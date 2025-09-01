Избирательная кампания, ограничение интернета, открытие М-12 и приговор Наумовой – итоги лета от РИА «Новый День»

Лето 2025 года подошло к концу, и екатеринбургская редакция «Нового Дня» готова подвести его итоги. Прошедшие три месяца запомнились избирательной кампанией, ограничениями мобильного интернета и звонков в мессенджерах, арестом Аллаярова и приговором Наумовой. А из самых ярких событий лета в уральской столице – «Иннопром», «День города», «Вызов» и Magic Game. Подробнее обо всем – в нашем обзоре.

Избирательная кампания

В июне в Свердловской области началась избирательная кампания по досрочным выборам губернатора. В августе статус зарегистрированных кандидатов получили Денис Паслер (ЕР), Андрей Кузнецов (СРЗП), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»). Голосование пройдет 12,13 и 14 сентября. Впервые на региональных выборах будут сформированы экстерриториальные избирательные участки. О том, сколько будут они стоить и как на них голосовать, рассказали здесь.

Обыски в «Ура.ру» и арест журналиста Дениса Аллаярова

В июне в редакции информагентства «Ура.ру» прошли обыски. Был задержан редактор издания «Ура.ру» Денис Аллаяров – ему предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу. По версии следствия, он передал своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции №10 Андрею Карпову, 20 тысяч рублей за оперативные сводки правоохранительных органов. Бывшего полицейского отправили под домашний арест на два месяца. Аллаярову суд избрал более строгую меру пресечения – заключение под стражу до 4 октября. В суде журналист заявлял, что все происходящее – провокация.

Закрытие «Гринвича»

Внезапное закрытие ТРЦ «Гринвич» стало одной из самых неприятных новостей июня для жителей Екатеринбурга. В результате в центре мегаполиса резко стало не хватать парковочных мест. Поле 10-дневного простоя самый большой торговый центр вновь открылся. Приостановка деятельности «Гринвича» была связана с необходимостью модернизации инженерных и противопожарных систем.

Участок «Дюртюли-Ачит» М-12 открыли

В июле Путин запустил скоростную 275-километровую трассу М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита, которая стала новым мостом между Уралом, Москвой и Санкт-Петербургом. Проезд сразу сделали платным, вопреки традиционному бесплатному старту: для легковых машин он обойдется примерно в 1300 рублей.

Аресты в азербайджанской диаспоре

Летом Екатеринбург оказался в центре международного скандала. Восемь членов азербайджанской диаспоры были арестованы по подозрению в причастности к убийствам в 2001 и 2010 годах, еще два фигуранта уголовного дела скончались.

1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью Гусейна и Зияддина Сафаровых. По ее версии, причиной смерти задержанных был не сердечный приступ, а посттравматический шок. Отношения между странами осложнились. МИД России рекомендовал гражданам «оценивать риски» при планировании поездок в Азербайджан.

Убийцу 5-летнего мальчика приговорили к 24 годам колонии

28 июля Свердловский областной суд огласил приговор Веронике Наумовой, обвиняемой в жестоком убийстве приемного ребенка Далера Бобиева. Два года назад это преступление потрясло всю страну. Наумову приговорили к 24 годам колонии общего режима. Ее племянника Даниила Егольникова, который принимал участие в истязании мальчика, приговорили к 5 годам колонии.

Встреча на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в августе провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры обсуждали ситуацию вокруг Украины и другие вопросы почти три часа. Соглашения не достигли, но отметили прогресс и сохранили шанс на мирное урегулирование.

Екатеринбуржцы внимательно следили за переговорами. До встречи президентов они оценили перспективы переговоров. Среди респондентов оказались как оптимисты, которые были уверены в способностях российского президента, так и пессимисты, которые ничего хорошего от саммита не ждали.

Ограничения мобильного интернета и звонков в мессенджерах

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* (является частью Meta, запрещенной в России). Ведомство объяснило это борьбой с мошенниками, которые используют мессенджеры для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Кроме этого, для усиления безопасности в Свердловской области этим летом вводили временные ограничения мобильного интернета. В частности, у екатеринбуржцев не работал интернет в ночное время.

Говорящий робот и битва трамваев на «Иннопроме»

В июле в Екатеринбурге прошла 15-я промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером форума в этом году была Саудовская Аравия. Но внимание посетителей привлекли не экзотические гости, а говорящий робот-консьерж Арди и новые модели трамваев, которые уже проходят тестирование на улицах Екатеринбурга. Выставку посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин – ему показали обновленный самолет ИЛ и достижения свердловской экономики. Министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову региональные власти продемонстрировали наработки в создании малой авиации на производственных площадках УЗГА. Федеральные чиновники также объявили, кто будет главным партнером екатеринбургской выставки в следующем году – это Индонезия.

«Лето на площади» – провал года

Фестиваль «Лето на площади 1905 года» стартовал с опозданием, но и после открытия площадки в июле планы стали скромнее, как и благоустройство. Сотен деревьев или пляжа с шезлонгами там не появилось (были на рендерах). Никаких массовых мероприятий, кроме Дня города, там не проводилось.

Организаторы (парк Маяковского) не смогли пояснить, на каком этапе все пошло не так и почему фестиваля как такового все же не случилось, упоминая лишь танцевальные встречи и размытые планы на спортивный фестиваль без дат.

Теперь «фестиваль» останется в таком виде до конца сентября: с 1 октября начнется уже монтаж катка. А парковка на главной площади города больше не вернется.

День города

302-летие Екатеринбурга стало самым ярким событием для горожан. Празднование, начавшееся 9 августа с концерта Димы Билана, продолжалось две недели. Несмотря на ливень, на День города, 16 августа, пришли тысячи людей. Гостей развлекали Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Алсу. Вечером в Историческом сквере выбрали главную красавицу Екатеринбурга – ей стала 19-летняя Зоя Белоногова, модель и мастер-спорта по художественной гимнастике. Параллельно с празднованием Дня города в Екатеринбурге стартовал фестиваль «Атмофест», где озеленили берег пруда и построили «отели» для насекомых.

«Вызов»

В августе на полигоне «Свердловский» прошли соревнования спецназа «Вызов». За звание сильнейших боролись команды из 5 стран: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Участники проходили 7 испытаний: «Штурм», «Захват», «Освобождение», «Эвакуация», «Башня», «Полоса препятствий». По итогам международных соревнований спецназа «Вызов» определилась тройка лидеров. Первое место забрала команда «Архангел Михаил – 1», серебро у «Казахстан-2» и третье место досталось росгвардейцам из команды «Гридень».

Звездный хоккей

Завершилось лето прощальным матчем Павла Дацюка. На льду УГМК- Арены встретились легенды российского хоккея, а также звездные игроки «Автомобилиста». «Волшебный» матч закончился со счетом 13:8. По хет-трику оформили Александр Овечкин и Илья Ковальчук, Дацюк забил дважды, в том числе символическую 13-ю шайбу.

Ностальгия по времени, в котором не жил

Песни Кадышевой, Булановой и Киркорова – внезапный тренд этого лета у молодых. Их концерты собирают целые залы зумеров. В разговоре с «Новый Днем» психологи объяснили эту тенденцию ностальгией по времени, в котором не жили слушатели, и романтизацией прошлого. А еще добавили, что молодежь устала от однообразия современной музыки, которая не помогает найти себя в этих мотивах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube