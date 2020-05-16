Губернаторские метания с отменой карантина и запрет уральских ИВЛ – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

После окончания периода нерабочих дней в России всех уральцев волнует только один вопрос – когда ограничения будут сняты и в Свердловской области. Но между губернатором Евгением Куйвашевым и главой регионального Роспотребнадзора возник спор, а статистика по заболевшим коронавирусом пока не внушает особой надежды. О том, какие события происходили на Среднем Урале на минувшей неделе – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Снять или не снять ограничения – вот в чем вопрос

Всю неделю губернатор Евгений Куйвашев и его подчиненные анонсировали послабления в режиме повышенной готовности, в котором Свердловская область находится с конца марта. В муниципалитетах ограничения уже вызвали двухкратный рост безработицы. С 19 мая губернатор намеревался открыть торговые центры, салоны красоты, рестораны и кафе в формате уличных веранд и парки для индивидуальных прогулок. Однако в пятницу главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских призвал не торопиться с отменой карантина, так как эпидемиологическая ситуация в Свердловской области все еще остается неблагополучной. Уральский полпред Николай Цуканов в тот же день заявил, что губернатор понесет ответственность за свое решение. Региональный оперативный штаб в то же время отчитался о достаточном количестве коек для больных коронавирусом и приближающемся к допустимому коэффициент распространения Covid-19 в области (сколько в среднем человек заражает один больной). В итоге после обсуждений Куйвашев не стал подписывать указ об открытии ТЦ, общепита и других предприятий. Решено понаблюдать, будут ли в регионе новые вспышки инфекции. Если нет, то послабления стоит ожидать в начале следующей недели.

В то же время свердловчане недовольны полумерами губернатора. Возмущенные родители «взорвали» Instagram Куйвашева требованиями открыть детские сады, так как дежурных групп не хватает. В Екатеринбурге уже принято решение постепенно увеличить число работающих детсадов в зависимости от количества заявок. При этом горздрав пока разрешил принимать детей в садики без справок о прививках.

После двух месяцев карантина в регионе планируется вернуть детскую вакцинацию, но медучреждения должны выполнять особые санитарные требования. Предприятия общепита также ждут открытия, но еще не получали вводные от Роспотребнадзора. А вот учреждения культуры – театры, музеи, библиотеки, кинотеатры – останутся без посетителей как минимум до середины июля.

Карантин существенно повлиял и на образовательную сферу. Впервые был отменен ОГЭ для девятиклассников. Выпускные и вручение аттестатов будут проходить в режиме онлайн.

Отметим, что на 16 мая в Свердловской области зарегистрирован 2571 случай коронавируса. Уральские врачи вылечили 704 человека. Шестеро пациентов скончались от инфекции.

Заявление недели: Путин пообещал 10 тысяч рублей для каждого ребенка

В понедельник президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки населения в период пандемии. С 12 мая семьям полагается выплата по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Сразу после этого портал госуслуг «упал» почти на сутки. Об условиях выплаты детского пособия рассказали сотрудники ПФР. Всего в Свердловской области на президентскую матпомощь имеют право 700 тысяч детей.

Скандал недели: Росздравнадзор запретил использовать уральские ИВЛ после трагедии в Петербурге

Фото ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Рано утром 12 мая в реанимации больницы святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Пять пациентов погибли от отравления угарным газом. По некоторым данным, причиной пожара мог стать аппарат ИВЛ, который не выдержал перегрузки. Поставкой медоборудования в эту больницу занимался Уральский приборостроительный завод. Обстоятельства трагедии еще выясняются, но Росздравнадзор уже запретил использовать в российских больницах уральские аппараты «Авента-М» – пока временно.

Поединок недели: полицейские жестко задержали дерзкого нарушителя самоизоляции

Екатеринбургские полицейские задержали жителя Уралмаша, который цинично нарушал режим самоизоляции во дворе своего дома. Мужчина распивал с друзьями алкоголь на детской площадке и агрессивно отреагировал на замечание патруля. Он отказался уходить, обругал полицейских матом, а при задержании попытался оказать сопротивление. Чтобы успокоить дебошира, сотрудникам МВД пришлось применить баллончик с газом. Конфликт был запечатлен на камере одного из полицейских. Теперь помимо штрафа жителю Уралмаша грозит уголовное дело об оскорблении представителей власти.

Стычка полиции и нарушителя самоизоляции

Стоит отметить, что свердловская полиция составила свыше 6 тысяч протоколов в отношении граждан за нарушения режима самоизоляции в майские праздники. В судах уже рассмотрено 1,8 тысяча административных дел, практически все они заканчиваются штрафами.

Фоторепортаж недели: уличные рынки открылись в карантин

Жители Екатеринбурга заметили, что в уличных павильонах возле рынка «Таганский ряд» и на Верх-Исетском сельскохозяйственном рынке снова идет бойкая торговля одеждой и хозяйственными товарами. У лотков довольно много покупателей, большинство в масках. Основное здание «Таганского ряда» остается закрытым.

Видео недели: бизнес-тренер матом и неприличными жестами прогнал таксиста

Офисные работники БЦ «Суворов» стали невольными свидетелями сцены, как бизнес-тренер устроил матерную перепалку с таксистом, который припарковал машину у шлагбаума, преграждающего подъезд к бизнес-центру. Коуч показывал водителю средний палец и пнул колесо. Причина конфликта осталась неизвестной. Охранники офисника не стали вмешиваться в происходящее.

Бизнес-тренер и таксист

Годовщина «скверного бунта»

На этой неделе жители Екатеринбурга вспоминали драматические события в сквере у Театра драмы, случившиеся год назад. Меценаты планировали построить на этой площадке храм святой Екатерины, но против этого выступили несколько тысяч горожан, которые устраивали затяжные митинги и ломали забор. Конфликт вышел на федеральный уровень, и в конце концов власти согласились строить храм в другом месте. А спустя месяцы екатеринбуржцы продолжают посвящать «скверному бунту» стихи и песни. В материале «Нового Дня» можно почитать ретроспективу тех событий и оценки наблюдателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.20

В Свердловской области еще 105 человек заболели коронавирусом. / Туроператоры начали аннулировать зарубежные туры на июнь. / В Екатеринбург вывозным рейсом прибыли 92 туриста из Индии. Читать дальше

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