Возвращение дистанта, скандал с казаками и жуткие признания «уктусского стрелка» – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Начало осени принесло жителям Свердловской области непривычно теплую погоду и оживление новостной повестки. Более тысячи школьников вернулись на дистант из-за коронавируса, мэр Екатеринбурга внезапно оказался сторонником казаков, а на суде по делу «уктусского стрелка» были озвучены резонансные подробности мотива убийства девушек. Обо всем важном и интересном за минувшую рабочую неделю – в нашем традиционном обзоре.

Тема недели – страх второй волны коронавируса и ударная вакцинация от гриппа

В Свердловской области продолжают закрывать на карантин школы, где были выявлены случаи коронавируса. На второй неделе учебного года полностью перешли на дистант три школы и еще более 20 классов. Чиновники говорят о двух причинах появления Covid-19 в общеобразовательных учреждениях: занос извне и несоблюдение санитарных требований. Причем болеют как учителя, так и дети, вернувшиеся с каникул. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что школы снова перейдут на дистанционный режим работы в случае, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%. Для детских садов требования еще строже – там для закрытия будет достаточно 20% заболевших. Сейчас в области на онлайн-уроки переведены 1 354 ребенка. Бороться с распространением ковида чиновники решили проверенным для себя способом: в крупных школах Екатеринбурга и Нижнего Тагила устанавливают тепловизоры.

Закрытие школ обострило страхи людей о повторении массового карантина. Опрошенные «Новым Днем» политологи считают, что предпосылок для второй волны ограничений из-за Covid-19 нет. Ученые-иммунологи дают более осторожные прогнозы и советуют следить за своим здоровьем, а также не отказываться от профилактических прививок.

Минздрав РФ уже запустил в гражданский оборот вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V). Поставка на Средний Урал ожидается в октябре, но точные даты в региональном ведомстве не говорят. Пока усилия свердловских медиков направлены на массовую вакцинацию населения от гриппа. Всего за несколько дней в регионе прививки поставили более 400 тысяч жителей, а всего в планах областного минздрава привить от гриппа 2,74 миллиона человек. В Екатеринбурге часть родителей пожаловались, что в больницах и школах детям навязывают прививку от гриппа. Врачи и чиновники мэрии эту информацию опровергают.

Тренд недели – довыборы оживили муниципальную политику

В воскресенье, 13 сентября, в Свердловской области завершатся 11 избирательных кампаний. Самая значимая – довыборы в региональное Заксобрание – прошла довольно скучно, а вот муниципальная предвыборная борьба не обошлась без скандалов. В Нижнем Тагиле кандидатка на депутатское место пожаловалась, что на нее напали агитаторы соперника по округу. Полиция проводит проверку.

В Екатеринбурге началось выдвижение на довыборы в городскую думу, которые состоятся в ноябре. Среди первых претендентов, например, оказался адвокат, совмещающий профессию с уличными танцами.

В заксобрание сдали подписи за возврашение прямых мэрских выборов

Также на этой неделе подошла к финалу инициатива по сбору подписей жителей за возвращение прямых мэрских выборов. Активисты сдали в заксобрание более 13 тысяч подписных листов и теперь строят планы, как еще продвинуть свой законопроект. Не исключено, что «Народная инициатива» захочет поучаствовать в довыборах в ЕГД. Руководитель группы Андрей Пирожков подтвердил «Новому Дню», что активисты обсуждали этот вопрос.

Заявление недели – мэр Екатеринбурга вступился за ряженых казаков

Глава уральской столицы Александр Высокинский одобрил действия казаков, которые устроили «отлов» представителей ЛГБТ на улицах города. На самом деле мужчины в форме и с нагайками приставали к обычным прохожим, внешний вид которых им не нравился. Казаки угрожали студенту с крашеной челкой и довели до слез девушку-волонтера фестиваля «Стенограффия». Примечательно, что полиция признала их действия незаконными, а официальные казачьи структуры региона открестились от этих добровольцев. Но, по мнению мэра Екатеринбурга, в поведении казаков не было ничего предосудительного. «Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение. Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию», – заявил на этой неделе мэр.

Суд недели – «уктусский стрелок» рассказал, почему убил двух незнакомых девушек

На судебном процессе по делу Алексея Александрова, который подозревается в убийстве двух девушек на Уктусе, стали известны подробности допроса подсудимого, на которых строится обвинение. Сам Александров отказался от дачи показаний в суде, поэтому их зачитывал прокурор. В этих материалах следствия указаны мотивы преступления. У предполагаемого убийцы было сложное детство, были конфликты с окружающими, в том числе в школе. На допросе он пояснял, что у него с детства была, возможно, родовая травма, из-за чего в голове образовался «буфер», где накапливались воспоминания об обидах. «В 1997 году придумал центральный буфер временного хранения, куда собирал временные уроны, которые конвертировались в один смертельный урон. На тысячу полученных ударов по лицу приходится один смертельный урон. У меня в буфере накопилось четыре смертельных урона, после убийства девушек осталось два, но больше я убить не смогу, я понял это после убийства девушек», – записал Александров. Он также рассказывал следователям, что убийства могли быть совершены и в школе, и закончились бы самоубийством. Но он отложил преступления. Стрелять он научился сам, начал в 10 лет.

Отвечая на вопросы судьи, Александров признал себя убийцей: «Так не нужно было делать. Нужно было все забыть. Я все испортил. [Нужно было забыть] те обиды, которые наносились в прошлом и не предпринимать незаконных действий в отношении других лиц».

На этой неделе в суде также прошел допрос школьного друга Александрова, который сейчас лечится в психоневрологическом интернате, и показания владельца оружейного магазина, где, как считает следствие, Александров приобрел пули для убийства девушек.

Решение недели – скандальный монах Сергий отлучен от церкви

Схимник Сергий отлучен от церкви

Церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимника Сергия, который пошел на конфликт с официальным руководством РПЦ. Это означает, что он автоматически перестает быть монахом и теперь может называться только своим мирским именем – Николай Романов. Решение об отлучении опального схимника было принято с третьего раза, так как Сергий не являлся на суд. Судьба Среднеуральского женского монастыря, которым по факту руководит бывший монах, остается неизвестной. Впрочем, в Екатеринбургской епархии уверены, что обитель вернется в лоно церкви, но как и когда именно – покажет время.

Видео недели – народ обсуждает приговор актеру Михаилу Ефремову

Приговор Ефремову

Во вторник Пресненский суд Москвы вынес приговор популярному актеру Михаилу Ефремову, устроившему пьяное ДТП, в котором погиб человек. Артист получил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. «Новый День» опросил прохожих на улицах Екатеринбурга, чтобы узнать, как люди отреагировали на приговор Ефремову. Многие посчитали, что суд вынес слишком мягкое наказание. «Если человек одарен, это не значит, что ему позволено все», – высказалась одна из горожанок в нашем видео. Другие обратили внимание, что процесс над Ефремовым, который не обошелся без карнавализации, окончательно погубил репутацию заслуженного артиста России.

Фоторепортаж недели – открытие кукольного фестиваля «Петрушка»

В четверг в Екатеринбурге открылся десятый, юбилейный фестиваль «Петрушка Великий». Организаторы устроили уличное чудо-представление для всех любителей кукольного театра. Зрители увидели лошадь, делающую зарядку, танцующие корабли и гигантского волшебника-великана. Праздник продлится в городе до 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.20

За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса умерли десять человек. / Полицейские поймали бутлегеров, разливавших «фирменный» коньяк в подвале дома. / Возле бара «Американка» в драке погиб молодой парень. Читать дальше

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