Итоги выборов, бюджет-2023, штрафы за платные парковки и осень: «Итоги недели» от «Нового Дня»

На этой неделе самым обсуждаемым событием, конечно, стали губернаторские выборы, явка на которых оказалась минимальной за всю историю. Политологи объяснили, почему так произошло, а электорат обсуждал кандидатов и набранные ими голоса. В Екатеринбурге шоком для автомобилистов стали штрафы за платную парковку в центре, которые внезапно стали приходить на почту. А еще городские власти рассказали, где находятся бомбоубежища и как туда попасть. Эти и другие главные события недели – в «Итогах» от «Нового Дня».

Тема недели: итоги губернаторских выборов

11 сентября в Свердловской области выбирали губернатора. Уже к середине дня стало понятно, что избиратели на этот раз проголосовали ногами: явка в течение дня была намного ниже, чем на всех прошлых губернаторских выборах в регионе. Это подтвердилось к концу дня: свои голоса отдали всего 28,47% избирателей. Это самая низкая явка за всю историю губернаторских выборов в Свердловской области с 1992 года.

Победу предсказуемо одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев, он набрал 65,78%. Инаугурация состоится 19 сентября в театре эстрады. Второе место на выборах осталось за коммунистом Александром Ивачевым, третье – за кандидатом от СРЗП Андреем Кузнецовым, четвертое – за Александром Деминым («Новые люди»), пятое – за Александром Каптюгом (ЛДПР). 23 648 бюллетеней (2,51%) оказались недействительными. Это означает, что избиратели сознательно испортили бюллетень: поставили две или более галочек, оставили надписи или просто бросили в избирательную урну пустой лист. Обычно так граждане выражают позицию «против всех».

Кстати, политологи считают, что причиной низкой явки было как раз отсутствие интриги: всем изначально было понятно, что Евгений Куйвашев победит в первом туре. Борьба оппозиции шла только за второе и третье места, а избирателям такое неинтересно. И такая ситуация не только в Свердловской области: в других регионах, где прошли губернаторские выборы, победу также одержали действующие главы. А вот избирком объяснил низкую явку демократией.

Что касается муниципальных выборов, «Единая Россия» по их итогам забрала 630 (78,5%) депутатских мандатов, взяв большинство в 45 муниципалитетах. Остальным парламентским партиям достались крохи – 48 мандатов на четверых. Политологи объяснили такой результат невнятными предвыборными кампаниями, а также отсутствием каких-либо партийных амбиций у оппозиции.

А мы напоминаем, что в Екатеринбурге ровно через год состоятся выборы депутатов городской думы. Кампания обещает быть громкой и конкурентной. Мэр Алексей Орлов и городская администрация попытаются взять «контрольный пакет» мандатов, им наверняка будут противостоять влиятельные бизнесмены. Ключевое значение для результатов выборов будут иметь нарезка избирательных округов, и, возможно, новые технологии.

Тренд недели: осень в городе

В Екатеринбург между тем пришло бабье лето. И по старой уральской традиции, в это же время в домах горожан стали давать отопление. Энергетики рассказали, что зима может быть суровой, поэтому они уже готовят всю технику к резким перепадам температур. Традиционно по осени считают и должников за коммуналку. В отдельных домах неплательщики накопили долги в сотни тысяч за одну квартиру. Поставщики ресурсов обещают отключать таким не только горячую воду и электричество, но и возможность пользоваться туалетом.

Еще одна осенняя новость – заболеваемость ОРВИ в этом году начала расти раньше обычного: на прошлой неделе зарегистрировано 36 тысяч случаев, что на треть больше, чем в прошлые годы.

Неожиданность недели: штрафы за платные парковки

Для многих автомобилистов эта неделя запомнится получением крупных штрафов за парковку на платных стоянках. Долгое время система не работала, и жители Екатеринбурга оставляли машины в центре города, не оплачивая стоянку. Штраф может прилететь сразу за два месяца, то есть теоретически – на 60 тысяч рублей (по тысяче за день). В мэрии Екатеринбурга рассказали, что разослали уже несколько тысяч «писем счастья».

И, кстати, в Екатеринбурге правила платной парковки довольно жесткие, в отличие от других областных центров. Она действует круглосуточно, нет никаких поблажек даже для тех, кто живет в домах, расположенных в зоне платного паркинга.

Прогноз недели: бюджет на 2023 год будет зависеть от геополитики

Власти Свердловской области готовятся к формированию бюджета на 2023 год. Министр финансов Александр Старков заявил, что главный финансовый документ региона будет сильно зависеть от внешних факторов, геополитической ситуации и внутренней стабильности. «Мы рассматриваем параметры бюджета-2023 на основании проекта прогноза социально-экономического развития, который подготовило областное министерство экономики и территориального развития. Там идут два сценария, базовый и консервативный. Сейчас мы склоняемся к консервативному», – заявил министр.

Цифра недели: 100 миллиардов

Именно столько хотят потратить на реализацию проекта наземного метро в Екатеринбурге. Городская электричка должна связать три округа – Екатеринбургский, Сысертский и Арамильский.

Приговор недели: Бомбу Киберсиси оштрафовали

На этой неделе в Екатеринбурге по решению суда на 2 тысячи рублей оштрафовали травести-артиста Сергея Нечаева, известного как «Бомба Киберсиси». В августе во время своего выступления в гей-клубе он исполнил гимн России, размахивая радужным ЛГБТ-флагом. Суд признал, что актер действительно нарушил правила использования государственных символов, и назначил Нечаеву штраф в 2 тысяч рублей. Федеральным законом установлен перечень случаев, в которых допустимо исполнение государственного гимна – развлекательные мероприятия в клубах к ним не относятся.

Инцидент недели: подростки пожарили картошку на Вечном огне

Всю неделю общество обсуждает подростков из Каменска-Уральского. В сети появилось видео, на котором видно, что дети пожарили картошку на Вечном огне, в качестве сковородки использовав самокат. Полиция довольно быстро нашла подростков, им от 11 до 15 лет. После проведения проверки оказалось, что никакую картошку на огне они не жарили, а просто шутили по этому поводу. Школьники уже попросили прощения.

Фото и видео недели: бункеры под Екатеринбургом

В Екатеринбурге действует 900 защитных сооружений или бомбоубежищ. Большая часть из них строилась в советские годы – после Великой Отечественной и во время холодной войны. Выдержат ли они удары современных ракет и бомб, как найти ближайший бункер, где хранятся запасы тушенки и кого пустят в укрытие, а кому придется идти домой – в материале «Нового Дня».

Как найти бомбоубежище и кого в него пустят

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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