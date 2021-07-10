Скандальный «Иннопром», приговор Кызласову и несанкционированный крестный ход. Итоги недели РИА «Новый День»

В Свердловской области нарастает третья волна коронавируса, но выставка «Иннопром» все же состоялась – и принесла большое разочарование. Пока VIP-гости подписывали на выставке важные соглашения, в регионе затопило три муниципалитета, суд вынес приговор бывшему директору «Титановой долины», а православные верующие взбунтовались против отмены крестного хода. О самых важных и интересных событиях за неделю – в традиционном обзоре агентства.

Событие недели: сломавшийся «Иннопром» и визит Мишустина

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге прошел «Иннопром», который стал самым большим разочарованием за годы существования международной выставки. В условиях пандемии организаторы форума поставили условие – все делегаты, экспоненты и посетители должны были ежедневно сдавать ПЦР-тесты на Covid-19, причем за свой счет. В первый день выставки, как всегда, были пробки и громадные очереди, а еще сломались турникеты на входе в «Екатеринбург-Экспо», и отключался интернет. Но самым грандиозным промахом организаторов стала утечка персональных данных участников «Иннопрома» из системы онлайн-регистрации (в этот раз в личный кабинет требовалось загрузить сканы паспортов). Никаких обращений в правоохранительные органы после этого не последовало.

Главным гостем выставки в этом году был премьер-министр России Михаил Мишустин, которому показали самые знаковые проекты области. Также в Екатеринбург приезжали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр строительство РФ Ирек Файзуллин, который поучаствовал в закладке первой шпалы трамвайной ветки в Академической районе.

О том, какими роботами и экспонатами удивлял «Иннопром» в этом году, можно почитать здесь и здесь.

Роботы с коньяком

ЧП недели: наводнение в Верхней и Нижней Салде

Пока в Екатеринбурге шел «Иннопром», в области боролись со стихийным бедствием. После сильных ливней прорвало старые дамбы, вода хлынула сначала в Верхнюю, а затем Нижнюю Салду. Еще несколько деревень в Горноуральском округе были затоплены. В Верхней и Нижней Салде в зоне подтопления оказалось несколько десятков жилых домов и более сотни приусадебных участков. Некоторым жителям пришлось больше суток ждать помощи МЧС. Власти пообещали выплатить всем пострадавшим денежную компенсацию в 10 тысяч рублей, что возмутило салдинцев. После этого суммы для возмещения ущерба жителям были пересмотрены. Всего на материальную помощь претендуют более 200 человек. После ухода воды жителей застала новая беда – на земле остались мазутные пятна. Чиновники минприроды пообещали разобраться с этой ситуацией и найти источник загрязнения.

Хроники коронавируса и несогласованный крестный ход

В Свердловской области резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточные показатели заболеваемости достигли пиковых значений второй волны Covid-19 в декабре 2020 года. С 5 по 10 июля в регионе заболели 2092 человека, выписано из больниц 1925 выздоровевших. Скончались от болезни 94 свердловчанина. Число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, достигло почти 300. В свердловских медучреждениях снова перепрофилируют отделения под оказание помощи больным с коронавирусом, перегружены даже детские больницы. Вакцинация от Covid-19 идет медленными темпами. Из-за неровных поставок вакцины в ТРЦ по-прежнему большие очереди, многие люди приходят к шести часам утра.

В четверг губернатор Евгений Куйвашев объявил, что многотысячный Царский крестный ход, который ежегодно проходит в ночь на 17 июля, отменен. Православные взбунтовались, а митрополит Евгений заявил, что пойдет на несогласованное светскими властями религиозное шествие (и, вероятно, возглавит его). Впоследствии в Екатеринбургской епархии немного смягчили риторику и призвали всех верующих соблюдать меры безопасности. Но от крестного хода церковники не откажутся. Будет ли шествие православных расцениваться как несанкционированное мероприятие – ГУ МВД и министерство общественной безопасности молчат. Политологи считают, что митрополиту и губернатору придется искать компромисс в ситуации, которая стала сложной для обоих руководителей.

Приговор недели: 10 лет колонии бывшему главе «Титановой долины»

В Екатеринбурге завершился громкий процесс по делу Артемия Кызласова – бывшего гендиректора ОЭЗ «Титановая долина». Суд признал его виновным в вымогательстве взятки, топ-менеджер получил 10 лет колонии строго режима и штраф в 12 миллионов рублей. Прокурор требовал посадить экс-директора ОЭЗ на 14 лет. В последнем слове Кызласов фактически признал свою вину и заявил, что раскаивается. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который уже отбывает наказание за мошенничество с домами ЖК «Бухта Квинс», также признан виновным – в посредничестве и осужден на 9 лет лишения свободы по совокупности наказаний.

Эксперты считают, что коррупционное дело Кызласова окончательно добьет имидж «Титановой долины» и отпугнет потенциальных инвесторов. Впрочем, также есть мнения, что у ОЭЗ все еще есть перспективы, так как даже после ареста Кызласова приходили новые резиденты.

Приговор экс-директору «Титановой долины»

Заявление недели: QR-коды защитят журналистов от полицейской дубинки

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал идею введения QR-кодов для журналистов, работающих на оппозиционных митингах. Кремлевский общественник считает, что эта мера защитит представителей СМИ от нападок полиции эффективнее, чем редакционное удостоверение.

«В первую очередь журналистам поможет желтая жилетка и табличка, где написано «Пресса». А вообще, если между активными протестующими и полицией произошла стычка, то здесь журналисту уже ничего не поможет. В большинстве своем журналисты получают физические увечья потому, что сами не отдают себе отчет и не контролируют ситуацию. Когда полиция мутузит, она не разбирает, где там желтый жилет, а где редакционное удостоверение», – пояснил он.

Как именно QR-коды будут помогать полицейским отличать журналистов от протестующих, Фадеев не уточнил.

Видео недели: долгожданный снос недостроя около цирка

В Екатеринбурге почти историческое событие – УГМК сносит недостроенное здание гостиницы «Дели», которое простояло пустым 25 лет. Демонтаж проходит механизированным способом. Здание по кусочку разбирает демолятор. Работы будут завершены к концу сентября. После на этом месте появится одноэтажное строение. Что это будет, еще обсуждается, но пока власти говорят о проекте гастрономического рынка, совмещенного с парковкой.

Гостиницу «Дели» сносят

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.21

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