Протесты, послание, праздники: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается последняя неделя апреля – она выдалась богатой на события, прежде всего, политические. Тренд задавала федеральная повестка – послание президента, протесты, внезапные каникулы. «Новый день» рассказывает о самых значимых событиях рабочей пятидневки.

Тема недели: новые протесты и новые суды

Штаб Навального объявил новые акции протеста – на среду, в день, когда президент выступал с посланием Федеральному собранию. Политологи такое решение назвали « виртуозным ходом ». МВД сразу пригрозило задержаниями , а вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько назвал действия ближайших соратников оппозиционера «подставой» – из-за того, что руководитель Штаба Леонид Волков находится за рубежом и явно не рискует быть задержанным.

Власти провели серьезную подготовку к акции. В день ее проведения была запланирована репетиция парада с 10 часов вечера, но дороги решили перекрыть за 4 часа до этого .

У предполагаемого места сбора оппозиции выставили автобусы Росгвардии и даже водомет . Шествие началось не с запланированной точки на пересечении Вайнера-Попова, а на улице Малышева . Колонна из нескольких тысяч человек пошла до главного корпуса УрФУ, а оттуда к кинотеатру «Космос » . Там задержали нескольких человек, и после этого люди стали расходиться по домам .

Шествие по улицам Екатеринбурга

В целом все прошло относительно мирно, задержали 11 человек . Первым – координатора Штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько . ОМОН в этот раз в работе не участвовал, полиция действовала в основном спокойно. Однако минимум один жесткий момент был – шестеро полицейских задерживали правозащитника Сергея Зыкова , сотрудничающего с ОВД-Инфо. В главк от омбудсмена Татьяны Мерзляковой поступило требование проверить корректность действий сотрудников полиции. К слову, Зыкова арестовали на 9 дней. Также арестован Гресько – на 29 дней, и активистка Ирина Норман – на 30 дней, при том, что у нее эпилепсия , с которой арестовывать нельзя. А еще состоялся суд над Тимофеем Радей – уличного художника приговорили к обязательным работам за участие в январской акции протеста.

Фото недели: заборы и люди

Самый центр Екатеринбурга, Плотинка, оказался перегорожен забором. Его поставили за несколько часов до протестов оппозиции. Но в мэрии рассказали, что причина появления вовсе не в этом – ограждение нужно, чтобы установить сцену для концерта на 9 мая. Да, несколько заранее. Более того, окончательное решение по поводу проведения концерта на тот момент все еще не было принято. Однако забор стоит, и, видимо, будет закрывать доступ к прогулочной зоне еще две недели.

Зато протестующие не смогли попасть на площадь Труда. Но, кажется, прогулке это не сильно помешало. Мы собрали лучшие кадры шествия 21 апреля в одном фоторепортаже.

Событие недели: Путин и его решения

За несколько часов до протестов оппозиции выступал глава государства. Политологи ждали, что он расскажет о победе над ковидом, предвыборных «пряниках» и «границе на замке», экономисты делали прогнозы о перспективах курса рубля в случае каких-то резких заявлений о внешней политике. Президент в итоге пообещал очередные социальные выплаты, а еще сказал, что за три года необходимо продлить трассу Москва-Казань до Урала.

Под конец недели Путин озвучил другое свое решение: дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. « Президенту на интересы бизнеса давно плевать » – так охарактеризовал «майские каникулы» екатеринбургский предприниматель.

Заявление недели: про День Победы, Первомай и Пасху

В начале мая отмечается несколько праздников, где традиционно бывают толпы – но коронавирус, судя по решениям властей, действует в эти дни избирательно. Вице-губернатор Павел Креков сделал заявление о ближайших массовых мероприятиях : «В храмы на Пасху – можно, Первомая – не будет». Кстати, системная оппозиция все-таки готовит шествие на Первомай.

Что касается празднования 9 Мая , то и концерт, и фейерверк в Екатеринбурге состоятся.

Бессмертный полк решено перенести на 24 июня, в День Победы он пройдет онлайн.

Происшествие недели: смерть Умки

В зоопарке скончался любимец публики, медведь Умка. Кто-то бросил мячик в его вольер, медведь съел игрушку. Это и стало причиной смерти . Теперь в екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь – Айна, подруга Умки. И она очень грустит.

Спустя два дня у зоопарка молодые люди устроили пикет . А в пресс-службе зоопарка агентству рассказали, что после смерти Умки получили большое количество комментариев, в том числе – довольно агрессивных. По словам начальника отдела по связям с общественностью Екатерины Уваровой, некоторые даже требовали убить ребенка, бросившего мячик, отдав его на растерзание хищникам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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