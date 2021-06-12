Трагедия в Лесном, пожары и новое-старое дело МУГИСО – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Текущая неделя принесла немало печальных происшествий и неприятных новостей. Жуткая авария с автобусом в Лесном, унесшая жизни семи человек, бесконечные пожары из-за тополиного пуха и метания туристов из-за ограничений полетов на Кипр. И, кажется, в Свердловской области начинается третья волна коронавируса. О самых важных событиях за неделю – в нашей традиционном обзоре.

Тренд недели: тополиный пух и пожары

Горят заброшенные мастерские

Тополиный пух и безответственность некоторых горожан сильно осложнили жизнь пожарным в Екатеринбурге. В ежедневном режиме служба МЧС реагировала на сотни сообщений о возгораниях, иногда пожарные не успевали даже пообедать. Из-за тополиного пуха случился пожар в парке имени Маяковского: дошло до эвакуации посетителей и прокурорской проверки. Во вторник сгорел частный дом с постройками на ВИЗе, а в четверг – заброшенные мастерские Союза художников. Городские депутаты предложили вырубить тополя и заменить их на другие деревья. Но этот проект реализуется в Екатеринбурге еще с 2013 года. В мэрии заявили, что пух надо замачивать и «пылесосить», чем сейчас и занимаются коммунальщики.

Трэш недели: автобус въехал в толпу людей в Лесном

Фото СУ СКР по Свердловской области

Утром 10 июня заполненный рейсовый автобус ПАЗ протаранил ворота проходной комбината «Электрохимприбор» и врезался в толпу людей, которые шли на работу. Шесть человек погибли сразу, еще одна женщина скончалась в больнице спустя день. Трое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще пятеро лежат в стационаре с различными травмами.

Как выяснили правоохранители, у автобуса отказали тормоза. Машина катилась с горы и на скорости въехала в ворота. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела. Задержаны водитель автобуса, механик и директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия. Месяц назад автобус этого же предприятия тоже попал в аварию, тогда чудом удалось избежать жертв.

В Лесном объявлен траур по погибшим. Руководство «Электрохимприбора» окажет финансовую помощь семьям всех пострадавших в этой трагедии.

Возрождение «дела МУГИСО»

В четверг силовики устроили обыски у экс-министра госимущества Алексея Пьянкова, задержав еще 10 его предполагаемых сообщников. Среди них – бывшие замы Пьянкова, действующий замминистра Елена Николаева и еще несколько человек из окружения чиновника. Всем фигурантам предъявлены обвинения в государственной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, а также вменяется создание ОПГ, которая занималась многомиллионными хищениями с 2012 по 2016 годы. Поздно вечером в пятницу суды назначили фигурантам запрет определенных действий либо домашний арест, сам Алексей Пьянков был отпущен под подписку о невыезде. Стоит отметить, что дело о коррупции в МУГИСО было возбуждено 5,5 лет назад и до сих пор расследуется.

Суды недели: наказания для депутата Коркина и убийц Ксении Каторгиной

В пятницу прошли заседания двух громких судебных процессов в Свердловской области. Депутата заксо Александра Коркина судят за непреднамеренное убийство серовского бизнесмена Сергея Титова на рыбалке осенью 2019 года. Парламентарий свою вину отрицает. Прокурор запросил для Коркина наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев.

На финальной стадии находится суд по делу об убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. Обвиняемые Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньщикова выступили с последним словом. Гособвинитель требует для первых двух обвиняемых 22 года лишения свободы, для Меньщиковой – 19 лет. Приговор подсудимым будет оглашен 25 июня.

Последнее слово обвиняемых в убийстве Каторгиной

Хроники коронавируса: заболеваемость пошла в рост

За шесть дней в Свердловской области заболели коронавирусом 682 человека, выздоровели – 689. От болезни скончались 72 пациента. За неделю заболеваемость выросла на 5%, по данным оперштаба, подростки стали болеть чаще. Роспотребнадзор рекомендует отменить единый школьный выпускной в «Экспо-центре» в Екатеринбурге, но власти еще раздумывают над этим решением. А депутаты решили организовать вакцинацию от Covid-19 прямо во дворах.

Кипр: лететь или не лететь?

После заявления Росавиации о невозможности выполнения туров на грузопассажирских рейсах авиакомпании начали отменять полетные программы из Екатеринбурга и других городов на Кипр. Туристы были не на шутку взволнованы, ведь многие из них поменяли путевку после закрытия Турции. Эксперты советовали путешественникам либо требовать возврат денег за тур на грузопассажирском рейсе, либо попытаться индивидуально решить вопрос с турагентством. В Роспотребнадзоре уточнили нюансы таких разбирательств. Сейчас из Екатеринбурга продолжают летать рейсы на Кипр, проблем с возвращением туристов тоже пока не возникло.

Видео недели: будки-лохотроны на улицах Екатеринбурга

В городе стали появляться будки т. н. электронной торговой системы фирмы InterTrade. Эти ларьки предлагают поиграть на бирже, но по факту, они ничем не отличаются от обычных игровых автоматов, которые запрещены законодательством.

Будки-лохотроны

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.06.21

На севере Свердловской области жуткое ДТП: погибли 4 человека. / В Свердловской области выявлено 129 новых случаев Covid-19. / Все участники дела экс-министра Пьянкова остались на свободе. Читать дальше

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