Коронавирусная «стабильность», засекреченный бюджет и аномальная явка на довыборах – итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области продолжает бушевать эпидемия коронавируса: каждый день заболевает все больше людей, а на борьбу с инфекцией теперь бросают даже недоучившихся студентов медицинских вузов. При этом власти утверждают, что в регионе стабильная ситуация, хотя статистика и вал жалоб жителей говорят об обратном. По предлогом защиты от Covid-19 от журналистов закрывают обсуждение секвестированного бюджета и резонансные суды, а екатеринбуржцев гонят на избирательные участки. О том, что еще было важного и интересного за минувшую пятидневку – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: Свердловская область бьет коронавирусные рекорды

Ситуация с коронавирусом на Среднем Урале ухудшается с каждым днем. По официальным данным только за шесть дней текущей недели заболели 2 167 свердловчан – это больше, чем фиксировалось на пике первой волны в июле этого года. Увеличивается и число тяжелобольных и тех, кто находится на ИВЛ. Однако, к статистике оперштаба есть вопросы, поскольку она сильно расходится с данными Федерального медико-биологического агентства, считающего случаи заражения в закрытых атомных городах. Например, в городе Лесной с населением 50 тысяч человек за сутки выявлялось больше больных коронавирусом, чем в полуторамиллионном Екатеринбурге.

В среду вице-губернатор Павел Креков заявил, что ситуация по заболеваемости Covid-19 стабилизируется, хотя регион продолжает обновлять суточные рекорды по заражениям, уральцы жалуются, что у них не берут тесты, а дистант для школьников продлен до 28 ноября. Власти отчитались, что пациенты на амбулаторном лечении получают бесплатные лекарства (правда, у подписчиков инстаграма губернатора Евгения Куйвашева иное мнение), а проблема с дозвоном в поликлиники решена.

В то же время на помощь екатеринбургским медикам вызвали врачей из Москвы, а студентов-старшекурсников Уральской медакадемии вместо подготовки к сессии отправляют на работу с ковидными пациентами. Причем согласия у будущих медиков не спрашивают, в случае отказа от практики в больницах им грозит отчисление. Никаких доплат за работу с коронавирусом студентам не полагается. Тех, кто возмутился принудиловке, власти осудили. «Странно, что вы тогда пошли во врачи», – высказался вице-губернатор Павел Креков. Позднее ректор УГМА Ольга Ковтун пояснила, что выплаты шестикурсникам за практику все-таки будут, а по поводу недовольства студентов сказала следующее: «Мы учились 40 лет назад. Не было никогда ни одного года, чтобы старшекурсников лечебного и педиатрического факультетов не снимали на помощь практическому здравоохранению. Никто не задавал вопросов, что требуется дополнительная оплата».

Тренд недели: засекреченный бюджет

Свердловский парламент принял проект областного бюджета на 2021 год в первом чтении, правда, голосовали не все депутаты. Параметры казны выглядят так: доходы – 259,1 млрд рублей, расходы – 299,8 млрд рублей, дефицит – 40,6 млрд рублей (но в 2020 году предполагается снизить его до 10,5 млрд рублей). Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что по итогам коронавирусного 2020 года бюджет недобирает около 30 млрд рублей, поэтому расходы на некоторые направления идут под нож, в частности, пострадает сельское хозяйство. Впрочем, секвестирование коснулось и сфер здравоохранения, национальной экономики и культуры. При этом, например, планируется увеличить финансирование околоспортивных учреждений. Остается только догадываться, по какой логике депутаты и чиновники будут распределять бюджетные деньги, так как согласительные комиссии Заксо под предлогом эпидограничений проходят за закрытыми дверями.

Зато в администрации Екатеринбурга более оптимистичный настрой на 2021 год. Городские чиновники обещают снизить безработицу в три раза и увеличить размер средней заработной платы, а еще предлагают повысить местный налог на жилье и даже добились предварительного согласия депутатов на это. Но с отчетом о бюджетных тратах за 2020 год вышло сложнее: народные избранники раскритиковали мэрию за неосвоенные сотни миллионов рублей, выделенные на важные проекты. В их числе – детсады, школы, развязка у «Калины», благоустройство набережной Исети, строительство дорог к Универсиаде.

Заявление недели: Куйвашев оправдал нагон избирателей на досрочное голосование

В воскресенье, 22 ноября, в Екатеринбурге состоятся довыборы депутатов думы. Кампания уже приобретает скандальный характер из-за аномально высокой явки на досрочном голосовании. Оппозиционные кандидаты жаловались на массовое принуждение бюджетников к волеизъявлению, на что губернатор Евгений Куйвашев дал витиеватый ответ. В инстаграме глава региона пообещал показать претензии партий общественной палате, которая набирала наблюдателей, проигнорировал часть вопроса о принуждении голосовать за «правильных» кандидатов, но пространно высказался о том, как досрочное голосование может служить антиковидной мерой.

«Голосование – дело свободное и добровольное. Что касается досрочного голосования, здесь все-таки речь идет о попытке разобщения людей на участках. Если помните, голосование по поправкам в Конституцию специально проводилось в течение нескольких дней, чтобы избежать наплыва людей. И практика эта себя зарекомендовала хорошо. Именно поэтому и в этот раз – в условиях периода досрочного голосования – многие работодатели рекомендуют своим сотрудникам прийти на выборы заранее. С точки зрения эпидбезопасности – очень логичная и полезная рекомендация», – заявил Евгений Куйвашев.

Ранее политолог Сергей Мошкин объяснил, почему доказать в суде факт применения административного ресурса на выборах невероятно сложно.

Суды: ключевой свидетель в деле гонщика Васильева и мировая от православного активиста Румянцева

На этой неделе продолжилось судебное разбирательство по делу Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева. На процессе выступила медсестра, которая в день аварии должна была взять анализ мочи у обвиняемого. Впоследствии оказалось, что за Васильева мочу сдал его отец, отставной полковник Росгвардии. Медсестра рассказала в суде, что 30 минут уговаривала молодого человека сдать анализ, но он отказывался. Затем ее окликнули из коридора, и она вышла на две-три минуты, а когда вернулась, контейнер уже был наполнен. Свидетельница подтвердила, что в смотровом помещении больницы вместе с Васильевым находился пожилой мужчина. То, что он – отец обвиняемого – медсестра узнала только потом. В суде также были зачитаны показания еще двух медработников. Один из свидетелей указал, что у Васильева сразу после доставки в больницу взяли общий анализ крови, в том числе на алкоголь. Алкоголя в крови обнаружено не было.

Еще один громкий суд – об избиении православного активиста Максима Румянцева во время протестов в сквере у драмтеатра – может закончиться неожиданно. Новая экспертиза показала, что общественнику был причинен легкий вред, хотя он утверждал, что обвиняемый Максим Шибанов нанес ему серьезные побои, и требовал полмиллиона рублей в качестве компенсации. Теперь Румянцев готов идти на мировую, если Шибанов извинится перед ним.

Но подсудимый взял время на раздумья, так как не считает себя виноватым в этом конфликте. Еще одна любопытная деталь этого процесса – журналистам запретили оставлять в зале заседаний даже технику для записи суда. Причина более чем странная – угроза распространения коронавируса.

Трэш недели: убийство 11-летней девочки в Асбесте

Маленькая Полина потерялась 12 ноября, а спустя три дня полицейские и волонтеры обнаружили ее мертвое тело в 750 метрах от дома девочки. К вечеру воскресенья стало известно, что правоохранители задержали убийцу. Полину увел к себе 40-летний рецидивист по кличке «Осип», отсидевший в общей сложности 19 лет за решеткой. Он надругался над девочкой, а затем задушил ее. В полиции мужчина дал признательные показания. По решению суда он арестован до 12 января, пока идет расследование уголовного дела.

Жители Асбеста были потрясены чудовищным преступлением. В местных интернет-пабликах раздаются призывы вернуть смертную казнь или отдать подозреваемого родителям девочки. Некоторые надеются на «тюремную справедливость». Другие призывают чаще объяснять детям, что ходить куда-то с незнакомыми или малознакомыми людьми – нельзя.

«Слово года» по версии екатеринбуржцев

За время пандемии в русском языке появились новые слова – коронавирье, карантец, коронастыд и другие, отражающие влияние Covid-19 на наш мир. Съемочная группа «Нового Дня» тоже провела мини-исследование на улицах Екатеринбурга, попросив прохожих назвать главное слово в 2020 году. «А материться можно?», – так отреагировал на вопрос один из участников опроса.

Слово года

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.20

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