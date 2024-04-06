Осада ГИБДД, проблемы авиалесоохраны и самокаты. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловскую область пришла по-настоящему теплая погода. А вместе с ней – самокатчики на улицах и типично весенние проблемы. О самых важных и интересных событиях – в нашем еженедельном обзоре.

Авиалесоохрана заявила о нехватке финансирования

С 5 апреля в Свердловской области действует пожароопасный сезон. Жителям можно ходить в лес, но нужно соблюдать ограничения. А вот у Авиалесоохраны дела складываются не очень. Пожарные публично жалуются на низкие оклады, задержки выплат и нехватку снаряжения. Свердловские власти все опровергают.

Мигранты штурмуют ГИБДД

Вступил в силу федеральный закон, обязывающий иностранцев с гражданством РФ или ВНЖ обменять национальное водительское удостоверение на российские права. С начала недели здание МЭО ГИБДД в Екатеринбурге осаждают толпы мигрантов. За два дня отделение выдало рекордное количество водительских удостоверений. Из-за наплыва посетителей госинспекторам придется работать весь апрель без выходных.

Мигранты штурмуют ГИБДД

Сезон самокатов открыт

На этой неделе в Екатеринбурге резко потеплело, и сервисы кикшеринга выставили на улицы электросамокаты. Мэрия напомнила, в каких местах будет ограничена скорость СИМ, а в облсуде рассказали, что делать жертвам наезда самокатчиков. Между тем ГИБДД уже фиксирует аварии с участием подростков – 14-летняя девочка пересекала улицу на самокате, и ее сбила машина.

Пожар на территории Уралмашзавода

Днем 1 апреля вспыхнула крыша лакокрасочного цеха в промзоне Уралмаша. Огонь быстро распространился по всему зданию, охватив 4500 квадратных метров. Спасатели успели вынести из горящего здания 17 газовых баллонов. Обошлось без пострадавших, но в течение нескольких часов в округе ощущался едкий запах. Роспотребнадзор рекомендовал жителям района не открывать окна и не выходить на улицу.

ЧП на шахте в Краснотурьинске

Во время плановых взрывных работ в шахте «Северопесчанская» погиб 37-летний рабочий, который проходил стажировку на предприятии. Еще четыре горняка пострадали, им потребовалась медицинская помощь. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 217УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Позднее выяснилось, что взрыв не вызвал горных обвалов. Шахта работает в обычном режиме.

В поликлиниках закончились бесплатные вакцины

Жители Екатеринбурга столкнулись с проблемой вакцинопрофилактики. Родители не могут привить маленьких детей от ротавируса, потому что в больницах не оказалось популярной американской вакцины «РотаТек», которую раньше закупали за счет областного бюджета.

Пенсионеры не могут поставить прививку от клещевого энцефалита по той же причине – бесплатной вакцины нет. Врачи обещают, что поставки скоро возобновятся, а пока предлагают горожанам воспользоваться платной вакцинацией.

Есть и странности с профилактической вакцинацией беременных женщин от коклюша. Такая прививка помогает защитить будущего малыша от опасной болезни, но о ней знают не все.

Полицейские задержали горе-пикапера

21-летний студент в течение месяца кошмарил девушек в Екатеринбурге. Парень агрессивно пытался познакомиться на улице, а когда получал отказ, набрасывался на жертву с кулаками. От его действий пострадал мужчина, который заступился за девушку – пикапер распылил ему в лицо газовый баллончик. Неадекватного ухажера задержала полиция. Суд вменил ему мелкое хулиганство и отправил под арест на 8 суток. Позднее парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои».

Весенний призыв в армию

С 1 апреля началась призывная кампания. Ее особенность – повышение призывного возраста до 30 лет. В Свердловской области военкоматы планируют набрать более 4 тысяч новобранцев. Они отправятся служить в сухопутные, воздушно-десантные и ракетные войска, а также в спортивные и научные роты Минобороны РФ. В ЦВО заявили, что срочников не будут направлять в зону СВО и новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Первая репетиция парада Победы

В Екатеринбурге начались тренировки военной техники к параду на 9 Мая – пока только на окраинах города. Жители Вторчермета могли рассмотреть раритетные боевые машины вблизи.



Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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