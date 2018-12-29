Главные «герои» России 2018 года (СПИСОК)

Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России 2018 года, имя которого определит читательское голосование, после чего будет представлен рейтинг персон, которые ярко негативно отличились в течение последних 12 месяцев.

2018 год стал во многом переломным для России – годом несбывшихся надежд. С одной стороны, сильно постарались западные «партнеры», с другой – самый весомый вклад в максимальном осложнении условий жизни для граждан России внесли сами же руководители страны во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наибольшим просветлением в 2018 году, пожалуй, все-таки стал чемпионат мира по футболу, но и его «замарала» антисоциальная пенсионная реформа, которую начали «продавливать» как раз во время мундиаля. Еще одно большое позитивное событие – открытие Крымского моста – не смогло затмить погружение страны в новую политическую реальность, в которой народ и чиновники оказались по разные стороны баррикад. Так или иначе, жизнь продолжается и самые яркие «герои» нашего времени останутся в памяти общества.

Итак, список номинантов звание главного «героя» России 2018 года:

Президент без гарантии

Владимир Путин. В этом году президент РФ Владимир Путин впервые включен в итоговый рейтинг РИА «Новый День». Глава государства действительно отличился со знаком минус, что заметили даже социологи, хотя и не сразу. Начав накануне своих перевыборов с обнадеживающих заявлений о необходимости поставить в центре государственной политики интересы граждан, гарант сначала вернул на пост премьера тандемного Дмитрия Медведева, что послужило первым поводом для разочарования, затем и вообще одобрил повышение налогов и пенсионного возраста.

Можно сказать, что простой человек действительно оказался в центре госполитики, но фактическое наполнение этой политики государства, которое вроде бы, если верить Конституции РФ, должна защищать права граждан стало уж очень, мягко говоря, не обнадеживающим. Казалось, что Путина опять подвели «бояре», но, как сказал сам глава государства на декабрьской пресс-конференции, тезис про «хорошего царя» и его «плохой свите» не соответствует реальной действительности – все заодно.

Наверное, у кого-то еще осталась живой надежда, что все попадем в рай, как обещал президент, но и здесь явно без гарантий…

Премьерный кризис

Дмитрий Медведев и его правительство. Глава российского правительства и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который является завсегдатаем рейтинга главных «героев» России, в этом году не только сохранил за собой пост руководителя кабинета министров «четвертого срока» Путина, но «переплюнул» все самые негативные ожидания. Проект пенсионной реформы, предложенный премьером, многочисленные противники – а это не больше – не меньше – почти 90% населения страны – сочли откровенно издевательским и грабительским, что в общем-то совсем не удивительно – ведь так и есть.

Добавить к этому непобедимый «бензиновый кризис», повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с января 2019 года, уже спровоцировавшее рост цен, и «мусорную реформу» с появлением в новом году новой «небюджетной» строки в платежках ЖКХ – получается «картина маслом» с крылатой фразой Медведева про «денег нет, но вы держитесь».

Оценивая в целом действия правительства РФ в 2018 году, очевидно стало еще сложнее не согласиться с утверждением, что власти сами провоцируют социальную напряженность в стране и добиваются революции – не дай Бог, конечно, которой.

У них в стране нет олигархов

Аркадий Дворкович, Дмитрий Песков & Ко. В 2018 году высокопоставленные чиновники России сделали максимум возможного для создания параллельной реальности. Началось уже в январе – тогда еще вице-премьер РФ Аркадий Дворкович вдруг заявил, что в России нет олигархов.

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х», – заявил он (цитата по РИА «Новости») и уточнил, что «сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом». Позже этот тезис поддержали и другие представители власти, в том числе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это, конечно, славно, что наша чиновничья элита живет в некой стране без олигархов с ответственными бизнесменами. Правда, осталось еще и Россию сделать таковой. Понятно, что «классика» Березовского, занимавшего госпосты, ушла в прошлое, но изменилось в общем-то не очень много. Правительство РФ делает все, чтобы «равноудаленные» и «ответственные» бизнесмены чувствовали себя хозяевами жизни – на пенсию они себе и своим внукам-правнукам уже заработали. И им уже не важно, что россияне категорически не согласны с мнением об отсутствии в стране олигархов. Но… почти все жители России (94%) считают, что крупные финансовые и промышленные воротила никуда из страны не исчезали, а продолжают и дальше укреплять свое благополучие, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Космический провал

Дмитрий Рогозин. Бывшему вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину явно не везет. В этом году он стал главой Роскосмоса, но скандалы продолжают его преследовать. Первый из них произошел сразу после назначения – многие сначала восприняли эту за дурную шутку: как можно человека без профильного образования ставить руководителем космической отрасли, которую надо реально спасать, ибо падающие спутники и ракеты уже давно поставили под вопрос авторитет российского космоса? Но…

Не повезло Рогозину и с космодромом «Восточный», строительство которого вроде как именно он курировал еще в правительстве РФ. Вал уголовных дел, масштабные хищения средств, нарушения в технологии строительства с ущербом в 10 млрд… Складывается впечатление, что новый руководитель поставлен, чтобы окончательно добить отрасль и распродать, что только возможно – видимо, не случайно Роскосмос добивался права учреждать коммерческие структуры.

Такой космический коллапс заметили и в Госдуме – депутат от ЛДПР Владимир Сысоев в своем выступлении обращал внимание, что большинство проектов Роскосмоса так и не добрались до воплощения, а те, что добрались, прославились конфузами. «Банкротства, банальная халатность, становятся причинами аварий и уголовных дел», – заявлял парламентарий, усомнившись в необходимости для Роскосмоса права учреждать коммерческие структуры, что в самой госкорпорации, впрочем, считают целью своей деятельности.

«Главный строитель спорта»

Виталий Мутко. Удивительную чиновничью живучесть проявил в 2018 году один из самых знаменитых со знаком минус министров правительства РФ – Виталий Мутко, имя которого уже стало нарицательным из-за громаднейших провалов и скандалов в российском спорте. Его переназначение на пост вице-премьера в правительство «четвертого срока» Путина, в котором он теперь курирует строительство, вызвало очередной и бурный шквал критики.

«Спорт он уже построил! До сих пор стоим по стойке смирно! Что на этот раз построит?», «Правильно – хороший выбор – сначала спорт загнал в глухой тупик, а сейчас и строительство туда же отправит», «Вот что значит свой человек. Теперь я андестенд олл», – негодовали в соцсетях, отмечая при этом единственный положительный момент этой кадровой перестановки – Мутко не курирует оборонный сектор.

Так или иначе, президент РФ Владимир Путин смог оправдать это назначение, как и чиновников всего правительство своего четвертого срока. Глава государства, говоря о Мутко, отметил, что у него «хороший потенциал». «Разумеется, ему на новом посту нужно проявить свои лучшие качества… Но и потом, мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. В этих условия отправлять его на пенсию невозможно. Да и потенциал у него хороший. Пусть работает», – сказал Путин и уточнил тогда, что новый состав правительства Медведева – «оптимален». Еще бы утонил – для кого и для чего «оптимален»…

«Чиновничий пиар»

Александр Жаров. 2018 год запомнится также непримиримой войной Роскомнадзора во главе Александром Жаровым с месенджером Telegram – шумная, явно неумелая и, в конце концов, неудавшаяся блокировка привела только к росту популярности этого сетевого ресурса, благодаря чиновникам.

Операторы связи начали блокировать доступ к Telegram с 16 апреля, однако представители правительства и других властных структур продолжали пользоваться месенджером, как и простые смертные пользователи. При этом «блокировка» регулярно приводила к сбою множества других Интернет-ресурсов, за что неоднократно чиновникам Роскомнадзора приходилось публично извиняться.

Наблюдая за этой захватывающей историей, многие комментаторы сошлись во мнении, что в результате получилась глобальная пиар-акция по продвижению мессенджера – такая удача, судя по всему, не могла присниться даже в самом фантастическом волшебном сне владельцу Telergam Павлу Дурову, который явно должен был сказать главе Роскомнадзора, как минимум, спасибо…

«Лучший государственник»

Ольга Глацких. Фраза уральской чиновницы Ольги Глацких о «государстве, которое ничего никому не должно» стала, пожалуй, самым ярким и точным свидетельством отношения бюрократической «элиты» России к остальному населению страны.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала чиновница в ноябре, а после заявила, что бросить работу в региональном правительстве по собственному желанию ей «не позволяет совесть».

Позже стало известно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присоединении департамента Глацких к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области». При этом глава региона заявил, что совсем увольнять Глацких он не будет, так как она «имеет право на ошибку».

Впрочем, накануне нового года чиновница все-таки написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию, но осадок, как говорится, остался...

«ЕдРом» по России

Правящая партия «Единая Россия» в очередной раз доказала, что мнение большинства населения страны для нее не является аргументом, а вполне очевидные негативные последствия «полезных» для страны решений стали уже, как похоже, ее самоцелью – представители «ЕдРа» готовы на все, несмотря ни на что. Это наглядно доказала пенсионная реформа, против которой настроено почти 90% жителей РФ, и запланированное повышение налогов, уже спровоцировавшее рост цен при фактическом неповышении доходов.

Такое «геройство» оценили в Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае и Приморье, где на сентябрьских выборах кандидаты в губернаторы от «ЕР» потерпели скандальное поражение. Как считают многие политические эксперты, партия власти доигралась в своей поддержке крайне непопулярных инициатив своего лидера Дмитрия Медведева и его кабинета министров – в перспективе «ЕдРо» ожидают новые провалы на региональных выборах. Если ситуация не изменится – а она, судя по всему, вряд ли изменится, – не поможет партии власти и попытка спрятаться за спины своих «самовыдвиженцев», как это произошло в декабре на Дальнем Востоке – в стране не так много федеральных округов, чтобы каждый раз переносить их столицы.

«Лучшие партнеры»

Дональд Трамп & Тереза Мэй. Британский премьер Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп вновь вошли в топ самых упоминаемых в России персон, которых на официальном уровне в Кремле и МИД РФ продолжают называть «партнерами». Их «партнерство» обернулось для России новыми санкциями под надуманными предлогами, но внятного ответа из Москвы на это так и не последовало, кроме, пожалуй, ярких заявлений, хотя суть многих из них сводилась к «готовы подождать еще и еще, пока Запад не сменит немилость на благосклонность».

Эта ситуация стала очередным поводом для возобновления разговоров в российском экспертном сообществе о «страусином» внешнеполитическом курсе официальной Москвы, которая ждет не дождется новой встречи с Трампом, чтобы опять ничего не решить со своим «партнером». И регулярное «бряцание оружием» уже напоминает странный пинг-понг, в котором России, похоже, не светит ничего хорошего.

Неслучайно многие наблюдатели считают, что Кремль уже демонстрирует готовность пойти на любые уступки, чтобы сохранить благосклонность «партнеров», в том числе на Востоке – с пока еще российскими Курильскими островами.

Шпионский «новичок»

Сергей Скрипаль. Одним из «героев» 2018 года можно считать и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который весной вместе с дочерью Юлией попал в больницу после отравления в британском городе Солсбери. Его имя западные «партнеры» Кремля дружно водрузили на знамя антироссийской войны и продавили новые санкции под предлогом того, что Скрипали были отравлены якобы разработанным в РФ нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234). Оказалось вовсе неважно, что в Москве решительно отвергли эти обвинения.

Захватывающим получилось и продолжение истории с личными признаниями бывшего шпиона, обвиненного на родине в госизмене. Как утверждает журналист ВВС Марк Урбан в своей книге «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона», Скрипаль отверг версию о причастности Москвы к инциденту в Солсбери и озвучил пророссийскую позицию относительно других спорных вопросов. В частности, экс-полковник поддержал возвращение Крыма в состав России, а также заявил, что не верит во вторжение российских войск на восток Украины.

Более того, как выяснилось, Скрипаль следил за происходящим на родине – часто смотрел по телевизору «Первый канал», что у многих в России вызвало даже сочувствие к ностальгирующему предателю, а невероятная детективная история с «русскими агентами» Башировым и Петровым довела «дело про Новичок» до полнейшего абсурда.

«Черная дыра» руководства Крыма

Сергей Аксенов. Завершение строительства Крымского моста, проект которого большинство россиян назвало в числе главных событий 2018 года, не смогло скрыть за собой шквал скандалов, в том числе коррупционных, вокруг руководителей полуострова.

Даже имея в распоряжении деньги федерального бюджета, крымская власть не сумела обеспечить результативную работу над десятками важных проектов, предусмотренными федеральной целевой программой, среди которых – реконструкция коммунально-очистных сооружений, канализационный коллектор Симферополя, тоннельный водовод к Ялте. Фекалии регулярно обнаруживаются в зоне купания, в половине Судака и Коктебеле по-прежнему вообще нет канализации.

В декабре стало известно о срыве запуска Таврической и Балаклавской ТЭС и переноса его на весну по причине неготовности инфраструктуры, за которую отвечают региональные власти. Не сложилось в 2018 году и с сохранением культурного наследия. В Феодосии продолжает рушиться наскоро замазанная Башня Константина и уже ржавеет новая кровля Дачи Стамболи. В Керчи не принесли никакого положительного результата противоаварийные работы на Большой Митридатской лестнице.

Глава Крыма Сергей Аксёнов регулярно выясняет, кто виноват, отстраняя от работы очередных чиновников, что вошло в «добрую» традицию, без отставок – никуда.

Судя по докладам местных чиновников, в Крыму все хорошо. Однако федеральные СМИ пишут о резком падении рейтинга руководителя республики.

Осенью 2019-го и депутатам Госсовета и главе Крыма предстоит попытка переизбрания на новый срок. Очень вероятно, что опыт Хакасии, Хабаровска и Владимирской области повторится, а дальневосточный «финт ушами» с переносом какой-нибудь столицы уже вряд ли поможет.

«ТуПИК «позора» имени Собянина и Гордеева

Сергей Собянин & Сергей Гордеев. Политика московских властей продолжает вызывать раздражение. Складывается ощущение, что громадные средства, которые собирает столичный бюджет, идут в какую-то трубу или дыру, а властям и этого мало. Ежегодное перекладывание тротуарной плитки и асфальта – уже стало обыденностью, и власти решили пойти на новые ухищрения по осваиванию денег.

В конце года вызвало бурное возмущение решение повысить плату за автопарковку в центре города до 380 рублей в час, а штрафы за неправильную стоянку машины – до 5 тысяч рублей. Массовое недовольство вылилось в петицию за отставку главного транспортника Москвы – вице-мэра Максима Ликсутова, но сотни тысяч подписей неожиданно были отозваны популярным в протестных кругах ресурсом Change.org, который уже заподозрили в работе на мэрию.

Одновременно обостряется и проблема с градостроительством. Если судить по событиям в районе Кунцево, который прославился на всю страну планами властей и девелоперов снести крепкие неаварийные дома вопреки мнению их жителей, в Москве и тут реализуется принцип не «город – для горожан», а город – для зарабатывания на горожанах. Несмотря на протест, власти отдали землю под снос их домов и возведение новых высоток – чтобы одна из стройкомпаний, в данном случае ГК «ПИК» и ее глава – тезка мэра Москвы Сергея Собянина – Сергей Гордеев, тоже заработала. Тем более, формальные вопросы с разрешительной документацией, понятное дело, не могли не быть решены, а все суды – эти планы ожидаемо утвердили, а Верховный суд вообще умудрился сделать «подарок» преуспевающему бизнесмену в день рождения

«Кошмар, в 90-е такого не было», – оценили события в районе Кунцева москвичи.

«Мусорный губернатор»

Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не мог по традиции не попасть в список номинантов на звание главного «героя» России. В 2018 году ему пришлось пережить немало «приятных» моментов, связанных с его же политикой в сфере обращения с отходами жизнедеятельности.

В марте на всю Россию громко прогремел подмосковный город Волоколамск, где на местной мусорной свалке произошел гигантский выброс свалочного газа. В результате, по сведениям Минздрава, 21-22 марта с жалобами на плохое самочувствие за помощью обратились 150 детей. Шесть человек были госпитализированы, хотя позже медики заверяли, что это никак не связано со свалкой и ее газами, но при этом власти рекомендовали все-таки вывезти детское население за пределы города.

Тогда же несколько сотен местных жителей устроили стихийный митинг у Центральной районной больницы. Вышедшего к протестующим главу Волоколамского района Евгения Гаврилова обругали нецензурными словами, несколько раз ударили по голове и сломали очки. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева люди закидали снежками под крики «Позор!» Сдерживать натиск разъяренной толпы пришлось нескольким нарядам полиции.

Тем не менее, Воробьеву удалось сохранить за собой пост губернатора после сентябрьских выборов. Это может означать, что мусорные скандалы в регионе наверняка продолжатся.

«Лучшие» градоначальники

Евгений Тефтелев & Владимир Елистратов. Несмотря на то, что Челябинск является одним из крупнейших промышленных мегаполисов, на которых, по сути, держится Россия, главы его администрации внимания широкой общественности никогда не привлекали и интереса всероссийского масштаба не вызывали. Но в 2018 году ситуация изменилась.

Евгений Тефтелев, ставший градоначальником еще в конце 2014 года, на протяжении всех 4 лет крайне негативно оценивался горожанами. Его «фишками» стали вырубка деревьев под строительство ТЦ и точечную застройку, отвратительные дороги, фактическое уничтожение системы общественного транспорта и бездействие в условиях ухудшающейся экологической ситуации. Последним скандалом стало спешное закрытие с 1 сентября 2018 года Челябинской городской свалки, что спровоцировало «мусорный коллапс»: утопающий в мусоре город, стремительно заселяемый крысами, попал на первые страницы федеральной и международной прессы.

«Расхлебывать» ситуацию пришлось областному правительству, а губернатор отправил Тефтелева… на повышение (!), сделав своим заместителем. Кресло мэра Челябинска (пока временно) занял соратник и зам Тефтелева Владимир Елистратов. Не успел он «порулить» и двух недель, как на город буквально обрушился смог (для Челябинска это не редкость, но в декабре случилась особенно жесткая версия, когда дышать стало невозможно ни на улицах, ни в помещениях, а заводы продолжали дымить). Когда задыхающиеся горожане буквально взяли штурмом мэрию, Елистратов сначала не хотел выходить к людям, но потом все-таки снизошел до общественности и первое, что он сказал людям: «Давно были в Париже?» А потом и вовсе заявил, что экология в городе за последние годы существенно улучшилась.

После этого новый градоначальник «пошел в разнос»: отказался обсуждать проблемы экологии с широкой общественностью, обвинил эко-активистов в провокациях, пригласил всех желающих обсудить экологические проблемы, снова отказался разговаривать с общественностью, заявил, что присутствие прессы превращает мероприятие в балаган, а когда его снимают, ему в душе неприятно – и все в рамках подготовки одной встречи, на которую в результате пустили не больше десятка человек, а прессу таки нет.

Эти действия врио мэра оценили челебинцы – горожане массово вышли на Марш матерей, потребовав соблюдать их права на благоприятную окружающую среду, и о событиях в Челябинске вновь заговорили на федеральном и международном уровне.

Футбольный «бум»

Александр Кокорин & Павел Мамаев. Известные футболисты – полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, которые могли бы помочь российской сборной на чемпионате мира, но не сделали этого по разным причинам, опять оказались в центре громкого скандала. После дебоша в центре Москвы им предъявлены были обвинения в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату игрока питерского клуба Кириллу Кокорину – в трех эпизодах побоев и хулиганстве. Речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая потасовка с федеральными чиновниками случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Примечательно, что Мамаев и Кокорин уже попадали в рейтинг «героев» России в 2016 году. Тогда после разгрома российской команды на чемпионате Европы в центре повышенного внимания оказалась шикарная вечеринка в Монте-Карло с участием этих футболистов, которым под гимн России подносили элитное шампанское «Арман де Бриньяк» стоимостью около 500 евро за одну бутылку.

Бурная критика общества и последующие извинения футболистов, похоже, скандалистам хорошенько подзабылись. Новый 2019 год они встречают в СИЗО. «Достойное» завершение карьеры….

Выбрать главного «героя» России 2018 года можно здесь >>>

Формат голосования предполагает возможность выбора нескольких кандидатур

Москва, редакция РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.18

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