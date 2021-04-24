Протесты, послание, праздники: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается последняя неделя апреля – она выдалась богатой на события, прежде всего, политические. Тренд задавала федеральная повестка – послание президента, протесты, внезапные каникулы. «Новый день» рассказывает о самых значимых событиях рабочей пятидневки.
Тема недели: новые протесты и новые суды
Штаб Навального объявил новые акции протеста – на среду, в день, когда президент выступал с посланием Федеральному собранию. Политологи такое решение назвали «виртуозным ходом». МВД сразу пригрозило задержаниями, а вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько назвал действия ближайших соратников оппозиционера «подставой» – из-за того, что руководитель Штаба Леонид Волков находится за рубежом и явно не рискует быть задержанным.
Власти провели серьезную подготовку к акции. В день ее проведения была запланирована репетиция парада с 10 часов вечера, но дороги решили перекрыть за 4 часа до этого.
У предполагаемого места сбора оппозиции выставили автобусы Росгвардии и даже водомет. Шествие началось не с запланированной точки на пересечении Вайнера-Попова, а на улице Малышева. Колонна из нескольких тысяч человек пошла до главного корпуса УрФУ, а оттуда к кинотеатру «Космос». Там задержали нескольких человек, и после этого люди стали расходиться по домам.
Шествие по улицам Екатеринбурга
В целом все прошло относительно мирно, задержали 11 человек. Первым – координатора Штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. ОМОН в этот раз в работе не участвовал, полиция действовала в основном спокойно. Однако минимум один жесткий момент был – шестеро полицейских задерживали правозащитника Сергея Зыкова, сотрудничающего с ОВД-Инфо. В главк от омбудсмена Татьяны Мерзляковой поступило требование проверить корректность действий сотрудников полиции. К слову, Зыкова арестовали на 9 дней. Также арестован Гресько – на 29 дней, и активистка Ирина Норман – на 30 дней, при том, что у нее эпилепсия, с которой арестовывать нельзя. А еще состоялся суд над Тимофеем Радей – уличного художника приговорили к обязательным работам за участие в январской акции протеста.
Фото недели: заборы и люди
Самый центр Екатеринбурга, Плотинка, оказался перегорожен забором. Его поставили за несколько часов до протестов оппозиции. Но в мэрии рассказали, что причина появления вовсе не в этом – ограждение нужно, чтобы установить сцену для концерта на 9 мая. Да, несколько заранее. Более того, окончательное решение по поводу проведения концерта на тот момент все еще не было принято. Однако забор стоит, и, видимо, будет закрывать доступ к прогулочной зоне еще две недели.
Зато протестующие не смогли попасть на площадь Труда. Но, кажется, прогулке это не сильно помешало. Мы собрали лучшие кадры шествия 21 апреля в одном фоторепортаже.
Событие недели: Путин и его решения
За несколько часов до протестов оппозиции выступал глава государства. Политологи ждали, что он расскажет о победе над ковидом, предвыборных «пряниках» и «границе на замке», экономисты делали прогнозы о перспективах курса рубля в случае каких-то резких заявлений о внешней политике. Президент в итоге пообещал очередные социальные выплаты, а еще сказал, что за три года необходимо продлить трассу Москва-Казань до Урала.
Под конец недели Путин озвучил другое свое решение: дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. «Президенту на интересы бизнеса давно плевать» – так охарактеризовал «майские каникулы» екатеринбургский предприниматель.
Заявление недели: про День Победы, Первомай и Пасху
В начале мая отмечается несколько праздников, где традиционно бывают толпы – но коронавирус, судя по решениям властей, действует в эти дни избирательно. Вице-губернатор Павел Креков сделал заявление о ближайших массовых мероприятиях: «В храмы на Пасху – можно, Первомая – не будет». Кстати, системная оппозиция все-таки готовит шествие на Первомай.
Что касается празднования 9 Мая, то и концерт, и фейерверк в Екатеринбурге состоятся.
Бессмертный полк решено перенести на 24 июня, в День Победы он пройдет онлайн.
Происшествие недели: смерть Умки
В зоопарке скончался любимец публики, медведь Умка. Кто-то бросил мячик в его вольер, медведь съел игрушку. Это и стало причиной смерти. Теперь в екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь – Айна, подруга Умки. И она очень грустит.
Спустя два дня у зоопарка молодые люди устроили пикет. А в пресс-службе зоопарка агентству рассказали, что после смерти Умки получили большое количество комментариев, в том числе – довольно агрессивных. По словам начальника отдела по связям с общественностью Екатерины Уваровой, некоторые даже требовали убить ребенка, бросившего мячик, отдав его на растерзание хищникам.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 23.04.21
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