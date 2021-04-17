Расселение монастыря, лопнувший банк и трагедия в селе Бызово – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя принесла уральцам не только непривычно теплую погоду, но и многочисленные переживания. Екатеринбургский банк «Нейва» лишился лицензии, авиасообщение с Турцией закрыли, в Среднеуральский женский монастырь снова нагрянули силовики. О самых интересных и важных событиях – в нашем традиционном обзоре.

Тренд: аномальная жара в апреле

Лето в апреле

В Екатеринбурге в середине апреля неожиданно пришло лето – хотя всего на несколько дней. Температура воздуха днем поднималась до +21, горожане разделись до футболок и шорт. На клумбах и газонах зацвели крокусы и мать-и-мачеха. Но внезапное тепло принесло и проблемы – уральские реки досрочно вскрылись ото льда, что грозит усилением паводка. Во время ледохода жители небольших деревень опасаются ходить по низким мостам, так как льдины могут серьезно повредить опоры. В МЧС заверили, что держат ситуацию на контроле. Несмотря на все предупреждения спасателей, на подтаявший лед водоемов безрассудно выходили рыбаки – такое было даже в Екатеринбурге. Кроме того, в теплую погоду активизировались клещи, от них пострадали уже больше полусотни екатеринбуржцев.

Событие: банк «Нейва» лишился лицензии ЦБ

Центробанк РФ 16 апреля лишил лицензии екатеринбургский банк «Нейва» за «сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, что является нарушением «антиотмывочного закона». Для руководителей «Нейвы» решение регулятора стало полной неожиданностью. В пятницу утром у главного офиса банка собралось несколько десятков человек – клиенты требовали объяснить, что теперь будет с их деньгами. Их заверили, что выплат хватит на всех, так как с балансом у банка было все в порядке. Финансовые аналитики также недоумевают, почему у «Нейвы» отозвали лицензию. «С формальной точки зрения 115-ФЗ можно применить к любому переводу, а потом еще к одному, и еще к одному, и будет систематическое нарушение. С этим как у оппозиции с уголовными делами – можно навешивать по любым поводам», – заявил Виталий Калугин.

Клиенты «Нейвы» требуют ответов

Решение: не нужен нам берег турецкий

С 15 апреля для российских туристов официально закрыли Турцию. Ограничения продлятся до 1 июня. Туроператоры предлагают клиентам, купившим путевки на турецкие курорты, либо перенести даты отдыха на осень и 2022 год, либо поменять направление, то есть забронировать новую путевку. Однако после закрытия Турции другие направления, доступные для россиян, начали резко дорожать. Так, значительно увеличился спрос на Крым – там уже заняты почти все отели. В Екатеринбурге на этой неделе прошла международная выставка «Лето-2021», где представители турбизнеса рассказывали о новых предложениях. Например, из Екатеринбурга будут чаще летать самолеты в Армению, а Израиль готов принимать туристов не раньше июля.

Трагедия: пять детей погибли в пожаре

Фото СУ СКР по Свердловской области

В селе Бызово в Горноуральском округе в ночь на четверг случился жуткий пожар – сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья. При возгорании пять детей погибло: 7-летняя Устьяна, 6-летний Константин, 4-летний Иван, годовалый Руслан и мальчик Ян, который родился в 2021 году. Чудом удалось спасти двоих детей – Ярослава 2017 года и Варю 2021 года рождения (близняшку погибшего Яна). Спасенные дети с ожогами 8% и 10% тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.

«Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с него была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети – от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в колонии. Матери в воспитании детей помогал ее брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал. Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую», – рассказали в полиции.

В Горноуральском округе был объявлен траур по детям, погибшим в пожаре.

Видео: принудительное расселение монастыря

Рано утром в среду в Среднеуральский женский монастырь, бывшую обитель скандального отца Сергия, нагрянули судебные приставы и силовики. Они вывели всех насельников и опечатали ворота. Правоохранители выполняли решение суда, который признал монастырь собственностью РПЦ. В Екатеринбургском епархии назвали расселение монастыря «грандиозной духовной трагедией» и пообещали предоставить насельникам всю необходимую помощь. Митрополит Евгений сообщил, что в монастыре будут проведены экспертизы, чтобы подтвердить безопасность строений, после чего обитель снова будет использоваться по назначению.

Обитателей монастря выселили

Фото: екатеринбуржец открыл купальный сезон

Отчаянный екатеринбуржец открыл купальный сезон на Верх-Исетском пруду, хотя с водоема еще не сошел лед. Мужчина нашел проталину и плавал в ней, а потом даже немного позагорал на апрельском солнце.

Политика: уральский полпред заработал больше Путина

Вечером в пятницу о своих доходах отчитались члены правительства РФ, сенаторы, полпреды и депутаты Госдумы. Уральский полпред Владимир Якушев за 2020 год заработал 10,6 миллиона рублей, что оказалось выше дохода президента страны Владимира Путина (9,9 миллиона рублей). Самым богатым среди свердловских парламентариев в Госдуме стал Лев Ковпак. За коронавирусный год он заработал 36 миллионов рублей, хотя в 2019 году его заработок был на 42 миллиона больше. Лидером по потерям стал первоуральский единоросс Зелимхан Муцоев – в 2020 году он заработал 11,8 миллионов рублей, а в 2019 году его доход был 283,7 миллиона рублей.

Хроники коронавируса: очередь на вакцинацию и заражения привитых

В Свердловской области на фоне относительно низкой заболеваемости коронавирусом (на уровне августа 2020 года) продолжает оставаться высокой смертность пациентов с Covid-19. За шесть дней в регионе заболели 748 человек, выздоровели – 819, умерли – 83. В Екатеринбурге появляется все больше прививочных пунктов в торговых центрах, но пока это не решает проблему вакцинации населения от коронавируса – только в уральской столице в очереди стоит 70 тысяч горожан. По темпам вакцинации Свердловская область находится на 33-м месте по России.

Кроме того, в Екатеринбурге зафиксированы случаи, когда люди заражались Covid-19 после того, как поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Заболевших после полного курса вакцинации не было. Эпидемиологи говорят, что при таких темпах привить половину россиян удастся только через 13 месяцев. При этом ученые и врачи пока не знают, насколько длительным будет иммунитет у привитых от коронавируса. О том, какие методики применяются в лечении Covid-19, рассказали спикеры форума «Здравоохранение Урала», который прошел в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.21

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