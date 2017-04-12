Президент России, супермодель, космонавт – к кому требования жестче? ФОТО

Сегодня, 12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос, люди отмечают День космонавтики. Те, кому посчастливилось видеть Землю в виде голубого шара, как правило, ассоциируются у нас со сверхлюдьми – они должны быть умны, находчивы, хорошо образованы, должны обладать недюжинными физическими возможностями и стальными нервами. Требования Роскосмоса к тем, кто претендует на полеты, известны. NDNews.ru решил сравнить критерии отбора кандидатов в космонавты с другими профессиями. Для кого важен размер стопы, для кого волосы в носу, а для кого – отсутствие загранштампов в паспорте, читайте в материале агентства.