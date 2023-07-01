Трагическая смерть маленького Далера, расследование отравления на Таганской и электронные выборы: итоги недели «Нового Дня»

Главной и самой шокирующей темой уходящей недели стала смерть шестилетнего Далера, который последние три года жил в семье опекуна Вероники Наумовой. Тело мальчика пролежало в гараже несколько месяцев, и никто не сообщал о пропаже ребенка до этого времени. Кроме того, стало известно, как продвигается расследование дела об отравлении наркотиками на Таганской, где двое малышей провели несколько суток в закрытой квартире рядом с трупами родителей. И немного политики: электронные выборы точно будут. Об этом подробнее – в «Итогах недели».

Тема недели: гибель шестилетнего Далера Бобиева

Екатеринбург был шокирован новостями о гибели шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекунов Наумовых. 26 июня днем приемная мать Вероника Наумова сообщила в полицию и поисковые отряды о том, что мальчик пропал. Позже она рассказывала СМИ, будто у ребенка есть отклонения в развитии, и он раньше сам сбегал, но его всегда находили.

В городе оперативно развернули масштабную поисковую операцию, к которой подключились волонтеры, полиция, МЧС и все неравнодушные. Но ни на первые, ни на вторые сутки никакой информации о мальчике получить не удалось. К тому времени в поиске принимали участие 1500 человек, был охвачен весь Екатеринбург.

При этом в первые два дня полиция не предполагала, что пропажа Далера может быть связана с криминалом. Днем 27 июня начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица говорил журналистам, что основной оставалась версия, будто ребенок сам ушел из дома. Но уже к вечеру того же дня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», якобы для расширения полномочий при поиске. Веронику Наумову увозили на допрос в качестве потерпевшей. В тот момент многие екатеринбуржцы еще надеялись, что Далер жив и его найдут.

Эта же надежда сохранялась и 28 июня. Количество волонтеров-поисковиков постоянно росло, они обходили все подвалы, дворы, парки и скверы. В Екатеринбург прилетели опытные специалисты «Лизы Алерт» из Москвы. Но к ночи стало понятно, что Далер скорее всего мертв: его опекуншу задержали как подозреваемую в убийстве. Тогда еще следователи были осторожны в формулировках: говорили, что женщина могла быть причастна к исчезновению ребенка. А утром 29 июля нашли тело Далера.

Оказалось, что все это время мальчик был мертв. По данным следствия, его смерть наступила за несколько месяцев до заявления о пропаже. Труп хранился в большой сумке в гараже, который арендовала Вероника Наумова. Естественно, женщина знала, что Далер мертв, и о его пропаже заявила лишь чтобы отвести от себя подозрение.

После обнаружения тела последовало несколько официальных заявлений. Минсоцполитики тут же сообщило, что начнет проверку органов опеки Чкаловского района, которые должны были следить, в каких условиях находится маленький Далер. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека», чтобы проверить те же органы опеки. А свердловский омбундсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что это – не первый случай гибели ребенка в опекунских семьях, поэтому срочно нужно предпринимать какие-то меры на законодательном или ином уровнях.

В тот же день выяснилось, что семья Наумова была на хорошем счету не только у органов опеки. Они были в числе учредителей центра социальной поддержки детей «Лукморье», который создавался для помощи приемным детям, опекунским семьям и так далее. Причем центр был создан в марте 2023 года, когда Далер был, скорее всего, мертв. Опекун Александр Наумов все это время был в зоне СВО, но в марте приезжал домой, однако не сообщил о пропаже ребенка. С ним будет работать Следственный комитет.

На сегодняшний день в отношении Вероники Наумовой возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: «Истязание», «Убийство малолетнего» и «Мошенничество» (после смерти ребенка женщина продолжала получать все выплаты). По решению суда она заключена под стражу на 1 месяц 29 дней.

О смерти маленького Далера, над которым, похоже, издевались при жизни, скорбит весь Екатеринбург. К дому, где раньше жил малыш, несут игрушки, цветы, открытки.

Высказывание недели: начальник ОБНОН – про дело об отравлении на Таганской

Еще одно громкое дело вспоминали на этой неделе. Врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Владислав Гусев рассказал, в какой стадии находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления метадоном пары на Таганской. Тогда двое маленьких детей несколько дней провели в квартире с трупами родителей.

«Версии отрабатываются разные, приоритетной нет. По одной из них, наркотики [супругами] были найдены, а не заказаны [через даркнет]. По другой версии, они хотели приобрести один вид наркотика, но ошибочно в закладке был другой вид, который сильнее по действию. После употребления [метадона] как обычного наркотика наступил летальный исход», – рассказал «Новому Дню» Гусев.

Также он подтвердил, что были и другие подобные случаи отравления на территории Свердловской области.

Выборы-2023: ДЭГ и выдвижение кандидатов

На этой неделе стало известно, что на сентябрьских выборах в Екатеринбургскую городскую думу будет и электронное голосование. Проект использования ДЭГ утвердил избирком Свердловской области. Кроме Екатеринбурга, такой формат будет применяться на довыборах в заксо по Ирбитскому округу, в городские думы Верхней Пышмы и Качканара, на довыборах в Белоярском и Каменске-Уральском. Выборы в Свердловской области пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года.

А сегодня, 1 июля, стартует выдвижение партийных кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в заксо. Первыми на конференцию соберутся свердловские либерал-демократы. В «Единой России» дату конференции пока не называют, но, по данным «Нового Дня», она состоится на следующей неделе. Коммунисты и справороссы запланировали свои мероприятия на следующую субботу – 8 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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