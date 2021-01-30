Протесты, грязь и разрешение на вылет за границу: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя января в Свердловской области была богатой прежде всего на политические события. Власть и оппозиция делали выводы о минувшей акции протеста и готовились к новой, а в Екатеринбурге закрыли от СМИ и горожан процедуру избрания мэра. Чиновники продолжили оправдываться за плохую уборку города, ну а на дорогах с потеплением колеи сменились грязью. Статистика по коронавирусу пошла вниз, появились новые послабления запретов, введенных из-за пандемии. О самом главном за последние дни – в еженедельном обзоре агентства.

Тема недели: протесты прошедшие и будущие

В субботу, 23 января, несколько тысяч человек в Екатеринбурге вышли на несанкционированную акцию протеста. «Новый День» опросил случайно выбранных людей, и оказалось, что судьба оппозиционера волнует далеко не всех. Жители Екатеринбурга жаловались на плохую уборку снега, низкие зарплаты, безработицу и губернатора.

Почему свердловчане вышли на протест в -30

«Новый День» спросил у политологов, почему акция «Свободу Навальному» получилась столь масштабной и по какому сценарию может пойти протест . Опрошенные оценили и действия силовиков. Кстати, по итогам акции задержаны были почти два десятка человек. Большинству грозят штрафы, например, уличному художнику Тимофею Раде – его будут судить на следующей неделе. Двое получили арест – в том числе координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько, и пока он находился в спецприемнике, в нему прилетели полицейские из Москвы, чтобы вручить еще один протокол . Среди задержанных был и журналист, внештатный фотограф 66.ru – на него составили протокол , дата суда еще не назначена.

В воскресенье, 31 января, оппозиционеры договорились снова выйти на улицы. И за организацию этого мероприятия уже арестовали сотрудницу штаба Навального Викторию Райх. Накануне ее схватили двое мужчин и затолкали в машину, девушку нашли в отделении полиции, а вечером суд отправил ее под арест на 10 суток . В администрации города тоже подготовились к несанкционированному шествию – в сети появились документы , в которых говорится об уборке территории по маршруту следования колонны из парка XXII Партсъезда до площади Труда, перекрытии подземного перехода на Плотинке и возможном ограничении движения транспорта в случае выхода людей на проезжую часть. Администрация города назвала документы фейком .

Событие недели: работа конкурсной комиссии по выборам главы Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга начался первый этап конкурса на должность главы города. Конкурсная комиссия, которую возглавил руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, проверяет документы кандидатов. Все 44 участника были допущены до собеседования. «Реальных кандидатов всего несколько», – считает вице-спикер думы Виктор Тестов . Впрочем, об итоге конкурса догадываются многие, интересно было бы послушать, какую программу представит врио главы Алексей Орлов. Но сделать этого не получится – собеседование закрыли от прессы . «Да, у комиссии есть такое право. В первую очередь, это связано с необходимостью соблюдения действующего законодательства о защите персональных данных», – рассказал Тестов. На вопрос «Нового Дня», почему мэрский конкурс, который состоялся в 2018 году, проходил открыто, несмотря на то же самое законодательство о персональных данных, он ответил: «Тогда не было такого ажиотажного интереса к мероприятию».

Заявление недели: пробки к нам пришли навсегда

Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов объяснил, откуда в городе в этом году взялись 10-балльные пробки и когда они закончатся. Невероятные заторы многие связывали с ужасным качеством уборки города от снега, но чиновник нашел другую причину.

« Эти пробки – они к нам пришли навсегда . Почему это резко произошло: в 2018 году был утвержден новый ГОСТ, по которому мы начали вводить пешеходные фазы на светофорных объектах. В первой фазу на четырех объектах ввели – и город встал. ГИБДД дала команду откатить, и мы откатили. В прошлом году началась вторая фаза, 200 перекрестков перевели в отдельную пешеходную фазу, а это уменьшает интенсивность движения», – прокомментировал Алексей Бубнов на заседании в Екатеринбургской городской думе.

Впрочем, как только потеплело и снег растаял, пробки почему-то схлынули.

Кроме того, Бубнов рассказал, что по регламенту уборка города должна проходить за 6 дней после окончания снегопада, но в Екатеринбурге его соблюдать невозможно. « Надо 15-16 дней, и мы все уберем, если снегопад закончится. Но проблема в том, что снегопад-то не заканчивается, приходится возвращаться обратно», – так ответил Бубнов на вопрос о реальных сроках. Что не так с уборкой и почему Екатеринбургу не везет с этим – узнайте из колонки читателя РИА «Новый День» Александра Ханина .

Фото недели: Екатеринбург превратился в Грязьбург

В Екатеринбурге сильные морозы сменились резким потеплением. Весь неубранный с дорог снег вперемешку с бионордом тут же превратился в грязевые кучи . В центральной части города снегоуборочная техника удаляет с дорог эти коричневые массы.

Видео недели: медведь празднует день рождения

В екатеринбургском зоопарке отпраздновали день рождения белого медведя Умки – мишке исполнилось 25 лет. Юбиляру вручили торт, угощение досталось и его подруге. История появления питомца в зоопарке трагична, его совсем малышом чуть не загрызли собаки . Самое трогательное видео недели смотрите на нашем канале.

Торт для медведя

Коронавирусная сводка

В Свердловской области на фоне сокращения тестирований резко упала заболеваемость коронавирусом, тем не менее, число погибших от вируса за год пандемии перевалило за две тысячи . На этой неделе скончался председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков , у него оторвался тромб после того, как он перенес коронавирус.

Евгений Куйвашев анонсировал послабления запретов, введенных из-за пандемии, – стадионы смогут заполняться на 50%, но барам и кинотеатрам по-прежнему нельзя работать ночью. А федеральное правительство наконец разрешило вылеты из Кольцово за рубеж. Уже известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает чартерные рейсы в Армению , а с 14 февраля можно будет улететь в Дубай .

В феврале многие вузы начнут выходить с дистанта , ректоры рассказали, как будет организован учебный процесс. Некоторые элементы дистанта планируется сохранить и после пандемии .

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.21

В Свердловской области ещё 16 человек умерли от коронавируса. / На Уралмаше четверо детей пострадали на пожаре (ФОТО). / Сегодня – день Мороза. Читать дальше

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