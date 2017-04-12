Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни ФОТО
Музей истории Екатеринбурга объявил о поиске человека на должность хранителя исторического здания Водонапорной башни на Плотинке, которое находится в ведении культурного учреждения.
Компания «БНБ Промоушн», кинувшая зрителей с возвратом денег за концерт Павла Воли, подалась в бега ДОКУМЕНТЫ
Мировые суды Екатеринбурга и области начали выносить решения в пользу зрителей несостоявшегося концерта Павла Воли: организаторов ООО «БНБ Промоушн» обязывают вернуть деньги за билеты, которые добровольно они не отдают с декабря, а также выплатить штрафы.
15:15 Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО) / Музей истории Екатеринбурга объявил о поиске человека на должность хранителя исторического здания Водонапорной башни на Плотинке, которое находится в ведении культурного учреждения
Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней ВИДЕО
В Белоярском районе паводок разрушает плотину – счет пошел на дни. Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о плотине, которую реконструировали за 42 миллиона рублей. Гидросооружение находится в селе Шиши и представляет собой насыпь над рекой Брусянкой.
Школьники в шарфах «ЕдРа» и манишках «Кировского», пиар на теракте и песня про «Расею» (ФОТО) Как испортить праздник российской гордости
Сегодня в Историческом сквере Екатеринбурга прошло празднование Дня космонавтики. Областные власти, представители «Единой России» и магазинов «Кировский» не упустили возможности попиариться на достижении Юрия Гагарина и недавних событиях в северной столице. О том, как прошел День космонавтики в Екатеринбурге, читайте в репортаже NDNews.ru.
14:42 В Екатеринбурге загорелся строящийся дом ЖК «Московский» (ФОТО) / В центре Екатеринбурга горит строящееся здание по адресу: ул. Московская, 198
Школьные обеды разделили учеников на бедных и богатых Льготников отсаживают за отдельные столы
В школах Екатеринбурга не прекращаются скандалы, связанные с питанием учеников. Их причиной становятся где-то санитарное состояние столовых, где-то – качество блюд. Денежное обеспечение питания породило новые проблемы – «дискриминацию» льготников и экономию на рационе. Как было озвучено сегодня на выездном заседании депутатов гордумы, в некоторых школах по-прежнему сохраняется унизительная для детей-льготников практика «раздельных» обедов, а школьники в Чкаловском районе получают порции мяса вдвое меньше нормы из-за нехватки средств родителей.
14:34 Следователи разбираются в убийстве охранника ТСЖ – по жалобе жильцов он пошел утихомиривать дебоширивших подростков / В Екатеринбурге следственные органы разбираются в обстоятельствах убийства 40-летнего охранника, работавшего в ТСЖ одного из многоквартирников на улице 8 Марта
Президент России, супермодель, космонавт – к кому требования жестче? ФОТО
Сегодня, 12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос, люди отмечают День космонавтики. Те, кому посчастливилось видеть Землю в виде голубого шара, как правило, ассоциируются у нас со сверхлюдьми – они должны быть умны, находчивы, хорошо образованы, должны обладать недюжинными физическими возможностями и стальными нервами. Требования Роскосмоса к тем, кто претендует на полеты, известны. NDNews.ru решил сравнить критерии отбора кандидатов в космонавты с другими профессиями. Для кого важен размер стопы, для кого волосы в носу, а для кого – отсутствие загранштампов в паспорте, читайте в материале агентства.
Автомобилисты и туристы, готовьтесь С завтрашнего дня на полтора месяца перекроют половину Кольцовского тракта
С 13 апреля до 20 мая закроется движение по Кольцовскому тракту со стороны аэропорта в город. Рабочие будут менять дорожное покрытие. С мая по июль будет перекрыта полоса в сторону Кольцово.
14:18 В Екатеринбурге бомж зарезал другого бомжа за знаки внимания его даме сердца / В Екатеринбурге попойка двух мужчин без определенного места жительства и одной дамы закончилась убийством
«Космическая миссия России сокращена, но унывать причин нет» Интервью с космонавтом, не полетевшим в космос 4 дня назад (ФОТО)
К Дню космонавтики NDNews.ru поговорил с Сергеем Прокопьевым, он должен был отправиться на МКС 8 апреля 2017 года, но штатное расписание в 2016 году перекроили. О сокращении российского присутствия в космосе и развитии отрасли в целом космонавт рассказал NDNews.ru.
13:52 Уральские садоводы жалуются на саженцы из OBI – они заражены тлей (ФОТО) / Уральские садоводы, которые покупают саженцы в гипермаркете немецкого бренда OBI, пожаловались на качество товаров
13:42 Компания «БНБ Промоушн», кинувшая зрителей с возвратом денег за концерт Павла Воли, подалась в бега (ДОКУМЕНТЫ) / Мировые суды Екатеринбурга и области начали выносить решения в пользу зрителей несостоявшегося концерта Павла Воли: организаторов ООО «БНБ Промоушн» обязывают вернуть деньги за билеты, которые добровольно они не отдают с декабря, а также выплатить штрафы
Областное Минприроды готовится отдать пруд заказчикам Храма-на-воде
В министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины.
Бывшее общежитие УПИ, где имеется значительная зыбкость полов и осыпаются кирпичи, получило шанс на ремонт СКРИНЫ
Жители дома по улице Малышева, 138 наконец-то получили надежду на ремонт здания. Эта пятиэтажка, построенная почти век назад, уже не первый год находится в аварийном состоянии – на фасаде осыпаются кирпичи, в потолке трещины, виден грибок. Районная администрация нашла около 2 млн рублей на укрепление части конструкций.
13:14 Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней (ВИДЕО) / В Белоярском районе паводок разрушает плотину – счет пошел на дни
В Екатеринбурге дотла сгорели Ford и Subaru
В Екатеринбурге произошло очередное возгорание автомобилей. Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент случился сегодня в 01:50 на улице Пионеров. Около дома №1 сначала вспыхнул Ford Fiesta, потом пламя перекинулось на соседний Subaru.
12:39 Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду / В Тавде мировой суд приговорил к реальному лишению свободы местного жителя за управление автомобилем в пьяном виде
«Ты циник, способный врунишка и хитрый мошенник» Ройзман и Кабанов вновь устроили перепалку
Вчерашняя новость о задержании в Верхней Пышме с гашишем сотрудника фонда «Город без наркотиков» вылилась в очередную перепалку между мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом и нынешним президентом ГБН Андреем Кабановым. Некогда крепкая дружба, судя по всему, окончательно переросла в напряженные отношения, которые накаляются при любом удобном случае.
11:58 Школьники в шарфах «ЕдРа» и манишках «Кировского», пиар на теракте и песня про «Расею» (ФОТО) / Как испортить праздник российской гордости
Все пять управленческих округов упразднены Но сохранены их администрации,которые обходятся бюджету в 150 млн
В Свердловской области принят новый пакет законов, регламентирующих административно-территориальное устройство региона. Основное их отличие от аналогичных законов, принятых ещё при губернаторе Эдуарде Росселе, – отсутствие в структуре региона таких единиц как управленческие округа.
11:29 60 бездомных котов спасены до осени: проект CatsEkb собрал 192 тысячи рублей / Проект по пристрою животных CatsEkb всего за сутки собрал 192 тысячи рублей
Куйвашев отчитался перед депутатами (ВИДЕО) Но на острые вопросы о детях-сиротах и многодетных семьях отвечать не захотел
Губернатор Евгений Куйвашев сегодня отчитался перед депутатами заксобрания области. Особенностью этого выступления стало то, что губернатор подвёл итоги не только за прошлый год, но и за всю пятилетку своей деятельности в регионе.
11:13 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в поселке Рефтинский (ФОТО) / Безответственность взрослых стала причиной травмирования в ДТП двухлетнего мальчика: взрослые не удержали ребенка за руку, и он выбежал на дорогу
В Екатеринбурге вспоминают жертв концлагерей ФОТО, ВИДЕО
В Екатеринбурге сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, прошла акция памяти. Как передает корреспондент NDNews.ru, двадцать человек у памятника Татищеву и де Геннину развернули плакаты с названиями фашистских лагерей смерти.
10:23 Автомобилисты и туристы, готовьтесь / С завтрашнего дня на полтора месяца перекроют половину Кольцовского тракта
Екатеринбург ждут новые кладбищенские войны: «черные похоронщики» восстановились после ареста лидера ФОТО, ВИДЕО
В Екатеринбурге обостряется ситуация на похоронном рынке. Группировка, называющая себя «Дондики», чей лидер находится в СИЗО, снова активизировалась. Среди методов работы группировки – захват людей в заложники и вымогательства, сотрудники ритуальной компании не гнушаются даже воровством у пожилых людей.
09:47 Бывшее общежитие УПИ, где имеется значительная зыбкость полов и осыпаются кирпичи, получило шанс на ремонт (СКРИНЫ) / Жители дома по улице Малышева, 138 наконец-то получили надежду на ремонт здания
«А раз так – на аборт уродца!» Депутаты обсудили предстоящие выборы губернатора
Депутаты от оппозиции сравнили процесс выдвижения кандидатов в губернаторы с беременностью, а непрохождение муниципального фильтра – с абортом. Неординарными ассоциациями отличился эсер Андрей Жуковский, который выступил резко против очередного изменения избирательного законодательства. По заявлению справедливоросса, сейчас в области есть несколько «мужчин среднего возраста, немножко беременных губернаторством», – это те, кто теоретически может стать кандидатами на выборах от оппозиционных партий, но должны набрать подписи депутатов для похождения муниципального фильтра.
09:32 Областное минприроды готовится отдать пруд заказчикам храма-на-воде / В Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины
Вова и Дима пока лидируют Екатеринбуржцы выбирают имена для родившихся в зоопарке львят (ФОТО, ВИДЕО)
Второй день в зоопарке ажиотаж возле клеток со львами. В понедельник львица Эмма вытащила недавно родившихся львят из «дома». Малыши родились 10 марта, но горожане смогли увидеть их только в начале этой недели. Зоопарк тут же объявил конкурс на выбор имен для двух львят-самцов. Как рассказал пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков, в предложенных горожанами именах для львят лидируют «Вова и Дима», на втором месте – «Пумба и Тимон».
08:46 Приморскими чиновниками-аукционерами займутся борцы с коррупцией / Активисты Гражданского движения по борьбе с коррупцией в Приморском крае «Коррупции – Бой!» намерены разобраться с особенностями проведения аукционов региональным департаментом госзакупок
Мэр Красноуфимска предложил «зажигательным смехом» почтить память погибших в теракте в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)
Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских на фестивале КВН сделал неожиданное заявление. Он предложил почтить память погибших в теракте в петербургском метро «зажигательным смехом».
08:21 Новоуральск временно возглавил врач-пенсионер / Депутаты городской думы Новоуральска вчера избрали временно исполняющего обязанности главы, который будет руководить муниципалитетом до появления нового мэра
Куйвашев заявил, что выход молодёжи на митинги против коррупции – провокация
Губернатор Евгений Куйвашев считает участие молодых людей в антикоррупционных митингах «провокацией», связанной с предстоящим президентскими выборами. Об этом он заявил сегодня в ходе выступления в заксобрании, отвечая на вопрос депутата Елены Чечуновой.
08:02 В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО) / В Екатеринбурге ночью на железнодорожных путях ликвидировали утечку бензина
Бронирование встало, туристы обрывают телефоны турагентств из-за новости о закрытии чартеров в Турцию Из Екатеринбурга в неделю должны вылетать 10 тысяч человек
Появившаяся вчера вечером новость о возможном приостановлении чартерной перевозки в Турцию буквально застопорила работу турагентств по всей России. Со вчерашнего вечера туристы, у которых куплены туры в Анталию и Мармарис вплоть до осени, обрывают телефоны и соцсети в попытках узнать, что же их ждет и кто будет возвращать деньги.
15:35 Покусов будет больше: Роспотребнадзор предупредил о старте сезона клещей / На Среднем Урале скоро начнется сезон клещей. Паразиты уже покусали двух человек, не исключено, что в этом году жертв будет больше, чем в прошлом