Паводок, клещи и космос: «Итоги недели» от «Нового Дня»

Конечно, на этой неделе очень много обсуждений и новостей было посвящено паводку, какого не было в России давно. Кроме того, вспомнили про клещей, пожары и самокатчиков. А еще мы попросили екатеринбуржцев на улицах города ответить на самые простые вопросы о космосе. Ответы удивят каждого. Эти и другие темы – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Тема недели: помощь затопленным территориям

В разных регионах России остается напряженной ситуация с паводком. В Оренбургской области затоплены тысячи домов, без крыши над головой остаются десятки тысяч жителей. Паводок накрыл и соседние Курганскую и Тюменскую области.

Еще в начале недели в Екатеринбурге был организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения, а сотрудники уральского Красного Креста выехали в Орск, чтобы на месте узнать, какая нужна помощь. В регион несколько раз отправляли фуры с питьевой водой и другими необходимыми вещами. Материальную помощь обещали выплатить студентам, которые приехали учиться в Екатеринбург из затопленных территорий.

Свердловской области большая вода не угрожает, по крайней мере – сейчас. Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов уральского УГМС. Кроме того, для прохождения паводка снизили уровень воды в десяти прудах. Но на всякий случай мы собрали советы спасателей: что же делать во время паводка.

Проблема недели: самокатчики

Как только кикшеринговые сервисы выставили на улицах Екатеринбурга электросамокаты, в очередной раз поднялась волна обсуждений опасности такого вида транспорта и для самих самокатчиков, и для пешеходов.

Пока решений – как обезопасить всех участников движения – не очень много. Во-первых, кикшеринговые компании ограничат скорость движения самокатов в некоторых локациях Екатеринбурга. Но их мало. Во-вторых, во время массовых праздников в центре города движение электросамокатов вообще ограничат. В-третьих, на подростков, которые ездят на электросамокатов без ведома родителей, планируют жаловаться в школы (правда, непонятно, как это повлияет на ситуацию).

Сезонное: клещи и пожары

С приходом тепла в Свердловской области активизировались клещи. С конца марта они покусали уже 46 жителей региона. Врачи говорят, что еще можно поставить прививку. На этой неделе в больницы завезли партию бесплатной вакцины, которая положена маленьким детям от 15 месяцев и пожилым (первые две дозы). Привиться можно и платно, но цены в этом году выросли.

Еще один сезонный тренд – грядущие пожары. В этом году власти не стали ждать, пока где-то загорятся леса. Противопожарный режим ввели с 12 апреля. Это означает, что шашлыки жарить нельзя, даже у себя на даче. Иначе вам может грозить штраф: для граждан – 10-20 тысяч рублей, для юрлиц еще больше.

Кадровые перестановки

На этой неделе официально подтвердили, что из мэрии уходит заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Он работала в администрации Екатеринбурга почти 10 лет: сначала заместителем главы Октябрьского района, затем начальником департамента образования. В 2020 году она была назначена вице-мэром и курировала социальную сферу города. Последним днем работы Сибирцевой в мэрии станет 20 апреля. Кто займет ее место, пока не сообщают.

Видео недели: что земляне знают о космосе

12 апреля в России отмечался День космонавтики. Корреспонденты «Нового Дня» задали жителям Екатеринбурга самые простые вопросы про космос. Ответы вас удивят, а может и вызовут улыбку.

Что знают люди на улице о космосе

Фото недели: космические места Екатеринбурга

И, конечно, мы не могли не пройтись по местам города, которые так или иначе связаны с космосом. В большом фоторепортаже посмотрите, где можно увидеть Гагарина и космонавтов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube