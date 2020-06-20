Церковный раскол, зеленый протест и судебные претензии журналиста-провокатора – итоги недели РИА «Новый День»

Пандемия коронавируса постепенно отходит на второй план, хотя количество заболевших в Свердловской области остается высоким. Информационную повестку захватили другие события – церковный конфликт с налетом рейдерства, новые митинги горожан в защиту деревьев и резонансное уголовное дело, где вся общественность встала на сторону обвиняемого. О самом важном и интересном за минувшую неделю – в обзоре нашего агентства.

Тема недели – церковный раскол на Урале

Противостояние главы Екатеринбургской епархии митрополита Кирилла и мятежного схимника Сергия (в миру Николая Романова) вышло на новый уровень. Монах, несмотря на запрещение в служении, продолжает снимать на видео проповеди, в которых усматриваются признаки экстремизма, а на этой неделе фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Церковный суд над клириком закончился ничем – Сергий не стал отвечать на вопросы священников, а только зачитал подготовленный текст и сразу же покинул собрание. В епархии решили дать схиигумену еще один шанс покаяться и назначили второе заседание суда на 26 июня. Однако Сергий не желает мириться с митрополией: он отказался покидать обитель и не пустил туда нового духовника. Когда поползли слухи о силовой охране монастыря, клирик выступил перед журналистами и показал им свою келью. Отец Сергий заявил, что «пострадал за правду», но продолжит свое дело ради паствы (среди которой есть немало влиятельных и медийных личностей). Монах снимает новые видеоролики, где негативно высказывается о цифровизации, вакцинации и российском правительстве. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий, будучи запрещенным клириком, не имеет права совершать богослужения. «Новый День» разбирался, в чем подоплека церковного конфликта, и как далеко может зайти ссора митрополита и схиигумена. Историей раскола в РПЦ также заинтересовались крупнейшие британские издания Telegraph и Independent.

Схиигумен Сергий о конфликте с митрополитом

Событие недели – смягчение режима изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев в пятницу выдал новую порцию послаблений ограничительного режима. Главной новостью стало снятие запрета на продажу алкоголя после 19:00. Теперь в регионе спиртное нельзя купить только ночью, как и было до пандемии. Также глава региона разрешил работу организациям бьюти-сферы (косметология, визаж, массаж, солярии) и частично – фитнес-центрам. Кроме того, Куйвашев легализовал проведение субботнего матча ФК «Урал» в Екатеринбурге, разрешив массовые спортивные соревнования на открытых стадионах при условии заполнения только 10% мест.

Если ситуация с заболеваемостью Covid-19 будет оставаться стабильной, в июле свердловские власти планируют приступить ко второму этапу снятия ограничений. Но никакой конкретики пока нет. Отметим, что на втором этапе возможна работа ресторанов, кафе, организация выставок и конференций.

Заявление недели – «золотой» госпиталь в «Экспо-центре» не пригодился

Мобильный госпиталь в «Экспо-центре» был развернут в конце марта. Сначала это были учения, но в мае помещения начали оснащать медицинским оборудованием и готовить к полноценному приему пациентов. Из бюджета области было потрачено более 200 миллионов рублей, но временный госпиталь до сих стоит пустым. Вице-губернатор Павел Креков пояснил, что медицинский модуль в «Экспо-центре» можно задействовать, когда в области будут исчерпаны все резервы коечного фонда. Но сейчас в нем нет необходимости. Отметим, что по документам временный госпиталь должен функционировать только до 30 июня.

Тренд недели – подготовка к плебисциту по Конституции

В Свердловской области полным ходом идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Члены избиркома отправились к жителям отдаленных поселений, а в городах спешно решают вопросы с организацией дворовых участков. В Екатеринбурге таких участков будет 105, и, как удалось выяснить агентству, на них будет потрачено около 9 миллионов рублей из городского бюджета. Но из каких разделов казны возьмут деньги, финансисты мэрии отказываются говорить.

В то же время в регионе начались локальные забастовки членов УИК, нежелающих работать на организации голосования. В Екатеринбурге одна из участковых комиссий решила уйти полным составом, о чем был составлен официальный протокол. Позднее в облизбиркоме опровергли информацию о том, что УИК остался нерабочим.

Скандал недели – протесты горожан против реконструкции парка

Екатеринбуржцы снова рассорились с администрацией города из-за деревьев. На этот раз горожане встали на защиту парка ХХII Партсъезда, который был закрыт на долгую реконструкцию. Первые переговоры с властями закончились плохо – на стихийную акцию пришел представитель экологического совета города Вадим Аверьянов и заявил, что за несанкционированные митинги жителей будут «сажать, сажать и сажать». После разразившегося скандала в мэрии открестились от Аверьянова и пригласили протестующих на встречу с главой района. Там дискуссия прошла мирно, но стороны так и не договорились. Общественники хотят, чтобы проект благоустройства парка вернули на стадию обсуждения. Спустя день в парке произошло странное – кто-то сломал молодое дерево. Подрядчик и представители мэрии обвинили в этом противников реконструкции зеленой зоны. «Новый День» спросил у экспертов, могут ли нынешние протесты превратиться в «сквер-2».

Суд недели – православный журналист Румянцев требует наказать активиста, толкнувшего его на митинге

В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу Максима Шибанова, которого журналист Максим Румянцев обвиняет в нападении. Конфликт произошел 7 апреля 2019 года, когда горожане собрались, чтобы обнять деревья. Румянцев называл Шибанова «девочкой» и провоцировал его на агрессию. Когда Максим Шибанов толкнул его, Румянцев упал на землю, но сразу же встал и продолжил снимать митингующих. Через несколько дней журналист написал заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Сейчас Румянцев требует с Шибанова более полумиллиона рублей за моральный вред. В суде он заявил, что обращение «девочка» к молодому мужчине было не оскорблением, а шуткой.

Дело вызвало широкий резонанс. Журналисты подписали открытое письмо, в котором отказались называть Румянцева своим коллегой. В обращении отмечается, что Румянцев уже несколько раз использовал статус журналиста для подобного рода провокаций и дискредитирует профессию. На защиту Максима Шибанова встал экс-биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин. Он назвал поступок Румянцева «гадким и подлым» и предложил свою помощь его оппоненту.

Суд по делу Максима Шибанова

Фоторепортаж недели – генеральная репетиция июньского парада

В субботу утром прошла заключительная тренировка военных перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за пандемии торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня. Новинкой в военном марше будет театрализованная колонна, боевая техника с портретами ветеранов из «Бессмертного полка» и жесткий санитарный режим. Все участники парада обязаны быть в масках. Генрепетиция прошла без зрителей, но власти утверждают, что на самом параде горожане смогут присутствовать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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