Новое обращение Путина, пустые улицы и ожидание безденежья – карантинные итоги РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Завершается первая неделя самоизоляции в Свердловской области. По последним данным, в Свердловской области подтверждено 39 случаев коронавируса, 13 человек из них уже вылечились. Тем не менее многие предприятия закрыты, а бизнес всерьез задумался о выживании. Улицы опустели, полицейские уже выписывают штрафы – правда, пока только для тех, кто приехал из-за границы и не смог усидеть дома. Местная власть показывает свою нерешительность, меняя указы и запаздывая с важными заявлениями. А реаниматолог 40-й больницы в интервью нашему агентству рассказал, чего больше всего боятся врачи. Об этом и о том, чем жил регион кроме коронавирусных новостей – в еженедельном обзоре «Нового Дня».

Интервью с реаниматологом

Тема недели: первые семь дней самоизоляции

Городские улицы опустели еще в минувшие выходные. Выходить из дома можно только в некоторых случаях: чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, вынести мусор. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев порекомендовал брать с собой паспорт . Желание побегать или погулять с ребенком не аргумент для нарушения режима самоизоляции – глава региона объяснил, почему . В магазинах появились линии, призывающие соблюдать дистанцию на кассах . Корреспонденты «Нового Дня» связались с представителями разных городов региона, чтобы узнать, как местные власти обеспечивают безопасность своих жителей.

Впрочем, не все приняли необходимость ограничить контакты и посидеть дома. Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы посмотреть, как горожане соблюдают ограничения – некоторые беззаботно гуляли по улицам с детьми, пользуясь тем, что неделя объявлена нерабочей.

Как екатеринбуржцы соблюдают самоизоляцию

Полиция уже начала выписывать штрафы – но пока только тем нарушившим режим самоизоляции, кто недавно вернулся из зарубежной поездки . Вскоре могут начать штрафовать и тех, кто за границей не был. А приставы закрывают нарушителей-предпринимателей .

Некоторым жителям региона, впрочем, выдержать режим самоизоляции оказалось несложно. Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов показал, как проводят время в самоизоляции его домочадцы. С хештегом #оставайтесьдома чиновник опубликовал в своем инстаграме несколько сториз – на фото дети занимаются у большой шведской стенки растяжкой, на видео запечатлено, как супруга Чемезова катается на белой лошади и как сыновья и дочери осваивают рукоход на свежем воздухе – в окружении корабельных сосен.

Пятница, 3 апреля, вечер. Пешеходная зона на улице Вайнера

Неразбериха во власти: меняющиеся указы и затягивание с решениями

В период пандемии власти начали принимать противоречащие друг другу решения. В минувшую пятницу губернатор выпустил указ, после которого закрылись магазины практически всех профилей, кроме продуктового. Затем вышло постановление правительства РФ, где предметами первой необходимости признали бытовую технику, автозапчасти, очки и другое – в воскресенье торговые точки открылись . Вечером того же дня вышел новый приказ, где список резко сократился, – и бизнесмены начали закрываться . А спустя еще несколько дней дополнительные ограничения ввел губернатор Куйвашев .

С другой стороны, население, особенно малый бизнес, ждет решений по многим вопросам, и их пока нет. Так, власти еще только планируют обсудить, отменять или нет платежи за капремонт на время карантина – в Москве такое решение приняли в начале недели, некоторые регионы также поставили на паузу этот платеж. Вопросы о налоговых послаблениях для бизнеса тоже еще только будут рассматриваться. Нет понимания и по схеме контроля за гражданами – и будет ли такой контроль вообще .

Заявление недели: «путинские каникулы» продлятся еще месяц

Режим нерабочих дней, ранее объявленный до 5 апреля, будет действовать до конца месяца . Об этом в своем обращении объявил президент Владимир Путин. Как и в прошлый раз, он сказал, что зарплаты должны быть сохранены. А где брать деньги – не сказал. Но зато дал полномочия губернаторам регионов самим решать, какие меры принимать.

В Свердловской области губернатор решил продлить ограничения до 20 апреля.

Указ губернатора Свердловской области от 3 апреля Указ губернатора Свердловской области от 3 апреля

«Новый День» поговорил с депутатами, как они оценивают ситуацию в регионе. Самые интересные ответы – в нашем материале . Экономисты уже подсчитали: нерабочий месяц по указу президента РФ обернется катастрофой для малого и среднего бизнеса и выпадением бюджетных доходов в Свердловской области. Потери могут составить до 10-20% валового регионального продукта .

Мы также выяснили, что думают люди о затянувшихся каникулах, за которые государство платить будет далеко не всем. Выяснилось, что одни вообще не слышали про обращение Путина, другие недовольны, так как волнуются, что это повлияет на достаток их семей. Некоторые уверены, что не ощутят разницу, так как уже несколько недель работают дома.

Что думают люди о затянувшихся каникулах

Советы недели: что делать семье, чтобы не свихнуться на самоизоляции

В условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции тяжелее других психологически чувствуют себя пожилые люди, находящиеся к тому же в группе риска. Мы спросили психолога, как пенсионерам преодолеть тревогу .

Другая проблема – как родителям справиться с капризами детей, которые сидят дома. Читайте на нашем сайте , как организовать режим на самоизоляции с детьми, зачем нужны таймер и песочные часы, а также почему ребенок должен поскучать. Также мы публиковали советы психологов как не поссориться с близкими и не дойти до развода в самоизоляции .

Видео недели: волонтеры отказываются приносить водку

В Екатеринбурге волонтеры доставляют еду , лекарства, предметы первой необходимости и даже выносят мусор. Приоритет отдают пожилым людям, так как они, по данным медиков, тяжелее переносят новый штамм коронавируса. Как работают активисты и в каких случаях они отказывают нуждающимся, смотрите на видео.

Как работают волонтеры

Задержание недели: взяли пиромана, поджигающего бараки

На месте очередного пожара в бараке на улице Шефской в Екатеринбурге был задержан по подозрению в поджоге домов 28-летний ранее не судимый мужчина. Проверяется его причастность к серии возгораний бараков в столице региона. В том числе – к пожару на улице Омской, где погибли 8 человек .

Доброта недели: как живет малышка, которой сделали самый дорогой в мире укол

Родители полугодовалой Ани Новожиловой, которой сделали самый дорогой в мире укол – инъекцию препарата «Золгенсма», – рассказали о первых днях новой жизни. Вся семья еще месяц будет находиться на карантине – это не связано с коронавирусом, а было предусмотрено заранее. По словам папы, он уже видит прогресс в развитии дочери. Но процесс восстановления будет долгим и непростым. Читайте подробнее на нашем сайте .

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.20

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