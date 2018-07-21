Пенсионная реформа, обезвоженный Североуральск и спрятанные дефибрилляторы – итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя прошла под знаком пенсионной реформы – депутаты разных уровней вопреки чаяниям народа одобрили непопулярный закон. Еще одним громким событием стало ЧП в Североуральске, где жителям пришлось стоять в очередях за питьевой водой. Об этом и многом другом интересном – в традиционных итогах РИА «Новый День».

Тема недели: депутаты-единороссы одобрили пенсионную реформу

В четверг Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Реформу одобрила фракция «Единой России», имеющая конституционное большинство. Парламентская оппозиция голосовала против. В рядах единороссов на открытый протест решилась только депутат Наталья Поклонская, но, по мнению политологов, ей не грозят санкции от партии. Также ничем не рискуют и депутаты ЕР, голосовавшие за непопулярный закон, поскольку в стране нет института репутации политиков.

Свердловский парламент перед тем как уйти на каникулы, тоже дал зеленый свет пенсионной реформе. Среди голосующих за нее оказался депутат-единоросс Михаил Голованов, который еще в начале июля перебрался в Севастополь на должность главврача онкодиспансера. Причем на обсуждении пенсионного закона в профильных комитетах заксо его не было.

Добавим, что свердловские депутаты одобрили скандальную инициативу, несмотря на протесты профсоюзов в муниципалитетах. Власть пытается нивелировать народное недовольство ТВ-пропагандой: в развлекательных телепрограммах начали усиленно агитировать за активный образ жизни пенсионеров. Также на этой неделе также стало известно о рекомендациях Кремля не использовать словосочетание «пенсионная реформа», заменяя его на более мягкие слова. Впрочем, эксперты считают, что такие методы вряд ли решат проблему.

Скандал недели: Североуральск остался без питьевой воды

В понедельник на севере области случилось ЧП. На реке Калья провалилось бетонное русло, из-за чего грунтовые воды попали в водозаборную систему Североуральского городского округа. В жилых домах из кранов потекла мутная и грязная вода. Власти муниципалитета призвали жителей не паниковать, но получилось совсем наоборот. Поставки питьевой воды на машинах в город были сорваны, люди несколько часов простояли в очередях. Кроме того, администрация сначала установила жесткие правила выдачи воды – 2 литра на человека под запись паспортных данных. После того, как ситуацией заинтересовалась прокуратура и следственный комитет, ограничения были сняты. Теперь местному МУПу и чиновникам грозят административные наказания.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Рабочие СУБРа восстановили русло реки на четвертый день, после чего коммунальщики приступили к промывке водопровода и хлорированию. После завершения этих процедур в Североуральск снова вернется чистая холодная вода.

Тренд недели: что станет с наследием ЧМ в Екатеринбурге

После завершения чемпионата мира по футболу власти Екатеринбурга «пристраивают» объекты, на которые были потрачены миллионы рублей. Так, новые тренировочные базы «Калининец», СК «Урал» и «Ермак» достанутся воспитанникам детско-юношеских спортивных школ. При этом муниципалитет ждет федеральных денег на дополнительное переоборудование спортивных площадок.

Фан-зону в парке им. Маяковского в будущем будут использовать под мероприятия городских праздников. Сейчас на площадке идет демонтаж конструкций и огромного медиаэкрана. В скором времени станет ясно, когда будут убраны временные постройки вокруг Центрального стадиона, из-за которых жители ВИЗа вынуждены стоять в пробках.

Чемпионат мира оставил огромный след в истории Екатеринбурга. «Новый День» подготовил специальный проект о том, как город отметил большой футбольный праздник.

Расследование недели: куда делись уральские дефибрилляторы

После «Иннопрома» в Екатеринбурге выяснились любопытные подробности о судьбе портативных дефибрилляторов уральского производства. По задумке властей медицинские приборы собирались устанавливать в общественных местах, но этого не произошло, поскольку пользоваться таким оборудованием по закону могут только кардиологи или реаниматологи. Тогда прозвучала новая версия, что уральские дефибрилляторы поступили в медпункты Центрального стадиона.

«Новый День» выяснил, что это не так. Хотя закупка была проведена на бюджетные деньги, приборы остались невостребованными и сейчас просто хранятся на складе Института кардиологии. Закупкой заинтересовались представители екатеринбургского офиса Transparency International. Организация написала обращение в прокуратуру.

Видео недели: крестный ход с патриархом Кириллом

В Екатеринбурге фестиваль «Царские дни», посвященный 100-летию расстрела императора Николая II и его семьи, завершился массовым крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. В шествии верующих приняли участие около 100 тысяч человек. Вместе с паломниками 20-километровый маршрут прошел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Его сопровождали новый уральский полпред Николай Цуканов, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и другие. От камер любопытствующих их защищали сотрудники ФСО, ОМОНа, казаки.

Добавим, что к 100-летию трагической даты следственный комитет России подтвердил подлинность останков семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом. В Русской православной церкви пообещали внимательно изучить результаты проведенных экспертиз.

Фото недели: граффити в горящей заброшенной больнице

На этой неделе в очередной раз горело здание больницы скорой помощи в Зеленой Роще. Несмотря на это, в «заброшке» активно трудятся уличные художники. Корреспондент РИА «Новый День» успел поймать кадр, как на стенах появляется граффити с изображением крыс в противогазах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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