даже выпустили приказ о телефонах для слежки за заболевшими , но большая часть из тех, кто болеет без симптомов, находятся в медучреждениях.

Заболевание распространилось практически по всему Среднему Уралу. В Екатеринбурге на карантин закрыли СИЗО № 1 из-за коронавируса у сотрудника, вирус обнаружили в общежитии УрФУ , где еще остались несколько студентов.

На двух автобусных предприятиях Екатеринбурга выявлены крупные очаги коронавируса. В общежитии работников АП №3 на улице Зоологической положительные результаты теста выявлены у 60 человек, а по данным руководителя Свердловского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольги Соловьевой, число инфицированных в объединении автобусных предприятий уже превысило сто человек.

Официально «Новому Дню» подтвердили информацию о 86 случаях в «Гортрансе» – для этого пришлось опросить несколько ведомств, свердловские власти не любят говорить о заболеваниях в подконтрольных им структурах. Зато ежедневно губернатор и его подчиненные говорят о вспышке в «Красном и Белом», у 150 сотрудников которого подтвердили заболевание. Алкомаркет представили виновным в срыве снятия ограничений, а в Железнодорожном районе устроят облаву на мигрантов , в том числе потому, что там живут сотрудники «КиБ».

Неопределенность недели: указы действующие и ожидающиеся

Вторую неделю бизнес ждал решения от Куйвашева: сначала он анонсировал послабления с 19 мая, должны были открыться торговые центры. Но вечером 18 мая губернатор сообщил – большинство ограничительных мер по коронавирусу в Свердловской области сохранятся как минимум до 25 мая . Поводом стала вспышка коронавируса в сети «Красное и белое». И по этой же причине снятие ограничений перенесли и во второй раз. Теперь губернатор продлил карантин до 1 июня .

С другой стороны, по указу от 19 мая стало разрешено работать организациям, «имеющим лицензию на право осуществления медицинской деятельности». В инстаграме губернатор собственный указ расшифровал так: возобновляется плановый прием в больницах, продолжат работать стоматологии и косметические центры с медлицензией. На деле оказалось иначе: в Екатеринбурге и других городах уверены, что стоматологии могут работать только там, где нет вируса. А чтобы возобновить плановую помощь, нужно разрешение Минздрава РФ . Кому и где в итоге можно работать остается неясным до сих пор. «Новый День» сделал запрос в оперштаб – ответственные лица молчат уже пятый день.

Как впоследствии оказалось, и это не последняя путаница. Еще 15 мая министр здравоохранения Свердловской области дал разрешение на возобновление вакцинации, но родители не могли записать своих детей на прививки. На этой неделе вакцинация должна была заработать, уже шли подготовительные работы. И тут о запрете на вакцинацию в России заявил федеральный Минздрав. Позже оказалось, что речь шла только о прививках для взрослы, а минздрав Свердловской области вообще не получал никаких официальных документов о запрете вакцинации. Прививки должны ставить.

Тренд на разночтения решений власти распространился и на диагностику коронавируса. На этой неделе стало известно, что в Екатеринбурге невозможно сделать КТ – даже за деньги в коммерческих медицинских центрах. А между тем, эксперты признали КТ наиболее быстрым методом исследования, позволяющим определить коронавирус. В клиниках ссылаются на запрет регионального Роспотребнадзора . «К сожалению, сейчас по требованиям Роспотребнадзора в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции данное исследование мы не проводим», – пояснили в «УГМК-Здоровье».

Но в самом Роспотребнадзоре информацию о запрете компьютерной томографии легких опровергли .

Заявление недели: министр сравнил коронавирус с Великой Отечественной войной и забыл дату ее начала

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сравнил пандемию коронавируса с Великой Отечественной войной , но ошибся с датой начала исторического события. Он хотел подчеркнуть внезапность наступления пандемии и то, что область была к ней совершенно не готова. «Точка отсчета у нас наступила 18 марта. Неожиданно. Если вы помните, как начиналась война 21 июня, как там… Без предупреждения, перешли границы…», – с трудом вспомнил министр и добавил: «Нас тоже никто не предупреждал». Почему министру никто не рассказал о том, что до России пандемию пережил Китай, а в Европе уже регистрировались сотни смертей, осталось за кадром.

«Помощь» недели: летящие мимо меры поддержки и биржа труда для актеров

Еще одну странную мысль озвучила министр культуры Свердловской области Светлана Учийкина, комментируя поддержку для частных театров. «Актеры, которые официально устроены в частные театры, получили поддержку. Мы помогли им встать на биржу труда и получать пособие более 13 тысяч рублей, а также выплаты на несовершеннолетних детей», – сообщила министр и добавила, что люди в частных театрах не могут получить никакой поддержки, потому что трудоустроены неофициально, либо по гражданско-правовым договорам. « Государство кинуло нас . Помощи никакой. Умирайте с голоду», – заочно ответили ей представители частных театров.

На этой же неделе стало известно, что проблемы есть и у крупных промышленников. «ВСМПО-Ависма» перевела на неполную занятость 7 200 работников – это более 50% всего персонала.

О том, что происходит с бизнесом и как ему помогает государство, поэтично высказался президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «У меня такой зрительный ряд: стоит шеренга предпринимателей в ожидании. И летят меры поддержки. Ведь нельзя сказать, что их нет. Мы слышим статистику, слышим, что тратятся миллиарды. А люди стоят, смотрят, как мимо них куда-то пролетают эти меры поддержки , и они оглядываются – куда же, к кому же она полетела, вот эта вот долгожданная мера», – сравнил президент УТПП.

К слову, на этой же неделе налоговая объяснила, как малые предприятия могут получить субсидию в размере 1 МРОТ на сотрудника. Оказалось, что если из этих денег платить зарплату, то почти половину придется вернуть государству – поддержка облагается налогами и страховыми взносами.

Фото недели: поделки в ЦПКиО

В Екатеринбурге спустя два месяца простоя о ткрылся Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского . Пока посетители могут только гулять по аллеям, аттракционы и кафе в ЦПКиО не работают. Мы предлагаем другое развлечение – парк знаменит, в том числе, своими неоднозначными скульптурами и мультяшными уродцами. Угадайте, какая фигура появилась при нынешнем директоре Екатерине Кейльман, которая раньше работала в «Теле-клубе», а что поставили еще при генерале Романе Шадрине.

Видео недели: суд из-за конфликта на заправке

На этой неделе состоялось предварительное слушание по скандальной истории о конфликте на заправке : Антон Истомин ждал очереди на АЗС, чтобы подкачать колеса. В этот момент подъехал Артем Халилов (заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области) на своем внедорожнике «Лексус» – он подъехал с другой стороны и заявил, что очередь его. Началась перепалка, со слов Истомина, Халилов угрожал, толкал, а потом и вовсе схватил за горло и начал душить оппонента. Антон испугался, взял из машины складной нож в качестве утяжелителя, как он сам заявил, и вернулся к обидчику, чтобы объяснить, что его поведение недопустимо. Дело дошло до суда. Причем судят только одного участника конфликта – водителя Антона Истомина, ему грозит срок за угрозу убийством. Следователь на «Лексусе» – жертва этой истории. Антон Истомин заявил «Новому Дню», что он не совершал того, в чем его обвиняют, и готов биться за правду. Его комментарии и запись конфликта – в нашем видео.

Конфликт на заправке. Дело дошло до суда

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.20

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