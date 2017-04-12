NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Главные темы

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Тема дня

Последние новости

Свердловские коммунисты готовятся к митингам и Пасхе

15:31 Свердловские коммунисты готовятся к митингам и Пасхе / В свердловском отделении КПРФ готовятся к новым акциям протеста. Ближайший митинг намечен на эту субботу, 15 апреля

Спецпроект РИА "Новый День"
На Пасху в Академическом пройдут богослужения и концерт

15:21 На Пасху в Академическом пройдут богослужения и концерт / В это воскресенье православные отметят один из самых главных праздников – день Воскресения Христа

Главные темы

Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО)

15:15 Музей истории Екатеринбурга ищет Темного Владыку для Водонапорной башни (ФОТО) / Музей истории Екатеринбурга объявил о поиске человека на должность хранителя исторического здания Водонапорной башни на Плотинке, которое находится в ведении культурного учреждения

На бригаду медиков скорой напал пьяница, которого они приехали спасать

14:51 На бригаду медиков скорой напал пьяница, которого они приехали спасать / Сотрудники службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга подверглись нападению «пациента»

Голосование на сайте

Что будет с Ройзманом?

В Екатеринбурге загорелся строящийся дом ЖК «Московский» (ФОТО)

14:42 В Екатеринбурге загорелся строящийся дом ЖК «Московский» (ФОТО) / В центре Екатеринбурга горит строящееся здание по адресу: ул. Московская, 198

Синоптики пообещали Уралу заморозки

14:38 Синоптики пообещали Уралу заморозки / Синоптики пообещали Среднему Уралу возвращение минусовой температуры

Следователи разбираются в убийстве охранника ТСЖ – по жалобе жильцов он пошел утихомиривать дебоширивших подростков

14:34 Следователи разбираются в убийстве охранника ТСЖ – по жалобе жильцов он пошел утихомиривать дебоширивших подростков / В Екатеринбурге следственные органы разбираются в обстоятельствах убийства 40-летнего охранника, работавшего в ТСЖ одного из многоквартирников на улице 8 Марта

Судебные приставы начали охоту на рыбаков

14:22 Судебные приставы начали охоту на рыбаков / Житель поселка Шаля был оштрафован за то, что отправился на рыбалку с сетями

Уральские Авиалинии
В Екатеринбурге бомж зарезал другого бомжа за знаки внимания его даме сердца

14:18 В Екатеринбурге бомж зарезал другого бомжа за знаки внимания его даме сердца / В Екатеринбурге попойка двух мужчин без определенного места жительства и одной дамы закончилась убийством

Мэрия Екатеринбурга заплатит 22 млн рублей за подготовку к строительству Эрмитажа

13:57 Мэрия Екатеринбурга заплатит 22 млн рублей за подготовку к строительству Эрмитажа / Управление капитального строительства администрации Екатеринбурга ищет подрядчика, который подготовит территорию под строительство местного представительства Эрмитажа

Уральские садоводы жалуются на саженцы из OBI – они заражены тлей (ФОТО)

13:52 Уральские садоводы жалуются на саженцы из OBI – они заражены тлей (ФОТО) / Уральские садоводы, которые покупают саженцы в гипермаркете немецкого бренда OBI, пожаловались на качество товаров

Компания «БНБ Промоушн», кинувшая зрителей с возвратом денег за концерт Павла Воли, подалась в бега (ДОКУМЕНТЫ)

13:42 Компания «БНБ Промоушн», кинувшая зрителей с возвратом денег за концерт Павла Воли, подалась в бега (ДОКУМЕНТЫ) / Мировые суды Екатеринбурга и области начали выносить решения в пользу зрителей несостоявшегося концерта Павла Воли: организаторов ООО «БНБ Промоушн» обязывают вернуть деньги за билеты, которые добровольно они не отдают с декабря, а также выплатить штрафы

Отправляй новости, фото и видео
Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней (ВИДЕО)

13:14 Отсчет пошел. В Белоярском районе плотина разрушится через несколько дней (ВИДЕО) / В Белоярском районе паводок разрушает плотину – счет пошел на дни

Вместо Кавказа начальника полиции Екатеринбурга отправляют в Пермь

13:04 Вместо Кавказа начальника полиции Екатеринбурга отправляют в Пермь / Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Трифонов готовится оставить свой пост и возглавить ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду

12:39 Житель Тавды во второй раз за полтора года получил тюремный срок за пьяную езду / В Тавде мировой суд приговорил к реальному лишению свободы местного жителя за управление автомобилем в пьяном виде

Назначена дата последнего слова членов «банды Тропиканки»

12:29 Назначена дата последнего слова членов «банды Тропиканки» / В Свердловском областном суде подходит к концу громкий процесс по делу «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степенько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве

Школьники в шарфах «ЕдРа» и манишках «Кировского», пиар на теракте и песня про «Расею» (ФОТО) / Как испортить праздник российской гордости

11:58 Школьники в шарфах «ЕдРа» и манишках «Кировского», пиар на теракте и песня про «Расею» (ФОТО) / Как испортить праздник российской гордости

Дом подрос до пяти этажей, идут продажи: наноточечная застройка на Ботанике год спустя (ФОТО)

11:42 Дом подрос до пяти этажей, идут продажи: наноточечная застройка на Ботанике год спустя (ФОТО) / Дом на Ботанике, который окрестили наноточечной застройкой, постепенно растет – уже построено пять этажей, открыта продажа квартир

60 бездомных котов спасены до осени: проект CatsEkb собрал 192 тысячи рублей

11:29 60 бездомных котов спасены до осени: проект CatsEkb собрал 192 тысячи рублей / Проект по пристрою животных CatsEkb всего за сутки собрал 192 тысячи рублей

Школьные обеды разделили учеников на бедных и богатых / Льготников отсаживают за отдельные столы

11:15 Школьные обеды разделили учеников на бедных и богатых / Льготников отсаживают за отдельные столы

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в поселке Рефтинский (ФОТО)

11:13 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в поселке Рефтинский (ФОТО) / Безответственность взрослых стала причиной травмирования в ДТП двухлетнего мальчика: взрослые не удержали ребенка за руку, и он выбежал на дорогу

Президент России, супермодель, космонавт – к кому требования жестче? / ФОТО

10:34 Президент России, супермодель, космонавт – к кому требования жестче? / ФОТО

Автомобилисты и туристы, готовьтесь / С завтрашнего дня на полтора месяца перекроют половину Кольцовского тракта

10:23 Автомобилисты и туристы, готовьтесь / С завтрашнего дня на полтора месяца перекроют половину Кольцовского тракта

Прокуратура инициировала новое дело о махинациях с землей на «уральской Рублевке»

09:58 Прокуратура инициировала новое дело о махинациях с землей на «уральской Рублевке» / В Сысертском городском округе появилось новое дело, связанное с незаконным предоставлением земель в поселке Кашино

Бывшее общежитие УПИ, где имеется значительная зыбкость полов и осыпаются кирпичи, получило шанс на ремонт (СКРИНЫ)

09:47 Бывшее общежитие УПИ, где имеется значительная зыбкость полов и осыпаются кирпичи, получило шанс на ремонт (СКРИНЫ) / Жители дома по улице Малышева, 138 наконец-то получили надежду на ремонт здания

Житель Екатеринбурга придумывает загадки-песни, зашифрованные в эмодзи / ФОТО

09:40 Житель Екатеринбурга придумывает загадки-песни, зашифрованные в эмодзи / ФОТО

Областное минприроды готовится отдать пруд заказчикам храма-на-воде

09:32 Областное минприроды готовится отдать пруд заказчикам храма-на-воде / В Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины

«Космическая миссия России сокращена, но унывать причин нет» / Интервью с космонавтом, не полетевшим в космос 4 дня назад (ФОТО)

09:23 «Космическая миссия России сокращена, но унывать причин нет» / Интервью с космонавтом, не полетевшим в космос 4 дня назад (ФОТО)

Приморскими чиновниками-аукционерами займутся борцы с коррупцией

08:46 Приморскими чиновниками-аукционерами займутся борцы с коррупцией / Активисты Гражданского движения по борьбе с коррупцией в Приморском крае «Коррупции – Бой!» намерены разобраться с особенностями проведения аукционов региональным департаментом госзакупок

Из-за позднего прибытия самолета на 19 часов задерживается рейс из Екатеринбурга в Таиланд (СКРИН)

08:39 Из-за позднего прибытия самолета на 19 часов задерживается рейс из Екатеринбурга в Таиланд (СКРИН) / Рейс авиакомпании AzurAir из Паттайи в Екатеринбург задерживается почти на 19 часов

Новоуральск временно возглавил врач-пенсионер

08:21 Новоуральск временно возглавил врач-пенсионер / Депутаты городской думы Новоуральска вчера избрали временно исполняющего обязанности главы, который будет руководить муниципалитетом до появления нового мэра

В Екатеринбурге дотла сгорели Ford и Subaru

08:14 В Екатеринбурге дотла сгорели Ford и Subaru / В Екатеринбурге произошло очередное возгорание автомобилей. Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент случился сегодня в 01:50 на улице Пионеров

В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО)

08:02 В Екатеринбурге из цистерны ночью потек бензин (ФОТО) / В Екатеринбурге ночью на железнодорожных путях ликвидировали утечку бензина

12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

07:00 12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события / В 09:00 в гимназии № 9 (пр. Ленина, 33) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике

Покусов будет больше: Роспотребнадзор предупредил о старте сезона клещей

15:35 Покусов будет больше: Роспотребнадзор предупредил о старте сезона клещей / На Среднем Урале скоро начнется сезон клещей. Паразиты уже покусали двух человек, не исключено, что в этом году жертв будет больше, чем в прошлом

ФК «Урал» продлит контракт с Романом Павлюченко

15:30 ФК «Урал» продлит контракт с Романом Павлюченко / Один из самых известных футболистов России – форвард Роман Павлюченко – продолжит выступать за екатеринбургский ФК «Урал»

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter