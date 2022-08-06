«Шигир» без идола, выдвижение кандидатов и День ВДВ – «Итоги недели» от «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе общественность в Екатеринбурге обсуждает перспективы продвижения бренда «Шигир» – авторы идеи решили не использовать слово «идол». Закончилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы – 2022. Ну а лето продолжается, а это значит – впереди отпуска, День города, фестивали и жара. Эти и другие темы – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Обсуждение недели: «Шигира» решили избавить от статуса «идол»

На этой неделе мэрия Екатеринбурга предложила при продвижении бренда «Шигирский идол» отказаться от слова «идол», потому что оно «имеет определенный флер и может создавать раскол в обществе». В айдентике хотят использовать только термин «Шигир» и продвигать его в связке с другими доисторическими артефактами: пирамидой Хеопса и Стоунхенджем.

Такое предложение вызвало бурную дискуссию среди культурологов, пиарщиков и музейщиков. На «Совете неравнодушных горожан» разразился спор, каким же путем продвигать «Шигира» или Шигирского идола: через туризм, культуру или науку? Также эксперты рассуждают, стоит ли в принципе использовать для продвижения Екатеринбурга Шигира? Или это «от лукавого» и только укрепит позиции «города бесов»? Самые интересные мнения мы привели здесь.

Никакого окончательного решения в этом вопросе пока нет: концепцию продвижения уральского артефакта решили доработать. Зато в краеведческом музее в «Шигирской кладовой» – ажиотаж. Люди даже рассказывают, что Шигирский идол призвал их сам, явившись во сне.

А если вы в принципе не в курсе про Шигирского идола, то историю находки и научных исследований мы собрали здесь.

Выборы-2022: выдвижение кандидатов завершено

В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы: всего 2439 кандидатов, из них 2123 уже зарегистрированы. 97 выдвинутых кандидатов утратили свой статус, так как не предоставили документы на регистрацию. В Асбесте уже успел разгореться скандал: единороссы через суд хотели снять с выборов коммунистов, но в итоге свой иск отозвали.

А кандидаты в губернаторы – их, напомним, пять – активизировались не только в реальной жизни, но и в соцсетях. «Новый День» изучил, о чем Евгений Куйвашев, Александр Ивачев, Андрей Кузнецов, Александр Каптюг и Александр Демин пишут в своих телеграмах и на страницах «ВКонтакте. Оказалось, тактика и темы у всех разные. Кстати, явку на губернаторских выборах ожидают «плюс-минус» 40%.

Конкурентные выборы ожидаются в Асбесте, Серове и Нижнем Тагиле. Правда, не исключено, что будут сюрпризы и в других городах.



События в Екатеринбурге

На этой неделе мэрия Екатеринбурга рассказала о программе Дня города, который будем отмечать 20 августа. Будет рок-фестиваль, гала-концерт, дискотека. Из нового – светомузыкальное шоу на Макаровском мосту. Второй год подряд на площади 1905 года проведут фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера», деревья и кустарники уже начали высаживать. А вот фейерверк в этом году будет только один: на Плотинке.

Также в Екатеринбурге начинают работать театры, которые уже готовят премьеры по Фицджеральду, Гёте и Гоголю – все это зрители увидят в новом сезоне. А родители отправляются на школьные базары, которые открылись в торговых центрах и детских магазинах. Их ждет неприятный сюрприз: многие позиции подорожали в два раза.

Лето в городе

На этой неделе в Екатеринбург вернулась почти 30-градусная жара. В регионе сразу же объявили повышенную пожарную опасность. И действительно леса начали гореть: пожар зафиксирован под Березовским, под Екатеринбургом горят сразу два торфяника. И вообще оказалось, что июль-2022 стал самым сухим июлем за все время метеонаблюдений. Прошлые антирекорды были установлены десятилетия назад.

Продолжается и отпускная пора. Уральцы едут в Египет и жалуются, что там нестерпимо жарко, кстати, рейсы в Хургаду продлили на осень и зиму. Бронируют билеты и отели на бархатный сезон в Сочи. А самые состоятельные и дальновидные скупают виллы на Мальдивах на Новый год: мест в популярных резортах все меньше. Кстати, выезжать приходится с большими суммами наличности, потому что карты российских банков не работают за границей. Мы собрали для вас советы: куда можно припрятать кэш, чтобы спасти его от курортных воришек.

Ну, а если вы никуда в ближайший месяц не полетите, не расстраивайтесь. Синоптики обещают, что август будет жарче и суше, чем обычно.

Запреты недели: книги про геев и рэп

В последнее время ни недели не проходит, чтобы кто-нибудь не ввел новых запретов или не предложил запретить. На этот раз активисты из Екатеринбурга потребовали запретить концерт Вити Ак-47, да и весь рэп заодно. Соответствующее обращение «Ветераны России» написали губернатору Евгению Куйвашеву. Тот пока не ответил.

А в Нижнем Тагиле справедливороссы хотели сжечь книги про геев – «Назови меня своим именем» Андре Асимана. Но в последний момент передумали и решили их просто выкинуть.

Цитата недели: «Возьмите любой город, и я расскажу вам, что там хорошего».

На этой неделе пообщались с министром ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, который рассказал и о сортировке мусора, и о проблемах с импортными лифтами и их импортозамещением, и о перспективах роста тарифа на коммунальные услуги, и о благоустройстве небольших городов. «Возьмите любой город, и я расскажу вам, что там хорошего», – заявил чиновник. Большое интервью обо всем в ЖКХ и не только можно прочитать здесь.

Фото недели: «За ВДВ!»

Второго августа в Екатеринбурге отметили День ВДВ. Несколько тысяч мужчин в тельняшках и голубых беретах вспоминали службу и боевых товарищей. Посмотреть, как это было, можно в фоторепортаже «Нового Дня».

Видео недели – мать с 4-летней дочкой на электровелосипеде сбивает машина

Одним из самых обсуждаемых видео на этой неделе стали кадры с камер наблюдения в Академическом. Они засняли аварию. Женщина с 4-летней дочкой ехала на электровелосипеде и попала под машину. Мать сначала двигалась по тротуару, затем, не притормаживая и не спешиваясь, начала пересекать дорогу по «зебре». В это время по дороге ехала Skoda Fabia, которая, не заметив приближающийся велосипед из-за припаркованных на обочине машин, сбила электротранспорт. 4-летняя девочка чудом отделалась легкими травмами: ушибами и ссадинами. Ее мать не пострадала. Зато на женщину составили несколько административных протоколов: за езду без прав (на электровелосипеде они тоже нужны), за езду по тротуару и без шлема и за пересечение дороги с нарушением ПДД.

Машина сбила мать с дочкой на электровелосипеде

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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