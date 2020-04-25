Вспышка коронавируса в больнице, пропускной режим и запрет на вечернюю продажу алкоголя – итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области прошло уже четыре недели самоизоляции. Но весь эффект карантина сошел на нет после вспышки коронавируса в больнице № 1 Екатеринбурга. После этого заболеваемость Covid-19 в регионе стала расти угрожающими темпами. Власть вводит новые ограничения, а свердловчане все чаще высказывают недовольство – комментируя в соцсетях посты губернатора или устраивая онлайн-митинг.

Вспышка коронавируса в ЦГБ № 1

Первое сообщение о массовом заражении врачей и пациентов в медицинском учреждении появилось в понедельник в Instagram губернатора Евгения Куйвашева, хотя больница уже в выходные была закрыта для посещения. Глава региона заявил о 78 заболевших. К вечеру в уральском полпредстве дали другие данные – заразился 91 человек: 16 работников больницы и 75 пациентов. Версии, кто стал источником инфекции, разнятся. Губернатор сообщил, что это был врач, который заразился от своей соседки в доме. В оперштабе заявили, что во вспышке виноваты медработники, которые не соблюдали требования санэпидрежима. Всех медиков из ЦГБ № 1 срочно изолировали – их расселили по гостиницам. А пациентов оставили в стационаре еще на две недели, даже тех, у кого анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Спустя еще пару дней стало известно, что случаи заражения есть уже в восьми больницах – № 1, № 40, № 20, № 14 и в «Новой больнице» в Екатеринбурге, в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ.

Вспышка в екатеринбургской ЦГБ № 1 сильно повлияла на статистику заболеваемости Covid-19 в Свердловской области, которая до этой недели была достаточно ровной. В понедельник было зарегистрировано 8 случаев, во вторник – уже 84, в среду – 10, в четверг – 28, в пятницу – 33. Тенденция продолжилась и в выходные дни – в субботу заболели еще 33 жителя. Общее число заразившихся в регионе на 25 апреля составило 337 человек. Зараженные коронавирусом регистрируется более чем в 20 муниципалитетах на территории всей области.

Резкий рост числа заболевших санврачи объясняют высокой контагиозностью вируса. В 80-90% случаев члены семьи, контактировавшие с больным, тоже заражаются. При этом массового тестирования на Covid-19 в регионе не планируется. В первую очередь экспресс-тесты будут выданы волонтерам, медикам, сотрудникам полиции.

Пока в официальной свердловской статистике есть только один умерший от коронавируса. На этой неделе в больнице Богдановича скончалась 70-летняя женщина, болевшая пневмонией. Уже после его смерти предварительный анализ показал Covid-19, однако позднее оперштаб опроверг эту информацию.

Новации губернатора: ограничение продажи алкоголя и пропускной режим

На этой неделе Евгений Куйвашев принял два заведомо непопулярных решения, вызвавшие критику жителей. Первое – запрет на продажу алкоголя по вечерам. Теперь купить спиртное можно только с 10 до 19 часов. Указ вступил в силу немедленно, но торговые точки сумели перестроить свою работу только на следующий день. Специалисты отмечают, что эти меры могут привести к росту нелегальной торговли, а еще спровоцируют очереди в магазинах.

Второе – пропускной режим для жителей на майские праздники. Пропуски будут действовать с 1 по 10 мая, только в неблагополучных по коронавирусу городах (в список попадают Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и другие территории), и только для сотрудников предприятий, которым разрешено работать в карантин. Остальных жителей губернатор просто попросил соблюдать режим самоизоляции. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что никто не будет препятствовать поездкам на дачу и приусадебные участки.

Но призывы оставаться дома уже перестают работать. На четвертой неделе самоизоляции в Екатеринбург вернулись дорожные пробки. Полицейские оформили почти 3 тысячи протоколов за нарушения губернаторского указа о самоизоляции. А сами жители, пользуясь активностью Куйвашева в Instagram, начали жаловаться ему на карантинное безденежье, сокращения на работе и долги. В Екатеринбурге даже прошел онлайн-митинг с требованием снять карантин или дать реальную финансовую помощь населению. Политологи отмечают, что новое веяние рождает протестные настроения у граждан, и власти стоит обратить на это внимание.

Фоторепортаж недели: опустевший аэропорт Кольцово

Воздушная гавань Екатеринбурга в карантин работает лишь в малую часть от своей обычной загрузки – в день обслуживаются около двух десятков рейсов, в основном, внутренних. Залы терминалов опустели, кафе, магазины и представительства авиакомпаний закрыты. Редкие пассажиры стараются держаться друг от друга на расстоянии – соблюдают социальную дистанцию. Сегодня Кольцово больше похож на декорации фантастического фильма, чем на действующий авиапорт.

Видео недели: деревенские жители объявили охоту на «закладчиков»

В деревне Поварня жители небольшого коттеджного поселка объединились против искателей закладок с наркотиками. С их слов, в ближайший лес повадились ходить маргиналы, оставляя после себя перерытую землю, обрывки упаковок и использованные шприцы. Сельчане самостоятельно пытаются остановить чужаков, но те часто ведут себя агрессивно и угрожают нанести вред. Заявления в полицию уже писали, но пока правоохранительные органы не предпринимают активных действий.

Жители деревни объединились против наркоманов

Треш недели: 11-летний беспризорник чуть не умер на улице от туберкулеза

Жуткую историю рассказали сотрудники благотворительного фонда «Новая жизнь». Одна из работниц Наталья Санникова встретила на улице худого и кашляющего мальчика, который попросил у нее денег. Выяснилось, что ребенок из неблагополучной среды – отец умер от туберкулеза, мать пьет, а всего в семье семеро детей. Наталья отвела мальчика в больницу, где поставили диагноз «туберкулез», а затем устроила в санаторий. Но спустя месяц мать забрала ребенка оттуда. Спустя год мальчик позвонил Наталье и сказал, что умирает. Он оказался на теплотрассе возле железнодорожного вокзала. Соцработница забрала его, сейчас мальчик на лечении, в тяжелом состоянии. Трех его друзей-беспризорников также передали в органы соцзащиты. Обстоятельства случившегося сейчас проверяет следственный комитет. Правоохранители выясняют, как дети оказались на улице.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.20

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