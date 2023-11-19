Послание в будущее, снегопады и жуткое убийство на Сортировке. Итоги недели от РИА «Новый День»

Екатеринбург отметил официальное 300-летие, и в честь юбилея горожане отправили потомкам капсулу времени на 50 лет вперед. Но за неделю были и более прозаичные события: сильные снегопады спровоцировали всплеск тяжелых аварий на дорогах, город потрясла жуткая история двойного убийства, а в Академическом начали строить новый суд.

Новая капсула времени

18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга, на Плотинке заложили новую капсулу времени. В ней находится 28 предметов и послание будущим поколениям горожан. Вскроют капсулу в 2073 году, когда город будет праздновать 350-летие.

Своей очереди для закладки ждет еще одна капсула – молодежная. Она изготовлена из современных материалов и содержит послания от горожан в возрасте от 14 до 35 лет.

Послание в 2073 год

В заксобрании одобрили проект бюджета-2024

Свердловские депутаты приняли в первом чтении областной бюджет на 2024 год. Против были только коммунисты, но их голосов как всегда не хватило. Глава минфина Александр Старков заявил, что бюджет сбалансирован: в нем есть деньги и на социальную поддержку жителей, и на строительство, и на ремонт дорог.

Перед парламентариями выступил губернатор Евгений Куйвашев. Самый острый вопрос, который ему задали, касался готовности Свердловской области к сезону лесных пожаров, чтобы не повторился ужас весны и лета 2023 года. Губернатор со вздохом ответил, что министерства сделали работу надо ошибками.

Двойное убийство на Сортировке

Страшная трагедия случилась вечером 13 ноября. 16-летний парень пришел в гости к 14-летней подруге и зарезал ее, а затем расправился с ее матерью. Малолетнего убийцу быстро задержали. На допросах он шутил, охотно отвечал на вопросы и заявил, что пошел на преступление из-за денег (у убитой женщины он взял банковскую карту и снял с нее 20 тысяч рублей). Подростка заключили в СИЗО до 13 января. Уголовное дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Всплеск смертельных аварий на дорогах

Несколько дней в Свердловской области шли снегопады. Погодные условия спровоцировали огромное количество дорожных аварий с пострадавшими и погибшими. Ранним утром 15 ноября в районе Верхней Пышмы опрокинулся и столкнулся с фурой рейсовый автобус. Два человека скончались на месте, шесть попали в больницу – у двоих тяжелые травмы. ГИБДД установила, что водитель автобуса (он погиб) выбрал небезопасную скорость и поэтому не справился с управлением.

Серия ДТП продолжилась 16 ноября. Под Дегтярском перевернулась пассажирская «газель», под Верхней Пышмой грузовик смял легковушку, на Режевском тракте рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Утром 17 ноября под Кушвой «Тойота» врезалась в «Ладу», последняя загорелась.

Первый новый суд в России

В Академическом районе начались строить здание районного суда. Это первый случай в истории современной России, когда суд не ликвидируют, а создают. В эксплуатацию комплекс сдадут уже через год, а в марте 2025-го здесь примут первых посетителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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