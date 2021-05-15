Бойня в казанской школе и ультракороткий арест Ройзмана. Итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Первая рабочая неделя после продолжительных майских выходных принесла тяжелую трагедию в Казани, где бывший выпускник расстрелял учеников и педагогов своей школы. Страшное происшествие всколыхнуло дискуссию в обществе, как защитить детей от «колумбайна» – в том числе и на Среднем Урале. В политической повестке был бенефис бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого сначала арестовали за «организацию» оппозиционных митингов, а затем так же неожиданно отпустили. О самых важных и интересных событиях за неделю – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Событие недели. Стрельба в казанской школе

Утром 11 мая в гимназию №175 в Казани ворвался 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по детям и учителям. В результате нападения погибли семь школьников и два педагога, более 20 человек были ранены. Стрелок сдался полиции. Сейчас он находится под арестом, ему грозит пожизненное заключение.

После казанского ЧП свердловские власти анонсировали проверку комплексной безопасности школ. В тот же день в Екатеринбурге родителей учеников предупредили об усилении пропускной системы. Министерство образования тут же отчиталось, что во всех свердловских школах есть охрана, на эти цели тратится по 4 миллиарда рублей ежегодно. Министр Юрий Биктуганов заявил, что после трагедии в Керчи (расстрел в политехникуме в 2018 году) руководители учебных учреждений получили алгоритм действий на случай вооруженного нападения. Однако учителя на условиях анонимности рассказали «Новому Дню», что на самом деле они не знают, что делать, если в школу зайдет человек с автоматом – отрабатывается только эвакуация во время пожара. Но некоторые преподаватели ОБЖ рассказывают ученикам, как вести себя в экстремальной ситуации. Бойня в казанской школе спровоцировала дискуссию в обществе, что спасет детей от «колумбайна» – квалифицированные охранники или психиатры, которые могут вовремя распознать отклонения в поведении тех, кто запрашивает разрешение на оружие.

«Новый День» поговорил с семейным психологом, который дал советы родителям, как пережить страх с ребенком после случившегося в Казани.

В Екатеринбурге после трагедии был организован мемориал возле представительства Татарстана, куда горожане до сих пор несут цветы и пишут соболезнования в книге.

Тренд недели. Аномальная жара и лесные пожары

На Среднем Урале в середине мая внезапно наступило лето: на улице стоит сухая и безветренная погода, а температура воздуха днем достигает +30 градусов. Небывалая жара спровоцировала обострения у аллергиков, которые остро реагируют на цветение деревьев. Кроме того, на территории области сильно ухудшилась пожароопасная обстановка. В 18 муниципалитетах введен V класс горимости леса по региональной шкале – самый высокий, за несколько дней в Свердловской области выгорело несколько сотен гектаров лесного фонда. Еще хуже дела обстоят в Тюменской области, где из-за природных пожаров был введен режим ЧС, и в Курганской области. Запах гари достиг даже Екатеринбурга – на несколько дней мегаполис окутал смог.

Суд недели. Однодневный арест Ройзмана

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в начале этой недели получил от полиции сразу три протокола из-за оппозиционные митинги. В среду Октябрьский районный суд признал политика виновным в организации протестных шествий в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Поводом для разбирательств послужили твиты Ройзмана, на которые пожаловались традиционалисты из петербургской АНО «Мы за перемены». За каждое из нарушений экс-мэр получил по 9 суток административного ареста – поскольку сроки не суммируются, он отправился отбывать только один. В тот же день Ройзмана признали участником несанкционированной акции 21 апреля, суд назначил ему 30 часов обязательных работ. Сразу после окончания суда экс-мэр отправился в спецприемник, захватив с собой три толстые книги. Но под стражей он пробыл недолго. Уже на следующий день Свердловский областной суд молниеносно рассмотрел апелляции адвокатов Ройзмана, в результате два судьи независимо друг от друга сократили срок ареста до одних суток. Вечером того же дня экс-мэр вышел на свободу. Но совсем скоро, 25 мая, его ждет новый суд – на этот раз за участие в «нежелательной организации». По мнению политологов, арест Ройзмана был политическим, а не правовым решением, и это стало ошибкой власти.

Ройзмана арестовали на 9 суток

Фото недели. Жуткое ДТП у оперного театра

Во вторник вечером около Оперного театра столкнулись две иномарки, одну из машин выбросило на тротуар, где стояли люди на автобусной остановке. В результате происшествия пострадали семь пешеходов, в том числе двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы с переломами, черепно-мозговыми травмами и ушибами. В госавтоинспекции рассказали, что виновник аварии – водитель автомобиля «Сеат Леон», который проехал на красный сигнал светофора на перекрестке Ленина – Мамина-Сибиряка и врезался в «Тойоту Камри», после чего «Сеат» отбросило на тротуар. Водитель «Тойоты», к слову, спешно снял номера до приезда полиции.

Видео недели: пожар в жилом доме-памятнике в Екатеринбурге

В пятницу днем вспыхнул пожар на крыше многоквартирного дома на Шейнкмана, 19, здание является архитектурным памятником. До прибытия МЧС успели покинуть дом 30 человек, еще шестерых жильцов эвакуировали пожарные. Среди спасенных были два инвалида, которые не могли самостоятельно передвигаться. Огонь быстро распространился на чердак, захватив одну из квартир на верхнем этаже. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тяжелых условиях работы (на улице стояла тридцатиградусная жара) пожарным за несколько часов удалось справиться с отрытым горением. Пока выдвинуты две версии происшествия – неосторожное обращение с огнем в загоревшейся квартире, либо источник возгорания был на чердаке.

Пожар в многоэтажке

Хроники коронавируса. У 40% свердловчан есть антитела

На этой неделе ежедневные сводки по заболевшим Covid-19 в Свердловской области впервые с начала 2021 года опустились ниже сотни случаев в сутки. За пять дней в регионе заболели 489 человек, вылечились 537. Но смертность от коронавируса остается высокой – скончались 53 пациента. Исследования Роспотребнадзора показали, что коллективный иммунитет свердловчан приблизился к 40%, для окончания эпидемии необходимо, чтобы антитела имели не менее 60% жителей. При этом на Среднем Урале нет «чистых» районов от коронавируса, так как есть бессимптомные больные, которые не обращаются за медицинской помощью. В области сохраняется специализированный коечный фонд для лечения коронавируса, при этом госпитализируют, как правило, заболевших из группы риска – пожилых людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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