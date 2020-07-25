Потоп в Нижних Сергах, рост смертности от коронавируса и открытие музеев – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя, безусловно, стала запоминающейся для жителей Свердловской области, и особенно – города Нижние Серги, где потопом повредило 63 жилых дома. Другие запомнят, что постепенно регион начинает возвращаться к культурной жизни: открываются музеи, возобновляют работу театры, готовятся фестивали. При этом смертность от коронавируса растет. Что еще интересного было на уходящей неделе – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели – потоп в Нижних Сергах

Потоп в Нижних Сергах

Поздно вечером в понедельник, 20 июля, в соцсетях появились видеоролики из города Нижние Серги. Вода заливала улицы, магазины, дома. По словам местных жителей, дождь шел несколько часов и из берегов вышли местные речки. В тот же вечер началась мобилизация населения для устранения последствий ЧП.

Утром 21 июля в городе был введен режим ЧС. На тот момент в зоне подтопления оказались около 200 домов, несколько административных зданий. Спасателями были эвакуированы 7 человек. Остальные жители покинули подтопленные дома самостоятельно. Впоследствии в МЧС уточнили, что вода «накрыла» 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек. Три дома оказались разрушены. Потоком паводковых вод повредило опоры линий электропередачи, разрушило три пешеходных моста и один автомобильный.

МЧС о наводнении

Жители разрушенных домов рассказывали, что скорее всего восстановить строения не получится. И их слова впоследствии подтвердили эксперты из МЧС. Кроме того, пострадали посадки в садах и огородах, водой унесло имущество. Производство остановило даже уральское подразделение Новолипецкого металлургического комбината. На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование. Эвакуированы сотрудники, никто не пострадал.

Как позднее объяснили синоптики, в Нижних Сергах за пару часов выпала месячная норма осадков, а в ночь с 20 на 21 июля – еще 20%. Вечером 21 июля стало известно, что на Урал вылетел министр по чрезвычайным ситуациям в РФ Евгений Зиничев. Но Зиничев по прилете в Екатеринбург не сразу отправился в затопленный город, а лишь на следующий день, 22 июля.

Он осмотрел, как идут восстановительные работы, которые к тому моменту продолжались уже более суток. И предложил сделать в Нижних Сергах «что-то вроде обводного канала», чтобы ЧП не повторялось. Кстати, для того, чтобы Евгения Зиничева доставить в Нижние Серги, от тушения пожара в заповеднике «Денежкин камень» отозвали единственный вертолет. Но в МЧС подчеркнули, что вертолет с главой министерства Евгением Зиничевым и свердловским губернатором на борту использовался не только для перевозки визитеров, но и для «авиамониторинга зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и корректировки плана аварийно-восстановительных работ».

Добавим, что Евгений Куйвашев обещал выплатить всем пострадавшим от паводка в Сергах по 15 тысяч рублей. Естественно, ущерб эта сумма не покроет. Жильцы разрушенных домов посчитали, что им на восстановление надо минимум 3,5 миллиона рублей.

Жители подсчитывают ущерб

А в Екатеринбурге организовали сбор гуманитарной помощи. Волонтеры принимают питьевую воду в пятилитровых бутылках, продуктовые наборы (тушенка, консервы, макароны, крупы, чай, сахар, мука, печенье, растительное масло), одежду для детей и взрослых (летнюю и на межсезонье).

Тренд недели тот же – коронавирус

Свердловская область, как и неделей ранее, продолжает занимать 2-3 место в стране в рейтинге ежедневного прироста заболеваемости коронавирусом. На этой неделе в регионе в среднем регистрировалось по 250 новых случаев Covid-19 в сутки.

На этой неделе Росздравнадзор опубликовал результаты проверки в регионе. Она выявила грубые нарушения в работе свердловского минздрава и управления здравоохранения Екатеринбурга при оказании медицинской помощи больным коронавирусом: несоблюдение сроков тестирования, нехватка врачей и так далее. По итогам той же проверки перед свердловскими врачами поставили задачу усилить контроль за лечением больных коронавирусом, а главное – сократить количество больных, чье состояние требует подключения к аппаратам ИВЛ. Власти говорят, что уже закупили сверхновые препараты, которые позволяют «профилактировать» такие ухудшения здоровья. Еще одной претензией было отсутствие единой информационной системы в Свердловской области, что не позволяет отслеживать процесс лечения больных в больницах Екатеринбурга и региональных городов. В итоге областные власти объявили, что информационные системы здравоохранения Екатеринбурга должны в ближайшее время перейти под контроль областного правительства. Был подготовлен проект закона, который предполагает признать утратившим силу закон, по которому местное самоуправление в Екатеринбурге было наделено полномочиями по организации оказания медпомощи. И на этой же неделе правительство Свердловской области приняло соответствующее постановление: Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Екатеринбурга будет интегрирован в информационную систему Свердловской области с 1 августа.

Печальный итог недели – в Свердловской области возросла смертность от коронавируса. Показатель летальности в регионе оказался самым высоким в УрФО – сейчас он составляет 1,14%. Неделей назад был ниже – 1,05%. Всего коронавирус про данным на 25 июля унес жизни 231 человека.

От коронавируса скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, который с начала месяца находился в больнице. Стало известно о новых смертях среди врачей и медработников.

Приговор недели – схимонаху Сергию

Приговор Сергию

В начале этой недели светский суд признал схимонаха Сергия (Николая Романова) виновным в возбуждении ненависти и вражды. Адвокат пыталась доказать, что тексты схимонаха – «проповедь священника, а не что-либо другое». По ее словам, иудей в данном контексте – человек, исповедующий иудаизм, а «жид – это тот, кто восстает против Христа». По мнению защиты, схиигумен Сергий исполнял свой служебный долг и ни к чему противозаконному не призывал. Но судья признал Николая Романова виновным и присудил ему штраф в размере 18 тысяч рублей.

А в пятницу, 24 июля, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил другое решение – суда церковного, а именно – решение суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова).

Криминал недели – разборки на Сортировке

Разборки на Пехотинцев

В Екатеринбурге жители домов №7 и №9 на улице Пехотинцев пожаловались в СМИ и соцсетях на разборки, которые устроили в их дворе представители двух этнических групп. Причем, по словам екатеринбуржцев, это продолжалось два дня. По версии жителей, киргизы и таджики устраивают разборки между собой. Драки носят массовый характер, бывает стрельба. Жители боятся выходить из домов и говорят, что полиция плохо реагирует на вызовы.

Но в полиции версия другая. По ней именно полиция пресекла попытку конфликта в районе дома № 5/1 по улице Пехотинцев. Несколько нарядов ОВД доставили в дежурную часть отдела полиции № 11 несколько человек. По факту инцидента проводится проверка. Однако уже известно, что причиной массовых потасовок послужил некий бытовой конфликт. Массовую драку киргизов и таджиков прокомментировал и губернатор Евгений Куйвашев, который тоже говорил о бытовом характере конфликта.

Цифра недели

На этой неделе Свердловская область подводила итоги предшествовавшего полумесяца аномальной жары. Оказалось, что за время отдыха на водоемах граждане умудрились изрядно засорить окружающую среду. Так, только от карьера у отеля Ramada в Екатеринбурге вывезли 100 кубометров мусора, оставленного отдыхающими. Общий вес убранных отходов составил 11 тонн. Были у жары и другие негативные последствия: тепловой удар получили 42 человека – и это только в Екатеринбурге: 22 пострадавших – мужчины, 20 – женщины. На водоемах области за одни прошлые выходные утонули 8 человек. А число свердловчан, пострадавших от укусов клещей, превысило 30 тысяч человек.

Фото недели

Фотографией недели можно считать фото с первой за 4 месяца «реальной» репетиции в Театре юного зрителя. На этой неделе губернатор разрешил театрам выходить на репетиционный процесс без зрителя, а музеям начинать проводить индивидуальные экскурсии.

Так, в ТЮЗе работа идет на всех этажах и во всех помещениях – готовятся к премьере «Золотого ключика». Даже фойе временно пришлось переделать под цех для изготовления декораций: здесь собирают каморку папы Карло для будущей премьеры. Руководство ТЮЗа и артисты очень надеются, что 1 сентября они выйдут к зрителю.

Музеи тоже начинают открываться. Хотя пока и не все – муниципальные планируют открытие только на следующей неделе. А вот частные уже готовы порадовать посетителей разнообразными экспозициями.

Ждут зрителей и на Венском фестивале музыкальных фильмов. Дату начала согласовали на этой неделе – фестиваль пройдет под открытым небом на площади Кирова с 29 июля по 12 августа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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