Екатеринбург скорбит вместе с Кемеровым, пьяный гаишник и другое – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе Екатеринбург вместе со всей страной скорбел по жертвам трагедии в Кемерове, устраивал митинг памяти и сейчас пытается жить дальше. Также неделя запомнится началом конца свободных выборов мэра города, пойманным пьяным замначальника ГИБДД и танками на Вторчермете. Все самое интересное – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Событие недели – трагедия в Кемерове

Событием недели в Екатеринбурге, как и в любом другом уголке страны, стала ужасная трагедия в Кемерове и ее отголоски. Еще в воскресенье, 25 марта, днем масштаб происходящего был неясен: СМИ сообщали о неком пожаре в торгово-развлекательном центре в столице Кузбасса. В первых сводках говорилось, что среди пострадавших 200 животных из контактного зоопарка и четверо детей. Но с каждым часом новости приобретали все более чудовищный характер.

К утру понедельника, 26 марта, стало понятно, что в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, среди которых большинство – дети. Многие числились пропавшими без вести. Очевидцы рассказывали, что сигнализация не сработала, системы тушения не включились, охрана многолюдного ТРЦ не помогала посетителям выбраться. Царили хаос и паника.

Вслед за этим по всей России покатилась волна откликов на ужасное событие. И Екатеринбург не стал исключением. В первый день после трагедии большинство пытались осмыслить происходящее, следили за новостями и считали жертвы. В Екатеринбурге были сделаны лишь скупые заявления: в региональном МЧС заявили, что указания проверить ТРЦ не поступало, а губернатор Евгений Куйвашев поручил убедиться в безопасности мест массового скопления людей. РПЦ сообщила, что во всех храмах Свердловской области пройдут заупокойные службы по жертвам трагедии.

Осознание масштаба случившегося настигло всех во вторник, когда в СМИ появились подробные репортажи с места событий, когда удалось поговорить с родителями погибших детей. С утра 27 марта, пока еще не было объявлено об общероссийском трауре, мэр Евгений Ройзман заявил, что неофициальный траур объявлен в отдельно взятом Екатеринбурге. В церквях с самого утра шли заупокойные службы.

По всей Свердловской области начали стихийно возникать алтари, места скорби – уральцы хотели показать жителям Кемеровской области, что они не одни. А житель Екатеринбурга вышел на одиночный пикет, чтобы заявить: достоверной информации о том, что творилось в ТРЦ «Зимняя вишня» нет ни у кого. В итоге власти Свердловской области – после объявления общероссийского траура – все-таки призвали отменить на 28 марта все развлекательные мероприятия в регионе.

Апогеем народной скорби в Екатеринбурге стал стихийный митинг на площади Труда, который прошел 27 марта. Люди приходили семьями, все – со слезами на глазах. Многие признавались, что не переставая ревут третьи сутки подряд. «Это и наши дети», – заявили екатеринбуржцы о погибших в злополучном ТЦ.

Траурный митинг в Екатеринбурге

Психологи пояснили, что траур в такие моменты – это правильно. Люди должны иметь возможность поделиться своим горем, выразить страхи – отрицать трагедию нельзя, ее нужно суметь пережить. И люди старались пережить: к мемориалам, созданным в разных точках Екатеринбурга, в течение всей недели несли цветы, свечи и игрушки.

Официальным днем траура по всей России стало 28 марта. В Екатеринбурге в этот день были отменены некоторые концерты, а многие организации провели свои акции – отдали дань памяти всем погибшим в «Зимней вишне». Посмотреть, как Екатеринбург скорбел по жертвам пожара можно в душераздирающем фоторепортаже «Нового Дня».

Ну и, конечно, как всегда бывает в России: после траура начались проверки и «репетиции» эвакуаций из бизнес и торговых центров, магазинов. Власти обещали проверить школы и детсады. А прокуратура открыла горячую линию по вопросам пожарной безопасности в ТЦ: по телефону можно сообщить о тех или иных недочетах, которые вы заметили, гуляя по магазинам.

Сегодня, несмотря на то, что прошла уже неделя с момента возгорания ТРЦ «Зимняя вишня», главный вопрос продолжает будоражить умы и политологов, и представителей общественности, и рядовых граждан: кто ответит за трагедию такого масштаба? Губернатор Кемеровской области Тулеев до сих пор не подал в отставку, не отстраняет его от должности и Кремль. Так кто же будет виновным и что его ждет? Ответы пока не найдены.

Видео недели

Но, по всей видимости даже ужасающая трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» не до всех донесла – как важно беречь себя и своих близких, находясь в общественных местах. Лучше всего об этом свидетельствует реакция людей на звуки тревожной сигнализации. На этой неделе учебные эвакуации проводились во многих ТРЦ Екатеринбурга. Но, несмотря на громкие предупреждения о задымлении и опасности, люди в «Гринвиче» как ни в чем ни бывало продолжали гулять по галереям, и даже не планировали покидать здание.

Люди не реагируют на звуковое оповещение

Заявление недели: «Твари мы дрожащие или право имеем?»

Заявлением недели формально можно считать чуть перефразированную цитату Достоевского, которую разместил на своей странице в фейсбуке депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин: «Твари мы дрожащие или право имеем?!». Таким образом Головин призывает неравнодушных горожан прийти 2 апреля в 19 часов на митинг против отмены выборов мэра.

Напомним, 22 марта в заксобрание региона поступил законопроект за авторством губернатора Евгения Куйвашева. В нем предлагается заменить всенародное избрание главы города назначением его по конкурсной схеме. Кроме того, альтернативный законопроект внес беспартийный депутат Вячеслав Вегнер: он предлагает вернуть в Екатеринбурге прямые всенародные выборы «сильного» мэра – то есть такого, который сам формирует городскую администрацию и руководит всем городским хозяйством.

На этой же неделе стало понятно, что большинство народно избранных областных депутатов, скорее всего, поддержат идею Куйвашева. В заксо состоялось заседание комитета по местному самоуправлению и большинство членов комитета поддержали законопроект, отменяющий выборы мэра горожанами. Против принятия губернаторского законопроекта проголосовал только один депутат – коммунист Ладыгин. Таким образом, на рассмотрение заксобрания вынесут поддержанный комитетом проект Куйвашева и проект Вегнера с резолюцией «не поддержан».

На заседании комитета присутствовал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его вопросы остались без ответа

Самое печальное, что Общественная палата Екатеринбурга, которая по своему уставу должна отстаивать во властных коридорах интересы рядовых горожан, отказалась даже обсуждать законопроект об изменении формата выборов мэра. Противники обсуждения заявили, что ОП выполняет только функцию общественной экспертизы муниципальных актов и ограничена в праве обсуждения законодательной инициативы вышестоящего органа, то есть заксобрания области.

Под занавес недели представители оппозиционных парламентских партий заявили, что объединят усилия для борьбы за сохранение выборов мэра. Правда, как будет действовать коалиция, пока неясно. Подробнее о своих планах партийцы обещали рассказать в понедельник.

Скандал недели – пьяный замначальника ГИБДД за рулем

Самой скандальной персоной на этой неделе стал заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, который попался пьяным за рулем. По данным источников, Юнусов в ночь на 29 марта стал участником ДТП и скрылся с места. Но второй участник аварии не растерялся и устроил настоящую погоню, предупредив об этом ГИБДД. В итоге, когда один из патрулей сумел остановить скрывающуюся машину, за рулем оказался не кто иной как замначальника УГИБДД региона. От медицинского освидетельствования Юнусов отказался, но, по словам источников, от него пахло алкоголем и признаки опьянения были налицо.

Как удалось узнать «Новому Дню», Александр Юнусов недавно получил очередное звание – полковника полиции. По слухам, именно это событие было поводом для застолья, после которого высокопоставленный гаишник решился сесть за руль. Хотя официально представители ГУ МВД рассказали, что звание было присвоено аж две недели назад. Сейчас Юнусов отстранен от исполнения своих обязанностей до окончания служебной проверки. После окончания ее он будет уволен по отрицательным мотивам. Также начальник проштрафившегося гаишника, глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин будет привлечен к дисциплинарной ответственности, как только выйдет из отпуска.

Екатеринбуржцы ждут реакции начальника городской ГИБДД Юрия Демина

Фото недели

«Наши люди в булочную на такси не ездят!» – так условно можно назвать фото, сделанное нашим фотокорреспондентом на репетиции парада Победы в Екатеринбурге. На снимке зенитно-ракетный комплекс удачно припарковался у киоска с шаурмой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.03.18

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