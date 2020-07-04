Голосование по Конституции, суд над отцом Сергием и очереди из скорых: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Подходит к концу первая неделя июля. Она выдалась насыщенной. Россияне голосовали по вопросу изменения Конституции, в Свердловской области обострились «коронавирусные» проблемы, а в Екатеринбурге устроили сход сторонники отца Сергия в день церковного суда. Самые важные события – в традиционном обзоре агентства.

Тема недели: «за» и «против» поправок

С 25 июня началось голосование по вопросу поправок, вносимых в Конституцию РФ, и за первые пять дней проголосовали только 23,5% избирателей . Губернатор, несмотря на это, заявил, что ждет явку выше 50 % . Сам процесс отличался от того, что обычно происходит во время выборов. Хотя бы тем, что агитация любыми средствами и в любой день не запрещалась – чем воспользовались, в том числе, органы власти, призывающие голосовать за поправки прямо на избирательных участках .

Главный день – 1 июля – начался с сюрпризов. Например, в ГАС «Выборы» в полдень отобразилась вечерняя явка . Такую ситуацию объяснили сбоем .

К 15 часам явка в области была чуть более 46% – ниже, чем во многих других регионах. А в Екатеринбурге проголосовали и вовсе только 38 % избирателей. Администрация решилась на отчаянные шаги , по домам горожан ходили волонтеры и зазывали на участки. К шести часам вечера явка чуть выросла: за два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей, в столице области – 42,32% .

Итоговую явку избирком после закрытия участков сообщать отказался, про Екатеринбург заявление сделал Александр Высокинский – проголосовали 45 % избирателей . К слову, голосовали и в ковидариях – ящики для пациентов укутали в защитную ткань, а бюллетени пришлось обрабатывать хлорсодержащей жидкостью . В «красных зонах» проголосовали 900 человек .

В 8 вечера участки закрылись и начался подсчет.

Подсчет голосов

С самого начала вариант ответа «за» в регионе лидировал. Когда подсчитали 1,1 млн бюллетеней, стало ясно, что одобрили поправки примерно ⅔ избирателей . Итоговые цифры оказались схожими: за поправки проголосовали 65,99% избирателей, против – 32,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней. Явка в регионе составила 51,55 %. Это 73 место в стране .

Примечательно, что в России т олько один регион проголосовал против – Ненецкий автономный округ. А в Свердловской области максимальный процент несогласных оказался в небольших населенных пунктах: Пелыме и ЗАТО Свободный . Эксперты оценили, станет ли трендом протестное голосование в глубинке .

Что касается Екатеринбурга, то здесь на 11 избирательных участках проголосовали против поправок. В их числе – городская психбольница. А вот областная психбольница поправки одобрила .

Съемочная группа «Нового Дня» узнала мнение горожан о результатах голосования по поправкам, которые теперь будут внесены в Конституцию РФ.

Уральцы о результатах голосования

Скандал недели: суд над Сергием и митинг его сторонников

В пятницу, 3 июля, состоялось очередное заседание Епархиального суда над схимником Сергием. Предыдущие два фактически не состоялись – на первом заштатный клирик не стал отвечать на вопросы судей, на второе не явился вовсе, и в Екатеринбургской епархии ему решили дать еще один шанс . При этом Сергий поставил условие – вызвать в качестве свидетеля блогера-сторонника хасидского заговора. По такому случаю сторонники отца Сергия возле митрополии устроили то, что в миру называют несанкционированным митингом.

Толпа сторонников Сергия у митрополии

Правда, силовики, несмотря на широкое освещение события в СМИ, на акции так и не появились. Зато была замечена группа крепких мужчин в черной форме и синих беретах с нашивками казачьего общества .

После завершения суда руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сделал заявление для журналистов. Отца Сергия лишили сана.

Схиигумена Сергия лишили сана

Коронавирусные новости: скончалась депутат ЕГД Елена Дерягина

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снова пошла в рост, число смертей увеличивается. Диагноз поставили 13 767 свердловчанам, за последние сутки умерли пять человек, всего от заболевания скончались 119 уральцев .

В четверг стало известно, что скончалась депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина . Спикер думы Вячеслав Володин сообщил, что причина – тромбоэмболия. Но она в больнице № 6, где лечатся от коронавируса. Депутаты в кулуарах обвинили спикера думы Игоря Володина в том, что он якобы знал, что у Дерягиной был коронавирус, так как думу регулярно проверяют. Они потребовали продезинфицировать помещения . В тот же день выяснилось, что заболел депутат и управляющий строительной компанией «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий . Сотрудников аппарата тут же начали массово тестировать, депутаты сдали тесты в индивидуальном порядке .

А накануне дня голосования по Конституции власти официально признали, что последние недели в статистику попадали не все случаи . К тому же в сеть попали копии писем за подписью главы свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева, местного министра здравоохранения Андрея Цветкова и главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова. Суть обращений сводилась к тому, что санврачи обвиняли медиков в занижении статистики по коронавирусу в регионе. И на этой же неделе стало известно, что Росздравнадзор проверит, почему в Екатеринбурге невозможно сделать КТ даже в платных центрах, ситуацию взяла на контроль вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото недели: заработали летние веранды

Несмотря на рост коронавирусной статистики, на этой неделе заработали летние веранды кафе и ресторанов. Люди давно требовали открыть рестораны , и губернатор так и поступил – причем накануне решающего дня голосования по Конституции. Интересно, что своим указом он открыл летники только в Екатеринбурге , в остальных городах области общепит продолжает работать только «на вынос». Веранды начали открываться уже с 1 июля. К пятнице практически везде столики были забронированы .

Видео недели: очереди из машин скорой помощи

Жители Екатеринбурга недовольны тем, что время ожидания скорой помощи увеличилось. Кроме того, часами не удается дозвониться диспетчеру. В горздраве Екатеринбурга сообщили, что причин несколько: использование скорой для транспортировки больных коронавирусом и рост числа обращений. А читатели «Нового Дня» сообщили, что из скорых возле больниц выстраиваются очереди . Мы решили это проверить. Нам удалось обнаружить шесть автомобилей, внутри которых сидели медики и пациенты, и побеседовать с врачами. Как оказалось, ожидание скорой в течение полсуток – не редкость.

Очередь из скорых

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.20

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